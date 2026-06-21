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వైభవ్ సూర్యవంశీ విధ్వంసకర ఇన్నింగ్స్... 29 బంతుల్లో 94 పరుగులు
భారత యువ క్రికెట్ సంచలనం, కేవలం 15 ఏళ్ల వైభవ్ సూర్యవంశీ విధ్వంసకర ఇన్నింగ్స్తో చెలరేగిపోయాడు. దంబుల్లా వేదికగా శ్రీలంక ఎ జట్టుతో జరుగుతున్న ట్రై-నేషన్ సిరీస్ ఫైనల్ పోరులో వైభవ్ మెరిశాడు. టాస్ గెలిచి భారత్ ఎ తరపున బరిలోకి దిగిన వైభవ్.. ఓపెనర్గా బరిలోకి దిగిన వైభవ్ కేవలం 29 బంతుల్లో 10 ఫోర్లు, 8 భారీ సిక్సర్ల సహాయంతో 94 పరుగులు రాబట్టాడు. అంటే కేవలం బౌండరీల రూపంలోనే ఏకంగా 88 పరుగులు సాధించాడు.
లంక ప్రధాన బౌలర్ మొహమ్మద్ షిరాజ్ వేసిన ఒకే ఓవర్లో వైభవ్ వరుస బౌండరీలతో విరుచుకుపడి ఏకంగా 26 పరుగులు పిండుకున్నాడు. క్రికెట్ చరిత్రలోనే అత్యంత వేగవంతమైన సెంచరీ వైపు దూసుకెళ్తున్న వైభవ్.. దురదృష్టవశాత్తూ శతకానికి కేవలం ఆరు పరుగుల దూరంలో (94 పరుగుల వద్ద) శ్రీలంక కెప్టెన్ సహాన్ బౌలింగ్లోనే క్యాచ్ అవుట్గా వెనుదిరిగాడు. సెంచరీ మిస్ అయినప్పటికీ, వైభవ్ ఆటతీరుతో అదరగొట్టాడు.
కుటుంబ కలహాలు.. బిస్కెట్లలో ఎలుకల మందు పెట్టి ఇద్దరు పిల్లల్ని చంపేసిన తల్లి
కుటుంబ కలహాలు, వివాహేతర సంబంధాల కారణంగా కుటుంబ విలువలు ఒకవైపు మంటగలిసిపోతుండగా, మరోవైపు చిన్నారులు బలైపోతున్నారు. తాజాగా బిస్కెట్లలో ఎలుకల మందు పెట్టి ఇద్దరు పిల్లలకు ఇచ్చి ఓ తల్లి ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడింది. ఇందుకు కుటుంబ కలహాలే కారణమని తేలింది. ఖమ్మం పట్టణంలో గాంధీ నగర్లో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. బిస్కెట్లలో ఎలుకలమందు పెట్టడంతో వేదకుమార్ (7) తనీష్ (5) మృతి చెందగా, తల్లి పరిస్థితి విషమంగా వుంది. కుటుంబ విషయాల పరంగా దంపతుల మధ్య విభేదాలు రావడంతో ఈ ఘోరం జరిగింది.
హైదరాబాద్లో నీట్ విద్యార్థిని ఉరేసుకుని ఆత్మహత్య.. పాసవుతామో లేదోనని..?
నీట్ యూజీ పునఃపరీక్షకు ఒక రోజు ముందు, జూన్ 20న హైదరాబాద్లో ఒక నీట్ అభ్యర్థిని ఆత్మహత్య చేసుకున్నారని అధికారులు ఆదివారం తెలిపారు. పోలీసుల వివరాల ప్రకారం, మియాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని తన నివాసంలో షేక్ సనా (19) ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు సమాచారం. ఆమె జాతీయ అర్హత ప్రవేశ పరీక్ష (నీట్)కు సిద్ధమవుతూ, చదువుకుంటూనే తన ఇద్దరు సోదరీమణులతో కలిసి ఒక అపార్ట్మెంట్లో నివసిస్తోంది.
సీఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లో లీకైన అమ్మోనియా.. 67మంది కార్మికులకు ఏమైంది?
తమిళనాడు తిరువళ్లూరు జిల్లాలోని పెరియపాళయం సమీపంలో ఉన్న ఒక ప్రైవేట్ సీఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లో భారీగా అమ్మోనియా వాయువు లీక్ అయిన వెంటనే, ప్రభావితమైన మొత్తం 67 మంది కార్మికులను స్థానిక వైద్య కేంద్రాలకు తరలించినట్లు జిల్లా కలెక్టర్ ఎస్. కవిత ఆదివారం తెలిపారు. ఇందులో 46 మందికి వెల్స్ ఆసుపత్రిలోనూ, 21 మందికి వెంకటేశ్వర ఆసుపత్రిలోనూ చికిత్స అందిస్తున్నారు. వీరిలో అత్యంత విషమ పరిస్థితిలో ఉన్న తొమ్మిది మందిని అంబులెన్స్ల ద్వారా చెన్నైలోని ప్రభుత్వ స్టాన్లీ మెడికల్ కాలేజ్ ఆసుపత్రికి తరలించారు.
Heavy Rains: నైరుతి రుతుపవనాలు.. తమిళనాడులో భారీ వర్షాలు
నైరుతి రుతుపవనాలు బలపడుతుండటంతో ఆదివారం నుండి నీలగిరి, కోయంబత్తూరు, తేని, దిండిగల్, కన్యాకుమారి, తిరునెల్వేలి జిల్లాలలోని ఘాట్ ప్రాంతాలలో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) వర్గాలు తెలిపాయి. ఈ ప్రాంతాల్లో సోమవారం వరకు వర్షాలు కొనసాగే అవకాశం ఉందని ప్రాంతీయ వాతావరణ కేంద్రం ఆదివారం నాటి తాజా నివేదికలో పేర్కొంది.
విజయవాడలో సాయికృష్ణ మిస్సింగ్ కేసు: సిట్ ఏర్పాటు చేసిన ప్రభుత్వం
కృష్ణలంక పోలీస్ స్టేషన్లో నమోదైన సాయికృష్ణ అదృశ్యమైన కేసును దర్యాప్తు చేయడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఒక ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందాన్ని (సిట్) ఏర్పాటు చేసింది. సస్పెన్షన్కు గురైన ఎస్హెచ్ఓ నాగరాజుపై అక్రమ నిర్బంధం, కస్టోడియల్ హింస, హత్య, సాక్ష్యాలను ధ్వంసం చేశారనే ఆరోపణలు ఈ కేసులో ఉన్నాయి. నిష్పక్షపాతమైన, పారదర్శకమైన దర్యాప్తును నిర్ధారించేందుకు, డీజీపీ ప్రతిపాదన మేరకు ఎన్టీఆర్ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధికి వెలుపలి అధికారులతో ప్రభుత్వం ఈ ఎస్ఐటీని ఏర్పాటు చేసింది.
60 ఏళ్ల వయసులో ఆమీర్ ఖాన్ 3వ పెళ్లి, ఏడాదిన్నరగా ఆమెతో డేటింగ్ చేసి...
బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో ఆమీర్ ఖాన్ 60 ఏళ్ల వయసులో మూడోపెళ్లి చేసుకోబోతున్నాడు. ఈ విషయాన్ని అతడే స్వయంగా వెల్లడించారు. తన ప్రియురాలు గౌరి స్ప్రాట్ను వివాహం చేసుకోబోతున్నట్లు చెప్పుకొచ్చారు. ఐతే ఈ వివాహం అతికొద్ది మంది సమక్షంలో జరుగుతుందనీ, రిజిస్టర్ వివాహం చేసుకోబోతున్నట్లు వెల్లడించాడు. ప్రస్తుతం తను అమెరికాలో వున్నాననీ, అక్కడి నుంచి రాగానే జూలై 5న ఆమెను వివాహం చేసుకుంటానని పేర్కొన్నారు. కాగా తను గౌరీతో రిలేషన్లో వున్నట్లు ఆమీర్ ఖాన్ గత ఏడాదిలోనే బైటపెట్టారు. ఏడాదిన్నరగా ఆమెతో డేటింగులో వున్నట్లు చెప్పుకొచ్చారు. ఆ సమయంలో గౌరీని మీడియాకు కూడా పరిచయం చేసారు ఆమీర్.
సమంత తల్లి కాబోతుందా.. బేబీ బంప్తో కనిపించిన మా ఇంటి బంగారం? (video)
నటి సమంత త్వరలో తల్లి కాబోతుందనే వార్త హల్ చల్ చేస్తుంది. ఈ నెల 19వ తేదీన మా ఇంటి బంగారం సినిమా సక్సెస్ మీట్లో ఆమె పాల్గొన్న వీడియో చూస్తే బేబీ బంప్ కనిపించింది. సమంత తెల్లటి రౌండ్-నెక్ టీ-షర్ట్ ధరించి, కేక్ కట్ చేస్తూ ఉల్లాసంగా కనిపించింది. ఈ సందర్భంగా తెల్లటి టీ షర్టులో సమంత బేబీ బంప్తో కనిపిస్తున్న వీడియోలు నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.
Klin Kaara: క్లిన్ కారాతో హ్యాపీగా కనిపించిన ఉపాసన, రామ్ చరణ్
స్టార్ హీరో రామ్ చరణ్, ఉపాసన దంపతులు తమ తొలి కుమార్తెన క్లిన్ కారాను అందరికీ పరిచయం చేశారు. 2023, జూన్ 20న జన్మించిన క్లిన్ కారాను, ఆమె తల్లిదండ్రులు ప్రజల దృష్టి నుండి దూరంగా ఉంచుతుండటంతో, కేవలం వెనుక వైపు నుండి, శాంటా స్వెటర్లు ధరించిన కుటుంబ ఫోటోలలో, లేదా బెలూన్ల చాటున మాత్రమే కనిపించారు. నిర్మాత శివ చెర్రీ ఒక జాతర మైదానంలో రామ్ క్లారాను ఎత్తుకున్న ఫోటోతో వేడుకలను ప్రారంభించగా, ఉపాసన తల్లి ఆమె పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ఒక చిన్నారి ఫోటోను పంచుకున్నారు. దీంతో క్లిన్ కారాను సోషల్ మీడియా ద్వారా ఉపాసన, చెర్రీ రిలీవ్ చేశారు. మరోఫోటోలో క్లిన్ కారా తల్లిదండ్రుల చేతిలో నవ్వుతూ కనిపించింది.
Allu Arjun Court: అల్లు అర్జున్ తప్పనిసరిగా హాజరు కావాలన్న నాంపల్లి కోర్టు
డిసెంబర్ 2024 నాటి సంధ్యా థియేటర్ తొక్కిసలాట కేసులో ముంబై నుంచి వర్చువల్గా హాజరు కావాలన్న నటుడు అల్లు అర్జున్ అభ్యర్థనను తిరస్కరిస్తూ, జూన్ 22న జరిగే మొదటి విచారణకు ఆయన తప్పనిసరిగా హాజరు కావాలని హైదరాబాద్లోని నాంపల్లి కోర్టు ఆదేశించింది. 'పుష్ప 2' ప్రీమియర్ సందర్భంగా భారీ జనసమూహం సృష్టించిన గందరగోళం కారణంగా ఈ విషాదం చోటుచేసుకుంది.
Vishal : మకుటం నుంచి విశాల్ పాడిన రైజ్ ఆఫ్ లింగా పాట
హీరో విశాల్ ‘మకుటం’ చిత్రంతో దర్శకుడిగా పరిచయం కాబోతోన్నారు. రవి అరుసు కథను అందించారు. విశాల్ 35వ ప్రాజెక్ట్గా సూపర్ గుడ్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్ మీద ఆర్ బి చౌదరి 99వ చిత్రంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో అంజలి, దుషార విజయన్ నటిస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు ‘మకుటం’ నుంచి వచ్చిన పోస్టర్లు, గ్లింప్స్, టీజర్, హీరోయిన్ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ ఇలా అన్నీ కూడా ఆడియెన్స్లో ఇంట్రెస్ట్ను క్రియేట్ చేశాయి.