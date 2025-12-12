అండర్-19 ఆసియా కప్ 2025.. అదరగొట్టిన వైభవ్.. 56 బంతుల్లో శతక్కొట్టాడు
అండర్-19 ఆసియా కప్ 2025 ప్రారంభ మ్యాచ్లో భారత్ జట్టు యూఏఈ జట్టుతో తలపడింది. ముందుగా బ్యాటింగ్ చేసిన భారత ఆటగాళ్లలో యువ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీ మరోసారి అద్భుతమైన సెంచరీతో అదరగొట్టాడు. యూఏఈ బౌలర్లను ఆటాడుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో కేవలం 56 బంతుల్లోనే తన సెంచరీని పూర్తి చేశాడు. యూత్ ఆసియా కప్ వన్డే ఫార్మాట్లో ఆడుతున్నప్పటికీ టీ-20 స్టైల్లో ఆడుతూ ఆకట్టుకున్నాడు.
ఈ ఇన్నింగ్స్లో వైభవ్ ఐదు ఫోర్లు, తొమ్మిది సిక్సర్లు బాదాడు. సెంచరీ చేసే సమయానికి సూర్యవంశీ స్ట్రైక్ రేట్ 174 కంటే ఎక్కువగా ఉంది. వైభవ్.. ఆరోన్ జార్జ్ కలిసి 150 పరుగుల అద్భుతమైన భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పారు. జార్జ్ అద్భుతమైన అర్ధ సెంచరీని సాధించాడు.
కెప్టెన్ ఆయుష్ మాత్రే 11 బంతుల్లో 4 పరుగులకు ఔటవగా, వైభవ్ సూర్యవంశీ, ఆరోన్ జార్జ్ బలమైన భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పారు, భారత్ను భారీ స్కోరు వైపు నడిపించారు. వైభవ్ అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు, 94 బంతుల్లో 14 సిక్సర్లు, తొమ్మిది బౌండరీలతో 171 పరుగులు చేశాడు.
సెంచరీ సాధించిన తర్వాత, వైభవ్ దూకుడుగా ఆడాడు. అదే ఓవర్లో అతను మరో రెండు సిక్సర్లు బాదాడు. ఫలితంగా వైభవ్ సిక్సుల సంఖ్య పదికి దాటింది. కొన్ని రోజుల క్రితం, వైభవ్ సయ్యద్ ముష్తాక్ అలీ ట్రోఫీలో తన జట్టు బీహార్ తరపున ఆడుతున్నాడు. అక్కడ అతను బాగా రాణించాడు. ప్రస్తుతం ఫుల్ ఫామ్లో ఆకట్టుకుంటున్నాడు.
14 ఏళ్ల వైభవ్ సూర్యవంశీ గతంలో ఆసియా కప్ రైజింగ్ స్టార్స్ టోర్నమెంట్ 2025లో యూఏఈపై కేవలం 42 బంతుల్లో 144 పరుగులు చేసి బ్యాటింగ్తో ఆకట్టుకున్నాడు. అతను సిరీస్ అంతటా తన అద్భుతమైన ఫామ్ను కొనసాగించాడు. నాలుగు మ్యాచ్ల్లో 239 పరుగులు చేశాడు. 2025-26 సయ్యద్ ముష్తాక్ అలీ ట్రోఫీలో బీహార్ తరపున సెంచరీ చేశాడు వైభవ్.