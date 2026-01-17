Venus Williams: ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్.. సవాలుకు సిద్ధంగా వున్నానన్న వీనస్ విలియమ్స్
ఏడుసార్లు గ్రాండ్స్లామ్ ఛాంపియన్ అయిన వీనస్ విలియమ్స్, 45 ఏళ్ల వయస్సులో ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్లో ఆడిన అత్యంత పెద్ద వయస్కురాలైన మహిళగా నిలవబోతున్న నేపథ్యంలో, శనివారం తాను ఈ సవాలుకు సిద్ధంగా ఉన్నానని చెప్పింది. ఈ అమెరికా దిగ్గజం ఐదేళ్ల తర్వాత తొలిసారిగా మెల్బోర్న్ పార్క్కు తిరిగి వచ్చింది.
ఒకప్పుడు ప్రపంచ నంబర్ వన్గా ఉన్న, ప్రస్తుతం 576వ ర్యాంక్లో ఉన్న ఈ క్రీడాకారిణికి వైల్డ్కార్డ్ లభించడంతో, ఆదివారం తొలి రౌండ్లో సెర్బియాకు చెందిన 68వ ర్యాంకర్ ఓల్గా డానిలోవిచ్తో తలపడనుంది. విలియమ్స్ ఇటీవలి సంవత్సరాలలో అడపాదడపా మాత్రమే ఆడింది. ఆమె ఆడిన రెండు వార్మప్ టోర్నమెంట్లలో మొదటి రౌండ్లోనే ఓడిపోయింది.
టెన్నిస్ ఆస్ట్రేలియా ఇచ్చిన ఈ అవకాశానికి తాను చాలా చాలా కృతజ్ఞురాలిని. అభిమానుల ముందు ఆడే అవకాశం లభించినందుకు కృతజ్ఞతలని చెప్పింది.