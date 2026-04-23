సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ విజయం.. పండగ చేసుకున్న వెంకీమామ, కావ్య మారన్
ఎస్ఆర్హెచ్ మ్యాచ్ సందర్భంగా స్టాండ్స్లో నటుడు వెంకటేష్ దగ్గుబాటి తనదైన ఉత్సాహాన్ని ప్రదర్శించారు. సొంత జట్టును ఉత్సాహపరుస్తూ ఆయన కనిపించారు. సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ విజయం సాధించడంతో ఆయన హ్యాపీగా డ్యాన్స్ చేశారు. కొద్ది దూరంలో, ఫ్రాంచైజీ యజమాని కావ్య మారన్ కూడా ఈ సంబరాల్లో పాలుపంచుకున్నారు. ఆమె స్టేడియం సంగీతానికి పెదాలు కదుపుతూ, లయకు అనుగుణంగా పాదాలు కదుపుతూ కనిపించారు.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరిగే ప్రముఖ క్రికెట్ మ్యాచ్లలో వెంకటేష్ ఒక సుపరిచిత ముఖం. ఐసీసీ ప్రపంచ కప్ మ్యాచ్లలో టీమిండియాకు మద్దతు తెలుపుతూ ఆయన తరచుగా కనిపిస్తుంటారు. సెలబ్రిటీ క్రికెట్ లీగ్లో కూడా ఈ నటుడు ఒక కీలక వ్యక్తిగా వ్యవహరిస్తున్నారు.
ఆయన 'తెలుగు వారియర్స్' జట్టుకు కెప్టెన్గా, మెంటార్గా నాయకత్వం వహిస్తున్నారు. హైదరాబాద్లోని ఉప్పల్ స్టేడియంలో అభిమానులు ఆయనను తరచుగా చూస్తుంటారు. దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడితో వృత్తిపరంగా మళ్లీ జతకట్టడం ద్వారా కూడా ఈ నటుడు ప్రస్తుతం వార్తల్లో నిలుస్తున్నారు.
ఈ ఇద్దరి కలయికలో గతంలో ఎఫ్2, ఎఫ్3 సంక్రాంతికి వస్తున్నాం వంటి భారీ విజయాలు వచ్చాయి. నందమూరి కళ్యాణ్రామ్ సహనటుడిగా నటిస్తున్న వీరి కొత్త ప్రాజెక్ట్ చక్కటి కుటుంబ వినోద చిత్రంగా ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.