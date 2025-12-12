శుక్రవారం, 12 డిశెంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : శుక్రవారం, 12 డిశెంబరు 2025 (19:00 IST)

అండర్-19 ఆసియా కప్ 2025.. అదరగొట్టిన వైభవ్.. 56 బంతుల్లో శతక్కొట్టాడు

Vaibhav Suryavanshi
Vaibhav Suryavanshi
అండర్-19 ఆసియా కప్ 2025 ప్రారంభ మ్యాచ్‌లో భారత్ జట్టు యూఏఈ జట్టుతో తలపడింది. ముందుగా బ్యాటింగ్ చేసిన భారత ఆటగాళ్లలో యువ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీ మరోసారి అద్భుతమైన సెంచరీతో అదరగొట్టాడు. యూఏఈ బౌలర్లను ఆటాడుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో కేవలం 56 బంతుల్లోనే తన సెంచరీని పూర్తి చేశాడు. యూత్ ఆసియా కప్ వన్డే ఫార్మాట్‌లో ఆడుతున్నప్పటికీ టీ-20 స్టైల్‌లో ఆడుతూ ఆకట్టుకున్నాడు.
 
ఈ ఇన్నింగ్స్‌లో వైభవ్ ఐదు ఫోర్లు, తొమ్మిది సిక్సర్లు బాదాడు. సెంచరీ చేసే సమయానికి సూర్యవంశీ స్ట్రైక్ రేట్ 174 కంటే ఎక్కువగా ఉంది. వైభవ్.. ఆరోన్ జార్జ్ కలిసి 150 పరుగుల అద్భుతమైన భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పారు. జార్జ్ అద్భుతమైన అర్ధ సెంచరీని సాధించాడు.
 
 
 
 
 
కెప్టెన్ ఆయుష్ మాత్రే 11 బంతుల్లో 4 పరుగులకు ఔటవగా, వైభవ్ సూర్యవంశీ, ఆరోన్ జార్జ్ బలమైన భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పారు, భారత్‌ను భారీ స్కోరు వైపు నడిపించారు. వైభవ్ అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు, 94 బంతుల్లో 14 సిక్సర్లు, తొమ్మిది బౌండరీలతో 171 పరుగులు చేశాడు.
 
సెంచరీ సాధించిన తర్వాత, వైభవ్ దూకుడుగా ఆడాడు. అదే ఓవర్‌లో అతను మరో రెండు సిక్సర్లు బాదాడు. ఫలితంగా వైభవ్ సిక్సుల సంఖ్య పదికి దాటింది. కొన్ని రోజుల క్రితం, వైభవ్ సయ్యద్ ముష్తాక్ అలీ ట్రోఫీలో తన జట్టు బీహార్ తరపున ఆడుతున్నాడు. అక్కడ అతను బాగా రాణించాడు. ప్రస్తుతం ఫుల్ ఫామ్‌లో ఆకట్టుకుంటున్నాడు.
 
14 ఏళ్ల వైభవ్ సూర్యవంశీ గతంలో ఆసియా కప్ రైజింగ్ స్టార్స్ టోర్నమెంట్ 2025లో యూఏఈపై కేవలం 42 బంతుల్లో 144 పరుగులు చేసి బ్యాటింగ్‌తో ఆకట్టుకున్నాడు. అతను సిరీస్ అంతటా తన అద్భుతమైన ఫామ్‌ను కొనసాగించాడు. నాలుగు మ్యాచ్‌ల్లో 239 పరుగులు చేశాడు. 2025-26 సయ్యద్ ముష్తాక్ అలీ ట్రోఫీలో బీహార్ తరపున సెంచరీ చేశాడు వైభవ్.

సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో తెలంగాణ జాగృతి బోణీ.. రాజకీయ పార్టీపై త్వరలో ప్రకటన?

సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో తెలంగాణ జాగృతి బోణీ.. రాజకీయ పార్టీపై త్వరలో ప్రకటన?డిసెంబర్ 11న జరిగిన మొదటి దశ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో తెలంగాణ జాగృతి తన రాజకీయ విజయాన్ని నమోదు చేసుకుంది. జాగృతి మద్దతు ఇచ్చిన అభ్యర్థులందరూ సర్పంచ్ స్థానాలను గెలుచుకున్నారు. ఇది సదరు సంస్థకు బలమైన నాంది పలికినట్లైంది. రెంజల్ మండలంలోని తాడి బిలోలిలో జాగృతికి మద్దతు ఇచ్చిన శంకర్ సర్పంచ్‌గా గెలిచారు. మినార్‌పల్లి నుండి చంద్, బోధన్ నుండి తార, రెంజల్‌కు చెందిన వీరన్నగుట్ట తాండా నుండి సుమలత జాదవ్, నవీపేట్ మండలం రాంపూర్ నుండి కమలాకర్, రెంజల్ గ్రామానికి చెందిన తిరుపతి లలిత హనుమండ్లు కూడా తమ సర్పంచ్ స్థానాలను గెలుచుకున్నారు.

లోకాయుక్త చట్టాన్ని అమలు చేయాలని కోరుతూ అన్నా హజారే నిరాహారదీక్ష

లోకాయుక్త చట్టాన్ని అమలు చేయాలని కోరుతూ అన్నా హజారే నిరాహారదీక్షచాలాకాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న లోకాయుక్త చట్టాన్ని అమలు చేయాలని కోరుతూ ప్రముఖ సామాజికవేత్త అన్నా హజారే జనవరి 30వ తేదీన నిరాహారదీక్ష చేపట్టనున్నారు. మహారాష్ట్రంలోని రాలేగావ్‌ సిద్ధిలో ఆయన ఈ దీక్ష చేపట్టనున్నట్టు వెల్లడించారు.

5G services: 99.9 శాతం జిల్లాల్లో అందుబాటులోకి 5జీ సేవలు

5G services: 99.9 శాతం జిల్లాల్లో అందుబాటులోకి 5జీ సేవలుదేశవ్యాప్తంగా అన్ని రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలలో (యూటీలు) 5జీ సేవలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ప్రస్తుతం, ఇవి 99.9 శాతం జిల్లాల్లో అందుబాటులో ఉన్నాయని ప్రభుత్వం తెలిపింది. అక్టోబర్ 31 నాటికి, టెలికాం సర్వీస్ ప్రొవైడర్లు (టీఎస్పీలు) దేశంలోని గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాలలో 5.08 లక్షల 5జీ బేస్ ట్రాన్స్‌సీవర్ స్టేషన్‌లను (BTSలు) ఏర్పాటు చేశారు.

కుమార్తెను వేధిస్తున్న అల్లుడు.. అడిగేందుకు వెళ్లిన మామ హత్య

కుమార్తెను వేధిస్తున్న అల్లుడు.. అడిగేందుకు వెళ్లిన మామ హత్యతన కుమార్తెను వేధిస్తున్న అల్లుడుని అడిగేందుకు వెళ్ళిన మామ.. ఆ అల్లుడు చేతిలోనే దారుణ హత్యకు గురయ్యాడు. హతుడు గార్ల మాజీ ఎంపీపీ కావడం గమనార్హం. ఈ దారుణం తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని మహబూబాబాద్ పట్టణంలో చోటుచేసుకుంది.

భారతీయ పౌరసత్వాన్ని వదులుకుంటున్న భారతీయులు.... ఎందుకని?

భారతీయ పౌరసత్వాన్ని వదులుకుంటున్న భారతీయులు.... ఎందుకని?అనేక మంది భారతీయులు తమ మాతృదేశ పౌరసత్వాన్ని వదులుకుంటున్నారు. ఈ విషయాన్ని భారత విదేశాంగ వ్యవహారాల శాఖ సహాయ మంత్రి కీర్తివర్ధన్ సింగ్ వెల్లడించారు. పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో భాగంగా విపక్ష సభ్యులు అడిగిన ప్రశ్నకు ఆయన లిఖితపూర్వక సమాధానమిచ్చారు.

Rajinikanth Birthday Special: సూపర్ స్టార్ 75వ పుట్టిన రోజు.. 50ఏళ్ల సినీ కెరీర్ ప్రస్థానం (video)

Rajinikanth Birthday Special: సూపర్ స్టార్ 75వ పుట్టిన రోజు.. 50ఏళ్ల సినీ కెరీర్ ప్రస్థానం (video)సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్‌కు నేడు పుట్టినరోజు. 75వ పుట్టిన రోజు జరుపుకొంటున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయనకు శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఈ సందర్భంగా ఆయన 50 ఏళ్ల సినీ కెరీర్‌లోని ఉత్తమ సినిమాలు ఓటీటీల్లో ట్రెండ్ అవుతున్నాయి. రజినీకాంత్ కెరీర్‌లో ఓ టర్నింగ్ పాయింట్ బాషా మూవీ. అప్పట్లో అదో సంచలనం. అందులో రెండు యాంగిల్స్ ఉన్న పాత్రల్లో తలైవా అదరగొట్టారు. బాషా ఒక్కసారి చెబితే వంద సార్లు చెప్పినట్లే అని డైలాగ్ ఎవర్ గ్రీన్. ఈ సినిమా జనవరి 15, 1995లో రిలీజైంది. అలాగే రజినీకాంత్ సినిమా ముత్తుకు ఇప్పటికీ ఫ్యాన్స్‌లో క్రేజ్ వుంది. ఇందులోని సాంగ్స్, డైలాగ్స్ ఇప్పటికీ వినిపిస్తూనే ఉంటాయి. ముత్తు సినిమా 1995, అక్టోబర్ 23న విడుదలైంది.

Akhanda 2 Review,అఖండ 2 తాండవం.. హిట్టా. ఫట్టా? అఖండ 2 రివ్యూ

Akhanda 2 Review,అఖండ 2 తాండవం.. హిట్టా. ఫట్టా? అఖండ 2 రివ్యూనందమూరి బాలకృష్ణ సినిమా అఖండ 2 తాండవం 11 వ తేదీ రాత్రి ప్రేమిర్స్ వేశారు. ఈ సినిమాలో సంయుక్త ఓ పాత్రలో నటించింది. బాలకృష్ణ రెండు పాత్రలు పోషించారు. అఖండ సినిమాలో చేసినట్లే ఇందులోనూ ఎం. ఎల్. ఏ. గా, అఘోరా గా చేశారు. 12 వ తేదీన విడుదల అయినా ఈ సినిమా ఎలా ఉందొ చూద్దాం.

దక్షిణాదిలో జియో హాట్‌స్టార్ రూ.4 వేల కోట్ల భారీ పెట్టుబడి

దక్షిణాదిలో జియో హాట్‌స్టార్ రూ.4 వేల కోట్ల భారీ పెట్టుబడిదక్షిణ భారత మీడియా, వినోద పరిశ్రమలో ఒక కీలకమైన ఘట్టానికి శ్రీకారం చుట్టింది జియో హాట్ స్టార్. దక్షిణాదిలో సృజనాత్మకతను కొత్త పుంతలు తొక్కించే దిశగా జియోహాట్‌స్టార్ తన మాతృ సంస్థ జియోస్టార్ రాబోయే ఐదు సంవత్సరాలలో ₹4,000 కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టబోతున్నట్లు ప్రకటించింది. చెన్నైలో మంగళవారం సాయంత్రం జరిగిన గ్రాండ్ ఈవెంట్లో గౌరవనీయ తమిళనాడు ఉప ముఖ్యమంత్రి శ్రీ ఉదయనిధి స్టాలిన్, తమిళ భాషాభివృద్ధి, సమాచార శాఖ మంత్రి ఎంపి స్వామినాథన్, గౌరవనీయ పార్లమెంటు సభ్యులు పద్మభూషణ్ శ్రీ కమల్ హాసన్, ఇంకా దక్షిణాది సినీ, బుల్లితెర పరిశ్రమలకు చెందిన ప్రముఖుల సమక్షంలో ఈ విషయాన్ని వెల్లడించింది.

Peddi: పెద్ది కొత్త షెడ్యూల్ హైదరాబాద్‌లో ప్రారంభం, మార్చి 27న రిలీజ్

Peddi: పెద్ది కొత్త షెడ్యూల్ హైదరాబాద్‌లో ప్రారంభం, మార్చి 27న రిలీజ్మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్, బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో మోస్ట్ ఎవైటెడ్ రస్టిక్ యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్‌ 'పెద్ది' తో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నారు. ఈ చిత్రం ఇప్పటికే ఫస్ట్-లుక్ పోస్టర్లు, ఫస్ట్ షాట్ గ్లింప్స్, ఫస్ట్ సింగిల్ 'చికిరి చికిరి'తో హ్యుజ్ బజ్ క్రియేట్ చేసింది. రామ్ చరణ్ ట్రేడ్‌మార్క్ మెగా గ్రేస్, ఉర్రూతలూగించే స్క్రీన్ ప్రజెన్స్‌ తో ఈ పాట సోషల్ మీడియాలో సంచలనం సృష్టించి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా వైరల్ గా మారింది.

Rana: టైం టెంపరరీ సినిమా అనేది ఫరెవర్ : రానా దగ్గుబాటి

Rana: టైం టెంపరరీ సినిమా అనేది ఫరెవర్ : రానా దగ్గుబాటిరోషన్ కనకాల తన రెండవ చిత్రం మోగ్లీ 2025 తో అలరించబోతున్నారు. సందీప్ రాజ్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రాన్ని పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్‌పై టిజి విశ్వ ప్రసాద్, కృతి ప్రసాద్ నిర్మించారు. ఈ చిత్రం డిసెంబర్ 13న రిలీజ్ కానుంది. ప్రీమియర్లు 12న ప్రారంభమవుతాయి. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ గ్రాండ్ గా ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు. ఈ వేడుకలో హీరో రానా దగ్గుబాటి, డైరెక్టర్ మారుతి ముఖ్య అతిధులుగా పాల్గొన్నారు.
