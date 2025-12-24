బుధవారం, 24 డిశెంబరు 2025
  • Follow us
  1. క్రీడలు
  2. క్రికెట్
  3. వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : బుధవారం, 24 డిశెంబరు 2025 (11:54 IST)

Vaibhav Suryavanshi : విజయ్ హజారే ట్రోఫీ.. జంట రికార్డులతో భలే అనిపించుకున్న వైభవ్ సూర్యవంశీ

Vaibhav Suryavanshi
Vaibhav Suryavanshi
విజయ్ హజారే ట్రోఫీ 2025-26 ప్రారంభ రోజున భారత క్రికెట్ ఒక కొత్త సంచలనాన్ని చూసింది. 14 ఏళ్ల వైభవ్ సూర్యవంశీ పలు ప్రపంచ రికార్డులను తిరగరాశాడు. ఈ బ్యాటింగ్ సంచలనం మొదట లిస్ట్ ఎ క్రికెట్‌లో సెంచరీ చేసిన అతి పిన్న వయస్కుడిగా రికార్డు సృష్టించాడు.
 
ఆ తర్వాత వన్డే క్రికెట్ చరిత్రలో అత్యంత వేగవంతమైన 150 పరుగులు చేసిన రికార్డును కూడా బద్దలు కొట్టాడు. వైట్-బాల్ క్రికెట్ చరిత్రలో అత్యంత వేగవంతమైన డబుల్ సెంచరీ చేసిన రికార్డును కూడా బద్దలు కొట్టేలా కనిపించిన సూర్యవంశీ, అరుణాచల్ ప్రదేశ్‌పై కేవలం 84 బంతుల్లో 190 పరుగులు చేసి అవుటయ్యాడు.
 
84 బంతుల్లో 190 పరుగులు చేసి వైభవ్ సూర్యవంశీ జంట ప్రపంచ రికార్డులను బద్దలు కొట్టాడు. వైభవ్ సూర్యవంశీ అరుణాచల్ ప్రదేశ్‌పై 84 బంతుల్లో 190 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 16 ఫోర్లు, 15 సిక్సర్లు వున్నాయి.  
 
తద్వారా విజయ్ హజారే ట్రోఫీ ప్రారంభ రోజున భారత క్రికెట్ తన కొత్త రికార్డును 14 ఏళ్ల వైభవ్ సూర్యవంశీ తిరగరాశాడు. బ్యాటింగ్ ప్రాడిజీ మొదట లిస్ట్ A సెంచరీ చేసిన అతి పిన్న వయస్కుడిగా నిలిచాడు. తరువాత వన్డే క్రికెట్ చరిత్రలో అత్యంత వేగవంతమైన 150 పరుగుల రికార్డును బద్దలు కొట్టాడు. 
 
ఇకపోతే.. సూర్యవంశీ వైట్-బాల్ క్రికెట్ చరిత్రలో అత్యంత వేగవంతమైన డబుల్ సెంచరీ సాధించిన రికార్డును బద్దలు కొట్టే అవకాశం ఉండగానే.. అరుణాచల్ ప్రదేశ్‌పై కేవలం 84 బంతుల్లో 190 పరుగులకు అవుటయ్యాడు.

Pawan kalyan: ఇప్పటంలో పవన్ కల్యాణ్ పర్యటన.. ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్నారు..

Pawan kalyan: ఇప్పటంలో పవన్ కల్యాణ్ పర్యటన.. ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్నారు..ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ బుధవారం గుంటూరు జిల్లాలోని తాడేపల్లి సమీపంలో ఉన్న ఇప్పటాన్ని సందర్శించారు. వైఎస్సార్‌సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో జన సైనికులకు సంబంధించిన గత సంఘటనల దృష్ట్యా ఈ పర్యటన ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. గత ప్రభుత్వ హయాంలో, రహదారి విస్తరణ పనుల పేరుతో జన సైనికులకు చెందిన ఇళ్లను కూల్చివేశారు. జనసేన ఆవిర్భావ సభ కోసం విరాళంగా ఇచ్చిన భూమికి సంబంధించి ఈ కూల్చివేతలు జరిగాయని ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఆ సమయంలో పవన్ కళ్యాణ్ ఆ ప్రాంతంలో పర్యటించి, బాధితులకు న్యాయం చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు.

ఫ్రీగా టికెట్ కొనిచ్చి చేతిలో రూ.2.7 లక్షలు పెడతా, వెళ్లిపోండి: అక్రమ వలసదారులకు ట్రంప్ ఆఫర్

ఫ్రీగా టికెట్ కొనిచ్చి చేతిలో రూ.2.7 లక్షలు పెడతా, వెళ్లిపోండి: అక్రమ వలసదారులకు ట్రంప్ ఆఫర్అక్రమ వలసదారులకు అమెరికా అధ్యక్షుడు మరో తాయిలం ప్రకటించారు. స్వదేశానికి తిరిగి వెళ్లేందుకు టికెట్ కొని ఇవ్వడమే కాకుండా చేతిలో రూ.2.7 లక్షలు స్టైఫండుగా పెడతానంటూ ట్రంప్ సర్కార్ వెల్లడించింది. ఆ విధంగా అక్రమంగా వచ్చిన వలసదారులు స్వచ్ఛందంగా దేశం విడిచి వెళ్లడానికి మెగా క్రిస్మస్ ప్రోత్సాహకాన్ని ప్రకటించింది. అక్రమ వలసదారులు అమెరికా నుంచి వచ్చే ఏడాది లోపు వారివారి దేశాలకు వెళ్లిపోయేందుకు అంగీకరిస్తే, చెల్లింపు ప్రయాణంతో పాటు సుమారు రూ.2,70,738 ఇస్తానంటూ తెలియజేసింది.

క్రిస్మస్‌ వేడుకలు.. పులివెందులలో వైఎస్సార్ ఫ్యామిలీ.. షర్మిల ఎక్కడ?

క్రిస్మస్‌ వేడుకలు.. పులివెందులలో వైఎస్సార్ ఫ్యామిలీ.. షర్మిల ఎక్కడ?వైఎస్ కుటుంబానికి క్రిస్మస్‌ను ఘనంగా జరుపుకుంటున్నారు. క్రిస్మస్ సందర్భంగా వైఎస్ కుటుంబ సభ్యులందరూ పులివెందులలోని తమ నివాసంలో కలుసుకున్నారు, వారితో పాటు వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి కూడా కనిపించారు. ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఉన్న ఫోటోలో షర్మిల మినహా వైఎస్ కుటుంబంలోని దాదాపు కీలక సభ్యులందరూ ఉండటం నెటిజన్ల దృష్టిని ఆకర్షించింది. చాలా కాలం తర్వాత, క్రిస్మస్ వేడుకల కారణంగా విజయమ్మ, జగన్ ఒకే ఫ్రేమ్‌లో కలిసి కనిపించారు. అయితే, ఈ చిత్రంలో షర్మిల స్పష్టంగా కనిపించడం లేదు.

నీ బిడ్డగా నీ ఇంటికి వచ్చానమ్మా... ఇండ్ల నాగేశ్వరమ్మకు పవన్ కళ్యాణ్ ఆత్మీయ ఆలింగనం

నీ బిడ్డగా నీ ఇంటికి వచ్చానమ్మా... ఇండ్ల నాగేశ్వరమ్మకు పవన్ కళ్యాణ్ ఆత్మీయ ఆలింగనంఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ బుధవారం గుంటూరు జిల్లా ఇప్పటం గ్రామంలో పర్యటించారు. ఈ సందర్భంగా ఇప్పటం గ్రామంలోని ఇండ్ల నాగేశ్వరమ్మ ఇంటికి ఆయన వెళ్ళారు. నీ బిడ్డగా నీ ఇంటికి వచ్చానంటూ నాగేశ్వరమ్మకు పాదాభివందనం చేశారు. ఆపై వృద్ధురాలికి కొత్త బట్టలు ఇవ్వడంతో పాటు రూ.50 వేల నగదు, వికలాండుగైన ఆమె మనవడికి లక్ష రూపాయలను ఆయన అందజేశారు.

మన భూభాగంలో భారత్ దాడి తప్పు కాదు: పాక్ ఆర్మీ చీఫ్ అసిమ్‌కి పాక్ పొలిటీషియన్ రెహ్మాన్ షాక్

మన భూభాగంలో భారత్ దాడి తప్పు కాదు: పాక్ ఆర్మీ చీఫ్ అసిమ్‌కి పాక్ పొలిటీషియన్ రెహ్మాన్ షాక్మన పాకిస్తాన్‌లో నక్కిన ఉగ్రవాదులపై భారతదేశం చేసిన దాడి తప్పెలా అవుతుంది? అని పాకిస్తాన్ ప్రముఖ రాజకీయ పార్టీ నాయకుడు మౌలానా ఫజ్లర్ రెహ్మాన్ ఆ దేశ ఆర్మీ చీఫ్ అసిమ్‌ని ప్రశ్నించాడు. దీనితో ఇప్పుడా వ్యాఖ్యలు రాజకీయపరంగా పాకిస్తాన్ దేశంలో ప్రకంపనలు సృష్టిస్తున్నాయి. మౌలానా మాట్లాడుతూ... మన దేశ భూభాగంలోకి శత్రు దేశం ఎలా చొచ్చుకుని వచ్చి దాడి చేస్తుందని అంటున్నారు. మరి మీరు ఎలా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ దేశంలోని కాబూల్ నగరంపైన దాడి చేసేందుకు వెళ్తున్నారు? అక్కడ మన దేశంపై దాడి చేసే శత్రువులు వున్నారని అంటున్నారు.

Watch More Videos

నిధి అగర్వాల్‌ను అసభ్యంగా తాకిన పోకిరీలు

నిధి అగర్వాల్‌ను అసభ్యంగా తాకిన పోకిరీలుహైదరాబాద్ నగరంలో హీరోయిన్ నిధి అగర్వాల పట్ల పలువురు పోకిరీలు అసభ్యంగా ప్రవర్తించారు. ఓ ఈవెంట్‌లో పాల్గొనేందుకు వచ్చిన ఆమెను అసభ్యంగా తాకారు. మరికొందరు ఆమెను చుట్టుముట్టి అసభ్యంగా ప్రవర్తించారు. ఈ ఘటనపై వాయిస్ ఆఫ్ ఉమెన్ తీవ్రంగా స్పందించింది.

మంచి మాటలు చెప్పే ఉద్దేశ్యంతో అసభ్య పదాలు వాడాను : శివాజీ (వీడియో)

మంచి మాటలు చెప్పే ఉద్దేశ్యంతో అసభ్య పదాలు వాడాను : శివాజీ (వీడియో)దండోరా సినిమా ప్రమోషన్ కార్యక్రమంలో మహిళల వస్త్రాధారణపై తాను చేసిన వ్యాఖ్యలు వివాదాస్పదం కావడంతో హీరో శివాజీ వెనక్కి తగ్గి క్షమాపణలు చెప్పారు. మంచి మాటలు చెప్పే ఉద్దేశ్యంతో రెండు అసభ్య పదాలను ఉపయోగించానని పేర్కొన్నారు. పైగా, మహిళలందరినీ ఉద్దేశించి తాను ఆ వ్యాఖ్యలు చేయలేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

ది రైజ్ ఆఫ్ అశోక నుంచి రొమాంటిక్ మెలోడీ ‘ఏదో ఏదో’ సాంగ్ విడుదల

ది రైజ్ ఆఫ్ అశోక నుంచి రొమాంటిక్ మెలోడీ ‘ఏదో ఏదో’ సాంగ్ విడుదలలూసియా’ ఫేమ్ సతీష్ నినాసం హీరోగా, నిర్మాతగా భారీ ఎత్తున రూపొందిస్తున్న చిత్రం ‘ది రైజ్ ఆఫ్ అశోక’. ఈ సినిమాని వృద్ధి క్రియేషన్, సతీష్ పిక్చర్ హౌస్ బ్యానర్ల మీద వర్ధన్ హరి, జైష్ణవి, సతీష్ నినాసం సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఇక ఈ మూవీకి వినోద్ వి ధోండలే దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో సతీష్ నినాసంకి జోడిగా ‘కాంతార’, ‘తమ్ముడు’ ఫేమ్ సప్తమి గౌడ నటిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన పోస్టర్స్, తాజాగా రిలీజ్ చేసిన పవర్ ఫుల్ సాంగ్ ‘వినరా మాదేవ’ అందరినీ ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయి.

Aadi: షూటింగ్‌లో ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా గాయాలు అవుతుంటాయి : ఆది సాయి కుమార్

Aadi: షూటింగ్‌లో ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా గాయాలు అవుతుంటాయి : ఆది సాయి కుమార్శంబాల’ సినిమాను దాదాపు విపరీతమైన చలిలో నైట్ షూట్ చేశాం. క్లైమాక్స్ పార్ట్ మొత్తం నైట్ షూట్‌లోనే జరిగింది. ఎంత కష్టమైనా కూడా అందరం ఇష్టంతో కలిసి పని చేశాం. క్రిస్మస్, డిసెంబర్ 25 అనేది మంచి సీజన్. శ్రీకాంత్ గారి ఫ్యామిలీతో మాకు మంచి బాండింగ్ ఉంది. రోషన్‌తో నాకు మంచి పరిచయం ఉంది. మా క్రికెట్‌ టీంలో రోషన్ చురుకుగా ఉంటాడు. రోషన్ నటించిన ‘ఛాంపియన్’ సినిమా కూడా పెద్ద హిట్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను అని హీరో ఆది సాయి కుమార్ అన్నారు.

ఈషా షూటింగ్ లో అరకులో ఓ పురుగు కుట్టి ఫీవర్‌ వచ్చింది : అఖిల్‌ రాజ్‌

ఈషా షూటింగ్ లో అరకులో ఓ పురుగు కుట్టి ఫీవర్‌ వచ్చింది : అఖిల్‌ రాజ్‌హారర్‌ సినిమాలకు నేపథ్య సంగీతం ఎంతో ముఖ్యం ఈషా సినిమాలో సౌండ్‌ డిజైనింగ్‌ భయంకరంగా ఉంటుంది. అందరూ భయపడే విధంగా ఉంటుంది. నిజంగా హార్ట్ వీక్‌గా ఉన్నవాళ్లు ఈ సినిమాను చూడలేరేమో.. అని హీరో అఖిల్‌ రాజ్‌ అంటున్నారు. బన్నీవాస్‌, వంశీ నందిపాటి ద్వయం తాజాగా 'ఈషా' పేరుతో ఓహారర్‌ థ్రిల్లర్‌ను ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకరాబోతున్నారు
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com