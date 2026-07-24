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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Friday, 24 July 2026 (13:17 IST)

18 బంతుల్లోనే హాఫ్ సెంచరీ.. వైభవ్ సూర్యవంశీ అదుర్స్

Vaibhav Sooryavanshi
Written By: సెల్వి
Updated: Fri, 24 Jul 2026 (13:17 IST)
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Vaibhav Sooryavanshi
భారత యువ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీ కేవలం 18 బంతుల్లోనే హాఫ్ సెంచరీ సాధించి క్రికెట్ ప్రపంచంలో సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించాడు. వైభవ్ సూర్యవంశీ తన నిలకడైన ఆటతీరుతో జట్టులో తన స్థానాన్ని మరింత సుస్థిరం చేసుకుంటున్నాడు. చిన్న వయసులోనే అంతర్జాతీయ స్థాయిలో రాణిస్తూ దేశం గర్వించదగ్గ ఆటగాడిగా ఎదుగుతున్నాడు.
 
రాబోయే మ్యాచ్‌లలో కూడా తనదైన శైలిలో బ్యాటింగ్ చేసి జట్టుకు మరిన్ని విజయాలు అందించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాడు. తాజాగా హరారే వేదికగా జింబాబ్వేతో జరిగిన తొలి మ్యాచ్‌లో ఈ అద్భుత ప్రదర్శన ద్వారా వైభవ్ సూర్యవంశీ అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అత్యంత పిన్న వయసులో ఈ ఘనత సాధించిన ఓపెనర్‌గా నిలిచాడు. 
 
తన తొలి మ్యాచ్‌లోనే అత్యున్నత స్థాయిలో లభించిన ఈ విజయం తనలో అదనపు ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచిందని సూర్యవంశీ హర్షం వ్యక్తం చేశాడు. కేవలం 19 బంతుల్లో నాలుగు ఫోర్లు, నాలుగు సిక్సర్లతో 50 పరుగులు సాధించి తన దూకుడును ప్రదర్శించాడు.
 
భారత జట్టు- జింబాబ్వే జట్ల మధ్య రెండో టీ20 మ్యాచ్ జూలై 25వ తేదీ శనివారం నాడు ఇదే హరారే మైదానంలో జరగనుంది. తొలి మ్యాచ్‌లో అద్భుతమైన విజయంతో మంచి జోరుమీదున్న భారత జట్టు, రెండో మ్యాచ్‌లోనూ అదే జోరును కొనసాగించాలని భావిస్తోంది. 
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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