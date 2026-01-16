Vaibhav Suryavanshi: కోహ్లీ రికార్డుకు చేరువలో వైభవ్ సూర్యవంశీ-ఆల్ రౌండర్ అవతారం
భారత యువ సెన్సేషన్ వైభవ్ సూర్యవంశీ తన బౌలింగ్ మ్యాజిక్తో అందరికీ షాకిచ్చాడు. అండర్-19 వరల్డ్ కప్ 2026 ప్రారంభ మ్యాచ్లోనే.. వైభవ్ అదుర్స్ అనిపించాడు. కేవలం 14 ఏళ్ల వయసులోనే బ్యాటింగ్తో రికార్డులు సృష్టిస్తున్న వైభవ్, ఇప్పుడు బంతితోనూ వికెట్లు తీస్తూ 'ఆల్రౌండర్' అవతారమెత్తాడు.
జింబాబ్వేలోని బులవాయో వేదికగా జరిగిన అండర్-19 వరల్డ్ కప్ 2026 తొలి మ్యాచ్లో భారత్ అదరగొట్టింది. బులవాయోలోని క్వీన్స్ స్పోర్ట్స్ క్లబ్లో అమెరికాతో వర్షం కారణంగా అంతరాయం కలిగిన మ్యాచ్లో, ఈ స్టార్ బ్యాటర్ నాలుగు బంతుల్లో కేవలం 2 పరుగులు చేసి అవుటవడంతో, అతని అండర్-19 ప్రపంచ కప్ అరంగేట్రం మర్చిపోలేనిదిగా మిగిలిపోయింది.
అండర్-19 వన్డేలలో భారతదేశం తరఫున అత్యధిక పరుగులు చేసిన వారి జాబితాలో విరాట్ కోహ్లీని (978) అధిగమించడానికి సూర్యవంశీకి ఆరు పరుగులు అవసరమయ్యాయి. అయితే, ఆ క్రికెట్ దిగ్గజాన్ని అధిగమించడానికి అతను ఇప్పుడు కనీసం మరో మ్యాచ్ వరకు వేచి ఉండాల్సి ఉంటుంది. ప్రస్తుతం, సూర్యవంశీ 19 అండర్-19 వన్డే మ్యాచ్లలో 975 పరుగులు చేశాడు.
అమెరికా బ్యాటర్లను ముప్పుతిప్పలు పెట్టిన భారత బౌలర్లు, ఆ జట్టును కేవలం 107 పరుగులకే కట్టడి చేశారు. ఈ మ్యాచ్లో టీమిండియా బౌలర్ హెనిల్ పటేల్ అద్భుత ప్రదర్శన చేశాడు. కేవలం 16 పరుగులు ఇచ్చి 5 వికెట్లు పడగొట్టి అమెరికా వెన్ను విరిచాడు. భారత కెప్టెన్ ఆయుష్ మాత్రే టాస్ గెలిచి బౌలింగ్ ఎంచుకోగా.. బౌలర్లు క్రమశిక్షణతో బౌలింగ్ చేసి ప్రత్యర్థిని తక్కువ స్కోరుకే పరిమితం చేశారు.