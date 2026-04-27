సోమవారం, 27 ఏప్రియల్ 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : సోమవారం, 27 ఏప్రియల్ 2026 (18:51 IST)

ఇద్దరు అబ్బాయిల వద్ద సెల్ఫీకి వంద రూపాయలు అడిగిన వైభవ్ సూర్యవంశీ (video)

Vaibhav Suryavanshi
యంగ్ క్రికెటర్ వైభవ్ సూర్యవంశీ ఛండీగర్ ఎయిర్ పోర్టులో ఇద్దరు అబ్బాయిలను ఆటపట్టించాడు. వైభవ్‌ను ఒక్కసారి చూడాలనే ఆశతో పిల్లలు ఛత్తీస్‌గఢ్ విమానాశ్రయం వద్ద గుమిగూడారు. తనతో సెల్ఫీ ఫోటో కావాలంటే వంద రూపాయలు కావాలని డిమాండ్ చేశాడు. 
 
ఇంకా ఆ ఇద్దరు చిన్నారుల వద్ద ఎంత డబ్బు వుందో చెప్పండి అంటూ అడిగాడు. దీంతో ఛత్తీస్‌గఢ్ విమానాశ్రయంలో వైభవ్‌ను చూడటానికి వచ్చిన పిల్లలు రెండు వందలు ఇస్తామి సెల్ఫీ కావాలని అన్నారు.
 
"సెల్ఫీ కావాలంటే మీరు రూ.100 ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది, ఓకేనా?" అంటూ ఆ పిల్లలను ఆటపట్టించాడు. కాసేపటికి ఇదంతా ప్రాంక్ అంటూ అసలు విషయం చెప్పాడు. తర్వాత వైభవ్ వారితో కలిసి సంతోషంగా ఫోటోలకు ఫోజులిచ్చాడు. ఈ వీడియో కాస్త నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

Woman: బెంగళూరు ఎక్స్‌ప్రెస్‌లోనే మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చిన మహిళ

Woman: బెంగళూరు ఎక్స్‌ప్రెస్‌లోనే మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చిన మహిళరైలులోనే ఓ గర్భిణీ మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. ముర్డేశ్వర్- ఎస్ఎంవీటీ బెంగళూరు ఎక్స్‌ప్రెస్‌లో ప్రయాణిస్తున్న ఒక గర్భిణీ స్త్రీ, రైలులోనే ఒక మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. బంట్వాల్ స్టేషన్ వద్ద తోటి ప్రయాణికులు- రైల్వే సిబ్బంది ఆమెకు సహాయం అందించారు. మంగళూరుకు సుమారు 20 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న బంట్వాల్ రైల్వే స్టేషన్‌లో, రైలు సంఖ్య 16586 ఆగినప్పుడు ఆదివారం రాత్రి ఈ సంఘటన చోటుచేసుకుంది.

చెరకు పంట కోసం కడుపు పంటను తొలగించుకుంటున్న మహిళలు, ఎందుకీ పరిస్థితి?

చెరకు పంట కోసం కడుపు పంటను తొలగించుకుంటున్న మహిళలు, ఎందుకీ పరిస్థితి?మహిళలకు సంతానం అనేది తల్లిగా వారికి దేవుడిచ్చిన వరం. ఐతే దానినే కొంతమంది మహిళలు పణంగా పెట్టాల్సి వస్తోంది. తమ ఆర్థిక పరిస్థితి రీత్యా కడుపు పంటను పండించే గర్భాశయాన్ని తొలగించుకోవలసి వస్తోంది. మహారాష్ట్రంలో ఇట్లా గర్భాశయాలను తొలగించుకున్నవారి సంఖ్య 13,000 మందికి పైగా వున్నట్లు గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. కారణాలు ఏమిటో పరిశీలిద్దాము. మహారాష్ట్రలోని చెరకు పండించే ప్రాంతంలో, ముఖ్యంగా బీడ్ వంటి జిల్లాల్లో, గర్భాశయాన్ని తొలగించుకోవడం(హిస్టరెక్టమీ) నిశ్శబ్దంగా జరిగిపోతోంది. వలస చెరకు కోత కార్మికులుగా పనిచేసే మహిళలకు వారి పనితీరు ఆధారంగా జీతం చెల్లిస్తారు.

చికెన్ పులావ్ తర్వాత పుచ్చకాయ తిన్నారు.. అంతే దంపతులు, ఇద్దరు కుమార్తెల మృతి

చికెన్ పులావ్ తర్వాత పుచ్చకాయ తిన్నారు.. అంతే దంపతులు, ఇద్దరు కుమార్తెల మృతిపుచ్చకాయ తినడం వల్ల ముంబైలోని ఓ కుటుంబం మొత్తం ప్రాణాలు కోల్పోయింది. దక్షిణ ముంబైలోని తమ నివాసంలో జరిగిన కుటుంబ వేడుక అనంతరం పుచ్చకాయ తినడం వల్ల, ఫుడ్ పాయిజనింగ్ కావడంతో దంపతులు, వారి ఇద్దరు మైనర్ కుమార్తెలు మరణించారని పోలీసులు సోమవారం తెలిపారు.

బీఆర్ఎస్ పార్టీ చనిపోయింది.. శవానికి ఎంత అలంకరణ చేసినా లేచి రాదు : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

బీఆర్ఎస్ పార్టీ చనిపోయింది.. శవానికి ఎంత అలంకరణ చేసినా లేచి రాదు : సీఎం రేవంత్ రెడ్డిభారత రాష్ట్ర సమితి (బీఆర్ఎస్) పార్టీపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. బీఆర్ఎస్ చనిపోయిందని, చనిపోయిన శవానికి ఎంత అలంకరణ చేసినా లేచి రాదు అని అన్నారు. కేసీఆర్ కుమార్తె కవిత తెలంగాణ రాష్ట్ర సేన పేరుతో కొత్త పార్టీ స్థాపించారు. దీనిపై రేవంత్ రెడ్డి పై విధంగా స్పందించారు.

22 నిమిషాల్లో ఉగ్రవాదుల కమాండ్ వ్యవస్థను కుప్పకూల్చాం : ఇండియన్ ఆర్మీ

22 నిమిషాల్లో ఉగ్రవాదుల కమాండ్ వ్యవస్థను కుప్పకూల్చాం : ఇండియన్ ఆర్మీభారత సైన్యం చేపట్టిన ఆపరేషన్ సిందూర్‌ త్వరలోనే తొలి వార్షికోత్సవాన్ని జరుపుకోనుంది. ఈ ఆపరేషన్‌కు సంబంధించిన కీలక వివరాలను సైన్యం సోషల్ మీడియా ద్వారా వెల్లడించింది. కేవలం 22 నిమిషాల్లో వ్యవధిలోనే ఉగ్రవాదుల కమాండ్ వ్యవస్థను ఎలా కుప్పకూలిందో వివరిస్తూ తాజాగా ఓ పోస్ట్ చేసింది. "నిర్ణయం, స్పష్టత, లక్ష్యంపై దృష్టి, న్యాయం జరిగింది. వేగంగా ఖచ్చితంగా'' అంటూ భారత సైన్యం పోస్టు చేసింది.

మా అమ్మానాన్నా వివాహ తేదీని ఇందిరా గాంధీ నిర్ణయిచారు : అమీషా పటేల్

మా అమ్మానాన్నా వివాహ తేదీని ఇందిరా గాంధీ నిర్ణయిచారు : అమీషా పటేల్బాలీవుడ్ నటి అమీషా పటేల్ ఓ ఆసక్తికర విషయాన్ని వెల్లడించారు. ముఖ్యంగా తన కుటుంబానికి గాంధీ కుటుంబానికి మధ్య ఉన్న దశాబ్దాల నాటి అనుబంధంతో పాటు మరో ఆసక్తికర విషయాన్ని వెల్లడించారు. తన తల్లిదండ్రుల వివాహ తేదీని మాజీ ప్రధాని ఇందిరా గాంధీ స్వయంగా నిర్ణయించారని, పైగా, తాను జన్మించినపుడు ఆస్పత్రికి వచ్చి చూసిన తొలి వ్యక్తి ఇందిరా గాంధేనని అమీషా పటేల్ వెల్లడించారు.

NTR: ఊసరవెల్లి 4K విడుదలలో బెంగుళూరు, తిరుపతిలో కార్యక్రమాలు

NTR: ఊసరవెల్లి 4K విడుదలలో బెంగుళూరు, తిరుపతిలో కార్యక్రమాలుఎన్టీఆర్ 43వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఊసరవెల్లి 4K విడుదల. సురేందర్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో, తమన్నా భాటియాతో పాటు టోనీ పాత్రలో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ నటించిన 2011 యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 'ఊసరవెల్లి', విడుదల సమయంలో బాక్సాఫీస్ వద్ద మిశ్రమ స్పందన పొందినప్పటికీ, దాని స్టైలిష్ ఫైట్స్ మరియు దేవి శ్రీ ప్రసాద్ హిట్ సంగీతంతో అభిమానుల ఆదరణ పొందింది.

Chiranjeevi: చిరంజీవి, బాబీ సినిమా కోసం నిర్మాత మార్పు ?

Chiranjeevi: చిరంజీవి, బాబీ సినిమా కోసం నిర్మాత మార్పు ?మెగాస్టార్ చిరంజీవి, దర్శకుడు బాబీ కాంబినేషన్ లో సినిమా ఇదిగో అదిగో అంటూ రెండు పర్యాయాలు వాయిదా పడింది. త్వరలో సినిమా సెట్ పైకి వెళ్ళనుందని వార్తలు వినిపిస్తున్నా అందులో నిజం కనిపించడంలేదు. అందుకు కారణం తమిళ నటుడు విజయ్ సినిమా ఆగిపోవడమే కారణం. కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడితో రిలీజ్ చేయాలనుకున్న విడుదలకు నోచుకోక ఆన్ లైన్ విడుదల కావడంతో నిర్మాతలు చాలా నష్టపోయినట్లు తెలుస్తోంది. KVN ప్రొడక్షన్స్‌తో రూపొందిన ఆ సినిమా ప్రభావం చిరంజీవి సినిమాపై పడింది.

Kajal: రసాయనాల దుర్వినియోగం నేపథ్యంగా కాజల్ అగర్వాల్.. ది ఇండియా స్టోరీ

Kajal: రసాయనాల దుర్వినియోగం నేపథ్యంగా కాజల్ అగర్వాల్.. ది ఇండియా స్టోరీకాజల్ అగర్వాల్ మరియు శ్రేయాస్ తల్పడే నటించిన 'ది ఇండియా స్టోరీ' చిత్రం జూలై 24, 2026న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ సందర్బంగా చిత్ర టీమ్ సోషల్ మీడియాలో ప్రకటించింది. చెట్టన్ డి.కె. దర్శకత్వంలో, సాగర్ బి. షిండే నిర్మించి, రచించిన 'ది ఇండియా స్టోరీ' చిత్రాన్ని జీ స్టూడియోస్, ఎంఐజి ప్రొడక్షన్ & స్టూడియోస్ సహకారంతో సమర్పిస్తోంది.

ఇందులో ప్రభాస్, మహేష్ బాబు, సిద్ధార్థ, యష్, అర్జున్ రెడ్డిని కూడా వున్నారు : దిల్ రాజు

ఇందులో ప్రభాస్, మహేష్ బాబు, సిద్ధార్థ, యష్, అర్జున్ రెడ్డిని కూడా వున్నారు : దిల్ రాజుతరుణ్ భాస్కర్ గాయపడ సింహం'తో అలరించబోతున్నారు. కశ్యప్ శ్రీనివాస్ దర్శకత్వంలో మే 1న థియేటర్లలో విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. పవన్ సాదినేని సమర్పణ. కళ్యాణ చక్రవర్తి మంథిన, భాను కిరణ్ ప్రతాప, విజయ్ కృష్ణ లింగమనేని, ఉమేష్ బన్సల్ నిర్మించారు. తాజాగా విడుదలైన థియేట్రికల్ ట్రైలర్ ఉత్సాహాన్ని మరింత పెంచింది. వెర్సటైల్ స్టార్ దుల్కర్ సల్మాన్ ఈ ట్రైలర్‌ను లాంచ్ చేశారు.
