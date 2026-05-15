Vaibhav Sooryavanshi: త్రైపాక్షిక సిరీస్ జట్టు విడుదల... వైభవ్ సూర్యవంశికి చోటు
జూన్ 2026లో శ్రీలంకలో జరగనున్న రాబోయే వన్డే ట్రై సిరీస్ కోసం బీసీసీఐ పురుషుల ఎంపిక కమిటీ ఇండియా ఏ జట్టును ఎంపిక చేసింది. ఈ త్రైపాక్షిక సిరీస్ జట్టులో వైభవ్ సూర్యవంశికి చోటు లభించింది. ఈ సిరీస్లో ఆతిథ్య జట్టు శ్రీలంక ఏ, ఇండియా ఏ, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఏ జట్లు తలపడతాయి.
ఈ పరిమిత ఓవర్ల త్రైపాక్షిక సిరీస్ ముగిసిన తర్వాత, ఇండియా ఏ జట్టు శ్రీలంక ఏతో రెండు బహుళ-రోజుల మ్యాచ్లను కూడా ఆడనుంది. ఈ రెడ్-బాల్ మ్యాచ్ల కోసం జట్టును తర్వాతి తేదీలో ప్రకటించనున్నారు. వైట్ బాల్ సిరీస్ దంబుల్లాలో జరగనుండగా, మల్టీ-డే మ్యాచ్లు గాలేలో జరుగుతాయి.
ముక్కోణపు సిరీస్కి భారత్ ఎ జట్టు: తిలక్ వర్మ (కెప్టెన్), ప్రియాంష్ ఆర్య, వైభవ్ సూర్యవంశీ, రియాన్ పరాగ్ (వైస్ కెప్టెన్), ఆయుష్ బడోని, నిశాంత్ సింధు, హర్ష్ దుబే, సూర్యాంష్ షెడ్జ్, ప్రభ్సిమ్రాన్ సింగ్ (డబ్ల్యూకే), కుమార్ కుషాగ్రా (డబ్ల్యూకే, విప్రాజ్ సింగ్, యాష్వీర్, విప్రాజ్ కాంబోజ్, అర్షద్ ఖాన్.
పిల్లలతో కలిసి రైల్వే ట్రాక్ దాటబోయింది... ఇంతలోనే వేగంగా రైలు, వీడియో
ఇద్దరు పిల్లలతో కలిసి రైల్వే ట్రాక్ దాటుతోంది ఆ మహిళ. ఇంతలోనే వేగంగా రైలు వచ్చేసింది. దీనితో తన పిల్లల్ని కాపాడుకునేందుకు ఫ్లాట్ఫాంకి రైలు ట్రాకుకి మధ్య పిల్లల్ని గట్టిగా హత్తుకుని కూర్చుంది. రైలు వేగంగా వారిని టచ్ చేస్తూ వెళ్లింది. అదృష్టవశాత్తూ స్వల్ప గాయాలతో వారు బైటపడ్డారు. ఈ ఘటన బీహారు రాష్ట్రంలోని సమిష్టిపూర్ జిల్లా షాపూర్ పటోరి రైల్వే స్టేషనులో జరిగింది. ట్రాక్ దాటేందుకు కనీసం వంతెన కూడా లేకపోవడంతో ప్రయాణికులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. స్టేషను దగ్గర జరిగిన ఈ ఘటన సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
ప్రేమించి పెళ్లాడి బిడ్డను కని, ఆ బిడ్డను అమ్మేసి మరొకరితో పెళ్లికి సిద్ధమైన వివాహిత
మానవ సంబంధాలు రోజురోజుకీ క్షీణించిపోతున్నాయని తెలిపే ఘటనలు జరుగుతున్నాయి. హైదరాబాదులోని హయత్ నగర్ పోలీసు స్టేషను పరిధిలోని కొహెడ గ్రామంలో ఇలాంటి ఘటన జరిగింది. గ్రామంలో నివాసం వుండే గోవర్థన్ అనే యువకుడు నాలుగేళ్ల క్రితం సరిత అనే యువతిని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నాడు. ఐతే ఈ విషయాన్ని ఇంట్లో వాళ్లకు చెప్పకుండా గోప్యంగా వుంచారు. ఇద్దరూ తమ మకాన్ని మార్చేసి సిటీకి దగ్గరలో వుంటున్నారు. వీరికి ఓ బిడ్డ పుట్టింది. ఐతే గోవర్థన్ డ్యూటీకి వెళ్లగానే తమ ఇంటికి సమీపంలో వున్న మరో వ్యక్తి సరితకు దగ్గరయ్యాడు. అది కాస్తా వివాహేతర సంబంధానికి దారి తీసింది.
ధర్ భోజ్శాల హిందువులదే - సరస్వతి పూజకు అనుమతి : మధ్యప్రదేశ్ హైకోర్టు
మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ధార్ జిల్లాలోని ధర్ భోజ్శాల లేదా కమల్ మౌలా ఆలయ వివాదంలో ఆ రాష్ట్ర హైకోర్టు ఇండోర్ బెంచ్ కీలక తీర్పును వెలువరించింది. కొన్నేళ్లుగా సాగుతున్న ఈ వివాదంపై హైకోర్టు స్పష్టమైన తీర్పునిచ్చింది. ఈ వివాదాస్పద స్థలం ఆలయానికే చెందుతుదని ఇండోర్ ద్విసభ్య ధర్మాసనం హిందూ పిటిషన్లకు అనుకూలంగా తీర్పునిచ్చింది. ఈ ఆలయాన్ని పురావస్తు శాఖ ఆధీనంలో తీసుకోవాలని ఆదేశించింది. ఈ ఆలయంలో సరస్వతి విగ్రహం ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చని కేంద్రానికి సూచించింది.
రాయలసీమను రతనాలసీమగా చేస్తాం : సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు
రాళ్లసీమగా పేరుగాంచిన రాయలసీమను రతనాలసీమగా మార్చే బాధ్యతను ఎన్డీయే తీసుకుందని ఏపీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు వెల్లడించారు. ఏపీలోని సత్యసాయి జిల్లా పుట్టపర్తిలో 650 ఎకరాల్లో అడ్వాన్స్డ్ మీడియం కాంబాట్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ప్రాజెక్టు నిర్మాణానికి కేంద్ర రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్తో కలిసి సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన సభలో చంద్రబాబు మాట్లాడారు.
Spider-Man: స్పైడర్-మ్యాన్: బ్రాండ్ న్యూ డే కొత్త పోస్టర్
హాలీవుడ్ సూపర్ హీరో ఫ్రాంచైజ్లో అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న చిత్రం స్పైడర్ -మన్ : బ్రాండ్ న్యూ డే నుండి కొత్త పోస్టర్ను మేకర్స్ విడుదల చేశారు. ఇటీవల విడుదలైన ట్రైలర్కు ప్రేక్షకుల నుంచి అద్భుతమైన స్పందన లభించగా, ఇప్పుడు ఈ కొత్త పోస్టర్ అభిమానుల్లో మరింత ఉత్సాహాన్ని నింపుతోంది. ఈ చిత్రం 2026 జూలై 31న ఇండియా లో ఇంగ్లీష్, హిందీ, తమిళ, తెలుగు, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో విడుదల కానుంది.
Sureshbabu: నిర్మాతలు, ఎగ్జిబిటర్లు, పంపిణీదారుల సమస్యలకు సబ్ కమిటీ ఏర్పాటు
గత కొద్దిరోజులుగా నిర్మాతలు, ఎగ్జిబిటర్లు, పంపిణీదారుల సమస్యలను తెలియజేస్తూ ఏర్పాటుచేసిన సమావేశాలు సినీమా ఇండస్ట్రీలో కొంత గేప్ ను సూచిస్తున్నాయి. ఎగ్జిబిటర్లు పర్సెంటేజ్ సిస్టమ్ కావాలని కోరుతుంటే, నిర్మాతలు తమ సమస్యలను కూడా వారి ముందు పెట్టి సమన్వయంతో ముందుకు సాగుదాం అని ప్రకటించాయి. అయితే మూడు వర్గాల మధ్య గేప్ రావడంతో పెద్దమనుషుల సమావేశం నేడు ఛాంబర్ లో జరిగింది. ఈ సందర్భంగా అన్ని సమస్యలకు సబ్ కమిటీ ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు.
Peddi : పెద్ది నుంచి శివరాజ్ కుమార్, దివ్యేందు శర్మ ఫెరోషియస్ లుక్ రిలీజ్
మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ స్పోర్ట్స్ డ్రామా ‘పెద్ది’తో విడుదలకు సిద్ధమవుతున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన గ్లింప్సెస్లో చరణ్ పవర్ఫుల్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలు పెంచాయి. ఇప్పుడు ఈ చిత్రానికి పాన్ ఇండియా స్థాయిలో మ్యాసీవ్ ప్రమోషన్స్ ప్రారంభమవుతున్నాయి. బుచ్చిబాబు సానా దర్శకత్వంలో ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న థియేట్రికల్ ట్రైలర్ను మే 18న ముంబైలో గ్రాండ్ ఈవెంట్లో విడుదల చేయనున్నారు.
Anasuya Bharadwaj: నాగబంధం నుంచి లీలావతిగా అనసూయ భరద్వాజ్ లుక్
అభిషేక్ నామా దర్శకత్వంలో, విరాట్ కర్ణా నటించిన 'నాగబంధం: ది సీక్రెట్ ట్రెజర్' చిత్రం జూలై 3న థియేటర్లలో ఘనంగా విడుదల కాబోతున్న నేపథ్యంలో అంచనాలు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. ప్రతీ అప్డేట్తో ఈ చిత్రంపై బజ్ నెక్స్ట్ లెవల్ కి చేరుతోంది. ఇప్పటికే విడుదలైన టీజర్, గ్లింప్స్, సాంగ్స్ సినిమాపై మ్యాసీవ్ బజ్ క్రియేట్ చేశాయి.
Ram Pothineni: 38వ పుట్టినరోజున దర్శకుడిగా అరంగేట్రం చేస్తున్న రామ్ పోతినేని
కథానాయకుడు రామ్ పోతినేని తాను రచించి, దర్శకత్వం వహించిన #RAPO23 అనే సైకలాజికల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ఫస్ట్ లుక్ను ఎక్స్ లో పంచుకున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని ఆయన సోదరుడు కృష్ణ రాపో సినిమాటిక్స్ బ్యానర్పై నిర్మిస్తున్నారు. ఇది డిసెంబర్ 2026లో విడుదల కానుంది. ఐస్మార్ట్ శంకర్ వంటి హై-ఎనర్జీ హిట్లు మరియు ఇటీవలి బాక్సాఫీస్ ఫ్లాప్లతో పేరుగాంచిన రామ్, వర్షం, నీడలతో కూడిన ఈ పోస్టర్కు 'ఒక ఉత్తేజకరమైన ప్రయాణం మొదలవుతుంది' అని క్యాప్షన్ ఇచ్చారు.