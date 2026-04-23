గురువారం, 23 ఏప్రియల్ 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : గురువారం, 23 ఏప్రియల్ 2026 (10:51 IST)

సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ విజయం.. పండగ చేసుకున్న వెంకీమామ, కావ్య మారన్

Venkatesh, Kavya Maran
Venkatesh, Kavya Maran
ఎస్ఆర్‌హెచ్ మ్యాచ్ సందర్భంగా స్టాండ్స్‌లో నటుడు వెంకటేష్ దగ్గుబాటి తనదైన ఉత్సాహాన్ని ప్రదర్శించారు. సొంత జట్టును ఉత్సాహపరుస్తూ ఆయన కనిపించారు. సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ విజయం సాధించడంతో ఆయన హ్యాపీగా డ్యాన్స్ చేశారు. కొద్ది దూరంలో, ఫ్రాంచైజీ యజమాని కావ్య మారన్ కూడా ఈ సంబరాల్లో పాలుపంచుకున్నారు. ఆమె స్టేడియం సంగీతానికి పెదాలు కదుపుతూ, లయకు అనుగుణంగా పాదాలు కదుపుతూ కనిపించారు.
 
ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరిగే ప్రముఖ క్రికెట్ మ్యాచ్‌లలో వెంకటేష్ ఒక సుపరిచిత ముఖం. ఐసీసీ ప్రపంచ కప్ మ్యాచ్‌లలో టీమిండియాకు మద్దతు తెలుపుతూ ఆయన తరచుగా కనిపిస్తుంటారు. సెలబ్రిటీ క్రికెట్ లీగ్‌లో కూడా ఈ నటుడు ఒక కీలక వ్యక్తిగా వ్యవహరిస్తున్నారు. 
 
ఆయన 'తెలుగు వారియర్స్' జట్టుకు కెప్టెన్‌గా, మెంటార్‌గా నాయకత్వం వహిస్తున్నారు. హైదరాబాద్‌లోని ఉప్పల్ స్టేడియంలో అభిమానులు ఆయనను తరచుగా చూస్తుంటారు. దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడితో వృత్తిపరంగా మళ్లీ జతకట్టడం ద్వారా కూడా ఈ నటుడు ప్రస్తుతం వార్తల్లో నిలుస్తున్నారు. 
 
ఈ ఇద్దరి కలయికలో గతంలో ఎఫ్2, ఎఫ్3 సంక్రాంతికి వస్తున్నాం వంటి భారీ విజయాలు వచ్చాయి. నందమూరి కళ్యాణ్‌రామ్ సహనటుడిగా నటిస్తున్న వీరి కొత్త ప్రాజెక్ట్ చక్కటి కుటుంబ వినోద చిత్రంగా ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.

 

Tamil Nadu: తమిళనాడులో ప్రారంభమైన పోలింగ్.. ఎన్డీకే గట్టిపోటీ

Tamil Nadu: తమిళనాడులో ప్రారంభమైన పోలింగ్.. ఎన్డీకే గట్టిపోటీతమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల పోలింగ్ గురువారం ఉదయం 7 గంటలకు కట్టుదిట్టమైన భద్రత నడుమ ప్రారంభమైంది.రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న పోలింగ్ కేంద్రాల ముందు ప్రజలు ఉత్సాహంగా బారులు తీరారు. అధికార పీఠం కోసం ప్రధానంగా అధికార డీఎంకే, ప్రధాన ప్రతిపక్షమైన అన్నాడీఎంకే తలపడుతుండగా, నటుడు-రాజకీయ నాయకుడు విజయ్ నేతృత్వంలోని టీవీకే, తమిళ జాతీయవాది సీమాన్ నేతృత్వంలోని ఎన్డీకే కూడా గట్టి పోటీని ఇస్తున్నాయి.

అదృశ్యమైన హిందూ బాలిక బురఖా ధరించి ఇంటికి తిరిగి వచ్చింది, అత్యాచారం చేసి పంపారంటూ...

అదృశ్యమైన హిందూ బాలిక బురఖా ధరించి ఇంటికి తిరిగి వచ్చింది, అత్యాచారం చేసి పంపారంటూ...హిందూ మైనర్ బాలికలపై మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో అత్యాచారాలు జరుగుతున్నట్లు కేసులు నమోదు కావడం కలకలం సృష్టిస్తోంది. మధ్యప్రదేశ్‌లోని అశోక్‌నగర్ జిల్లాలో అదృశ్యమైన ఒక మైనర్ హిందూ బాలిక, బురఖా ధరించి తన ఇంటికి తిరిగి వచ్చింది. ఆ తర్వాత ఆమె కుటుంబ సభ్యులు అత్యాచారం, బలవంతపు మత మార్పిడి ఆరోపణలతో పోలీసులను ఆశ్రయించారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించి పిప్రాయ్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో ముగ్గురు నిందితులపై కేసు నమోదు చేశారు. పోలీసుల తెలియజేసిన వివరాల ప్రకారం, ఈ ఘటనకు భోపాల్‌తో సంబంధం ఉంది.

తెలంగాణలో టీజీఎస్సార్టీసీ నిరవధిక సమ్మె.. మహిళలకే కాదు.. పురుష ప్రయాణీకులకు ఫ్రీ జర్నీ

తెలంగాణలో టీజీఎస్సార్టీసీ నిరవధిక సమ్మె.. మహిళలకే కాదు.. పురుష ప్రయాణీకులకు ఫ్రీ జర్నీప్రజా రవాణా వ్యవస్థ సిబ్బంది చేపట్టిన నిరవధిక సమ్మె కారణంగా సేవలకు అంతరాయం ఏర్పడటంతో, మంచిర్యాలలో మహిళా ప్రయాణికులే కాకుండా పురుష ప్రయాణికులను కూడా టీజీఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఉచితంగా ప్రయాణించేందుకు అనుమతించారు. మంగళవారం అర్ధరాత్రి నుంచి చేపట్టిన సమ్మె కారణంగా ప్రయాణికులకు కలిగే అసౌకర్యాన్ని నివారించేందుకు, బస్సులను కండక్టర్లు లేకుండా ప్రైవేట్ డ్రైవర్లతో నడుపుతున్నట్లు టీజీఆర్టీసీ అధికారులు తెలిపారు.

Jagan-KTR: జగన్- కేటీఆర్‌కు ఒకే రకమైన సవాళ్లు.. ఏంటది?

Jagan-KTR: జగన్- కేటీఆర్‌కు ఒకే రకమైన సవాళ్లు.. ఏంటది?వైకాపా చీఫ్ జగన్మోహన్ రెడ్డి, బీఆర్ఎస్ నేత కేటీఆర్ బహిరంగంగా ఒకరినొకరు సోదరులుగా సంబోధించుకుంటారు. వీరిద్దరి మధ్య అత్యంత సన్నిహిత అనుబంధం ఉన్నట్లు కనిపిస్తుంది. వారిద్దరికీ ఒకరి పట్ల ఒకరికి అత్యంత గౌరవం, పరస్పర అభిమానం ఉన్నాయి. అయితే ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే, జగన్, కేటీఆర్ తమ రాజకీయ జీవితాలకు సంబంధించి కూడా దాదాపు ఒకే రకమైన సవాలును ఎదుర్కొంటున్నారు.

ఏడాదికి 50 వేల మంది రైతులు పాము కాటుతో మరణం, కొత్త పరికరంతో చెక్

ఏడాదికి 50 వేల మంది రైతులు పాము కాటుతో మరణం, కొత్త పరికరంతో చెక్భారతదేశంలో పాము కాటు వల్ల చనిపోతున్న వారి సంఖ్య ప్రతి ఏటా సుమారు 50,000 నుండి 60,000 మంది వున్నట్లు గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. దీనిని గమనించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం, వ్యవసాయ శాఖ నివారణ చర్యలకు ఉపక్రమించింది. రైతుల కోసం ప్రత్యేకంగా కిసాన్ మిత్ర చడి అనే పరికరాన్ని తయారుచేస్తోంది. ఈ పరికరాన్ని పొలాలకు వెళ్లినప్పుడు లేదా బహిరంగ ప్రదేశాలకు వెళ్లినప్పుడు నేలపై వుంచితే అది 10 మీటర్ల పరిధిలో పాములు వుంటే వాటి కదలికను గమనించి వైబ్రేట్ అవుతుంది. దాంతో రైతు సమీపంలో పాములు వున్నాయన్న సంగతిని గుర్తించి ప్రాణాలను కాపాడుకోవచ్చు.

Shruti Haasan: పెద్ది ఐటెం సాంగ్ కోసం ఇంత రచ్చ చేయాలా !

Shruti Haasan: పెద్ది ఐటెం సాంగ్ కోసం ఇంత రచ్చ చేయాలా !మెగాపవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ హీరోగా జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్ గా నటిస్తున్న పెద్ది సినిమా షూటింగ్ నుంచి పలు వార్తలు వినిపిస్తూనే వున్నాయి. అలా షూటింగ్ ముగింపు ఇంకా 6 రోజులుందని స్వయంగా రామ్ చరణ్ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ పెట్టారు. ఇక పెద్ది సరసన ఐటెంసాంగ్ కోసం పలువురు పేర్లు వున్నాయంటూ నలుగురు హీరోయిన్ల పేర్లను సోషల్ మీడియా ద్వారా వెల్లడించారు. ఇక నిన్న రాత్రి ఈ సినిమాలో ఐటెం సాంగ్ కోసం శ్రుతి హాసన్ ను ఖరారు చేసినట్లు వెల్లడించారు.

Teja Sajja: వాలా Ⅱ వంటివి తెలుగులో మరిన్ని కావాలి : హీరో తేజ సజ్జా

Teja Sajja: వాలా Ⅱ వంటివి తెలుగులో మరిన్ని కావాలి : హీరో తేజ సజ్జాసాహు గారపాటి తన 'షైన్ స్క్రీన్స్' బ్యానర్‌పై, విపిన్ దాస్, హారిస్ దేశం, P.B. అనిష్, ఆదర్శ్ నారాయణ్, ఐకాన్ స్టూడియోస్‌తో కలిసి నిర్మించిన ఈ చిత్రం మలయాళంలో ఇప్పటికే 200 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లతో భారీ బ్లాక్‌బస్టర్‌గా నిలిచింది. ‘వాలా 2’ తెలుగులో నెల 24న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు. సూపర్ హీరో తేజసజ్జా, డైరెక్టర్ గోపీచంద్ మలినేని ముఖ్య అతిధులుగా హాజరైన ఈ ఈవెంట్ గ్రాండ్ గా జరిగింది.

Mrunal Thakur : ఐటెం సాంగ్ లో మృణాల్ ఠాకూర్ వర్సెస్ పూజా హెగ్డే:

Mrunal Thakur : ఐటెం సాంగ్ లో మృణాల్ ఠాకూర్ వర్సెస్ పూజా హెగ్డే:మృణాల్ ఠాకూర్ వర్సెస్ పూజా హెగ్డే గా బాలీవుడ్ సినిమాలో పోటీపడి నటిస్తున్నారు. వరుణ్ ధావన్ రొమాంటిక్ కామెడీలో హాటెస్ట్ లుక్స్‌ను సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు. మే 22, 2026న విడుదల కానున్న డేవిడ్ ధావన్ కామెడీ చిత్రం 'హై జవానీ తో ఇష్క్ హోనా హై'లో, వరుణ్ ధావన్‌తో పాటు మృణాల్ ఠాకూర్ మరియు పూజా హెగ్డే గ్లామరస్ డ్యాన్స్ నంబర్లలో నటిస్తున్నారు.

Salman khan: సల్మాన్ ఖాన్, నయనతార యాక్షన్ సినిమా ముంబైలో షూటింగ్ ప్రారంభం

Salman khan: సల్మాన్ ఖాన్, నయనతార యాక్షన్ సినిమా ముంబైలో షూటింగ్ ప్రారంభంవంశీ పైడిపల్లి దర్శకత్వంలో, శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ నిర్మిస్తున్న పేరు పెట్టని యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్ #SVC63 చిత్రీకరణ ముంబైలో ప్రారంభమైంది. ఈ చిత్రంతో సల్మాన్ ఖాన్, నయనతార తొలిసారిగా తెరపై జతకడుతున్నారు. ఈద్ 2027 విడుదలకు లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న ఈ హై-ఆక్టేన్ మాస్ ఎంటర్‌టైనర్‌గా దీనిని ప్రచారం చేస్తున్నారు.

గెలిస్తే రాజభోగం ఓడిపోతే వీరస్వర్గం అదే నచ్చింది : రఘు కుంచె

గెలిస్తే రాజభోగం ఓడిపోతే వీరస్వర్గం అదే నచ్చింది : రఘు కుంచెరఘుకుంచే టైటిల్‌ పాత్ర పోషిస్తున్న చిత్రం ‘గేదెలరాజు’. కాకినాడ తాలుకా సినిమా ట్యాగ్‌లైన్‌. మోటూరి టాకీస్‌ పతాకంపై రఘు కుంచె సమర్పిస్తున్న ఈ చిత్రానికి చైతన్య మోటూరి దర్శకత్వం వహించారు. వాణి రవికుమార్‌ మోటూరి నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమా ఈ నెల 24న గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు వస్తోంది. ఈ రోజు హైదరాబాద్ లో ఈ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఘనంగా నిర్వహించారు.
