Vaibhav Suryavanshi : విజయ్ హజారే ట్రోఫీ.. జంట రికార్డులతో భలే అనిపించుకున్న వైభవ్ సూర్యవంశీ
విజయ్ హజారే ట్రోఫీ 2025-26 ప్రారంభ రోజున భారత క్రికెట్ ఒక కొత్త సంచలనాన్ని చూసింది. 14 ఏళ్ల వైభవ్ సూర్యవంశీ పలు ప్రపంచ రికార్డులను తిరగరాశాడు. ఈ బ్యాటింగ్ సంచలనం మొదట లిస్ట్ ఎ క్రికెట్లో సెంచరీ చేసిన అతి పిన్న వయస్కుడిగా రికార్డు సృష్టించాడు.
ఆ తర్వాత వన్డే క్రికెట్ చరిత్రలో అత్యంత వేగవంతమైన 150 పరుగులు చేసిన రికార్డును కూడా బద్దలు కొట్టాడు. వైట్-బాల్ క్రికెట్ చరిత్రలో అత్యంత వేగవంతమైన డబుల్ సెంచరీ చేసిన రికార్డును కూడా బద్దలు కొట్టేలా కనిపించిన సూర్యవంశీ, అరుణాచల్ ప్రదేశ్పై కేవలం 84 బంతుల్లో 190 పరుగులు చేసి అవుటయ్యాడు.
