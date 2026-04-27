ఇద్దరు అబ్బాయిల వద్ద సెల్ఫీకి వంద రూపాయలు అడిగిన వైభవ్ సూర్యవంశీ (video)
యంగ్ క్రికెటర్ వైభవ్ సూర్యవంశీ ఛండీగర్ ఎయిర్ పోర్టులో ఇద్దరు అబ్బాయిలను ఆటపట్టించాడు. వైభవ్ను ఒక్కసారి చూడాలనే ఆశతో పిల్లలు ఛత్తీస్గఢ్ విమానాశ్రయం వద్ద గుమిగూడారు. తనతో సెల్ఫీ ఫోటో కావాలంటే వంద రూపాయలు కావాలని డిమాండ్ చేశాడు.
ఇంకా ఆ ఇద్దరు చిన్నారుల వద్ద ఎంత డబ్బు వుందో చెప్పండి అంటూ అడిగాడు. దీంతో ఛత్తీస్గఢ్ విమానాశ్రయంలో వైభవ్ను చూడటానికి వచ్చిన పిల్లలు రెండు వందలు ఇస్తామి సెల్ఫీ కావాలని అన్నారు.
"సెల్ఫీ కావాలంటే మీరు రూ.100 ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది, ఓకేనా?" అంటూ ఆ పిల్లలను ఆటపట్టించాడు. కాసేపటికి ఇదంతా ప్రాంక్ అంటూ అసలు విషయం చెప్పాడు. తర్వాత వైభవ్ వారితో కలిసి సంతోషంగా ఫోటోలకు ఫోజులిచ్చాడు. ఈ వీడియో కాస్త నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.