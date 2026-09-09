  1. క్రీడలు
  2. క్రికెట్
  3. వార్తలు
  4. Virat Kohli and Anushka Sharma Enjoy Peaceful London Stroll
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 9 September 2026 (20:02 IST)

లండన్ వీధుల్లో విరాట్ కోహ్లీ, అనుష్క శర్మ.. ప్రశాంతంగా నడుచుకుంటూ..

Virat Kohli, Anushka
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 9 Sep 2026 (20:02 IST)
google-news
Virat Kohli, Anushka
ప్రముఖ జంట విరాట్ కోహ్లీ, అనుష్క శర్మ ఇటీవల లండన్ వీధుల్లో ప్రశాంతంగా నడుస్తూ కనిపించారు. వారి ఈ విహారయాత్రకు సంబంధించిన ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్ అయ్యాయి. తమ తీరిక సమయంలో ఈ జంటను ఇలా చూడటం అభిమానులకు ఎంతో ఆనందాన్ని ఇచ్చింది. సింపుల్ వాక్ కోసం వారు సౌకర్యవంతమైన, సాధారణ దుస్తులను ఎంచుకున్నారు. 
 
విరాట్ ఆకుపచ్చ రంగు స్వెట్‌షర్ట్, సాధారణ జీన్స్ ధరించగా, అనుష్క సౌకర్యవంతమైన టీ-షర్ట్, లెగ్గింగ్స్, క్యాజువల్ జాకెట్, క్యాప్ ధరించి ఆ ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణానికి తగినట్లుగా కనిపించారు. నిరంతరం ప్రజల దృష్టిలో ఉండే జీవితానికి దూరంగా, నగరంలో ప్రశాంతంగా విహరిస్తున్న ఆ జంట ఎంతో హాయిగా కనిపించింది. 
 
వారి సాధారణ బిజీ జీవితాలకు భిన్నంగా, ఆ ప్రశాంతమైన సమయం వారికి ఒక ఆహ్లాదకరమైన మార్పును అందించిందని నెటిజన్లు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఇలా విరాట్, అనుష్క జంట కలిసి సాధారణ రోజును ఆస్వాదించడం చూసి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న అభిమానులు ఎంతో సంతోషిస్తున్నారు. ఈ ఫోటోలు నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. 
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
ఇటర్నేషనల్ కోచ్‌గా చేరాలంటే మా హైకమిషన్ పర్మిషన్ అడగాలి.. లేదంటే విడాకులు ఇస్తుంది : నెహ్రా

నీ మామతో రాజకీయ సన్యాసం చేయించి పార్టీలో మళ్లీ చేరు : మేనల్లుడికి మాయావతి కండిషన్

నీ మామతో రాజకీయ సన్యాసం చేయించి పార్టీలో మళ్లీ చేరు : మేనల్లుడికి మాయావతి కండిషన్తన మేనల్లుడు ఆకాశ్ ఆనంద్‌కు బీఎస్పీ అధినేత్రి, ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్ర మాజీ ముఖ్యమంత్రి మాయవతి ఓ కండిషన్ పెట్టారు. ఆకాశ్ ఆనంద్‌ మళ్లీ పార్టీలో చేరాలంటే ఆయన మామ, మాజీ ఎంపీ అశోక్ సిద్ధార్థ్‌తో రాజకీయ సన్యాసం చేయించాలని షరతు పెట్టారు. అపుడే పార్టీలో చేర్చుకుంటానని లేనిపక్షంలో మళ్లీ పార్టీలో చేర్చుకునే ప్రసక్తే లేదని తేల్చి చెప్పారు.

వైద్య శాస్త్రంలో వింత : యువకుడిలో గర్భాశయం - ఆపరేషన్ చేసి తొలగించిన వైద్యులు

వైద్య శాస్త్రంలో వింత : యువకుడిలో గర్భాశయం - ఆపరేషన్ చేసి తొలగించిన వైద్యులుదేశ రాజధాని ఢిల్లీలో ఒక అత్యంత అరుదైన వైద్య వింత ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. సంతానలేమి సమస్యతో బాధపడుతూ చికిత్స కోసం ఆస్పత్రికి వచ్చిన 26 యేళ్ల యువకుడి శరీరంలో గర్భాశయం, ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్ ఉండటాన్ని వైద్యులు గుర్తించి విస్మయానికి లోనయ్యారు. సాధారణంగా పరీక్షల క్రమంలోనే ఈ వింత బయటపడటం గమనార్హం.

నెల్లూరు మస్తాన్‌వలి దర్గాలో ఎ.ఆర్. రెహమాన్, శివమణి ప్రత్యేక ప్రార్థనలు

నెల్లూరు మస్తాన్‌వలి దర్గాలో ఎ.ఆర్. రెహమాన్, శివమణి ప్రత్యేక ప్రార్థనలునెల్లూరు జిల్లాలోని వెంకటాచలం సమీపంలో ఉన్న కసుమూరు మస్తాన్‌వలి దర్గాలో ప్రతి ఏటా నిర్వహించే మూడు రోజుల గంధ మహోత్సవంలో భాగంగా, ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు ఎ.ఆర్. రెహమాన్ బుధవారం ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేశారు. ప్రముఖ వాయిద్యకారుడు శివమణితో కలిసి ఆయన మస్తాన్‌వలి సమాధి వద్ద నివాళులర్పించారు. ఈ గంధ మహోత్సవం ఒక పవిత్రమైన వార్షిక సంప్రదాయం. ఈ మూడు రోజుల పాటు రాష్ట్రం నుండే కాకుండా పొరుగు రాష్ట్రాల నుండి కూడా పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు ఈ దర్గాకు తరలివస్తుంటారు. కడప దర్గా పీఠాధిపతి ఆరిఫుల్ హుస్సేనీ సజ్జాదా విధులను నిర్వహించి, మస్తాన్‌వలి సమాధికి గంధపు లేపనాన్ని పూశారు.

ఏకంగా 15 సార్లు తిరస్కరణ... అయినా పట్టువదలకుండా రూ.1.1 కోట్ల ప్యాకేజీతో ఉద్యోగం

ఏకంగా 15 సార్లు తిరస్కరణ... అయినా పట్టువదలకుండా రూ.1.1 కోట్ల ప్యాకేజీతో ఉద్యోగంఒక కంపెనీలో ఉద్యోగం కోసం ఒకటి కాదు.. రెండు కాదు.. ఏకంగా 15 సార్లు దరఖాస్తును తిరస్కరించారు. అయినప్పటికీ ఆయన ఏమాత్రం పట్టువదలకుండా ప్రయత్నించి అమెజాన్ కంపెనీలో రూ.1.1 కోట్ల ప్యాకేజీతో ఉద్యోగం సాధించారు. ఆ విజేత పేరు గంతవ్య మాల్వియా. మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని భోపాల్‌ వాసి.

అంబులెన్స్‌కి దారివ్వకుండా నడిరోడ్డుపై లేడి ఓవరాక్షన్.. ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఏం చేస్తున్నారు? (video)

అంబులెన్స్‌కి దారివ్వకుండా నడిరోడ్డుపై లేడి ఓవరాక్షన్.. ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఏం చేస్తున్నారు? (video)జైపూర్‌కు చెందిన ఒక వీడియో నెట్టింట తీవ్ర ఆగ్రహాన్ని రేకెత్తించింది. గుండె జబ్బుతో బాధపడుతున్న రోగిని తీసుకువెళ్తున్న అంబులెన్స్‌కు అడ్డుగా నిలుస్తూ, ఒక మహిళ మరో డ్రైవర్‌తో వాగ్వాదానికి దిగింది. ఇంకా తన కారును రోడ్డు మధ్యలో ఆపినట్లు ఆ వీడియోలో ఉంది. ఈ సంఘటన పంచ్యావాలా-వైశాలి మార్గ్ వెస్ట్‌లోని హెచ్‌పి పెట్రోల్ పంప్ సమీపంలో జరిగినట్లు సమాచారం. మరో డ్రైవర్‌తో వాగ్వాదం కొనసాగుతుండగా, ఆ మహిళ తన కారు లోపల నుంచే ఆ ఘర్షణను రికార్డ్ చేస్తూ కనిపించింది.

Udayabhanu: పంచనామాకు ఎన్నో అవమానాలు ఎదుర్కొన్నా : ఉదయభాను ఎమోషనల్

Udayabhanu: పంచనామాకు ఎన్నో అవమానాలు ఎదుర్కొన్నా : ఉదయభాను ఎమోషనల్జీ5 మరో ఇంట్రెస్టింగ్ వెబ్ సిరీస్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతుంది. అదే 'పంచనామా' సిరీస్. ప్రముఖ నటుడు భరత్ శ్రీనివాసన్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఈ ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్ సెప్టెంబర్ 11 నుంచి జీ5లో స్ట్రీమింగ్ కాబోతుంది. మోహన్ శ్రీవత్స దర్శకత్వం వహించిన ఈ సిరీస్‌‌లో 6 ఎపిసోడ్స్‌ ఉండనున్నాయి. హైదరాబాద్‌లో బుధవారం ప్రివ్యూ ఈవెంట్‌ను గ్రాండ్‌గా నిర్వహించారు.

అదే హుందాతనం, శైలితో గతాన్ని తలచుకుంటూ జనవరి 12 విడుదల

అదే హుందాతనం, శైలితో గతాన్ని తలచుకుంటూ జనవరి 12 విడుదలవిక్టరీ వెంకటేష్, నందమూరి కళ్యాణ్ రామ్ చిత్రం జనవరి 12 విడుదల. అనిల్ రావిపూడి దర్శకుడు. షైన్ స్క్రీన్స్ బ్యానర్‌పై సాహు గారపాటి నిర్మిస్తున్న ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను సురేష్ ప్రొడక్షన్స్, జీ స్టూడియోస్, శ్రీమతి అర్చన సమర్పిస్తున్నాయి. జి.వి. ప్రకాష్ కుమార్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. కాగా, ఈ సినిమా అనుకున్నటైంకే వస్తుందని అదే హుందాతనం, శైలితో గతాన్ని తలచుకుంటూ జనవరి 12 విడుదల అని నేడు ప్రకటించారు.

Anupama Parameswaran,: క్రేజీ కల్యాణం నుంచి 'కాకా ధూమ్ ధమాకా సాంగ్ ప్రోమో

Anupama Parameswaran,: క్రేజీ కల్యాణం నుంచి 'కాకా ధూమ్ ధమాకా సాంగ్ ప్రోమోనరేష్ వీకే, అనుపమ పరమేశ్వరన్, తరుణ్ భాస్కర్, రాజ్ వెడ్స్ రాంబాయి ఫేమ్ అఖిల్ ఉడ్డెమారి ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న సినిమా "క్రేజీ కల్యాణం". ఈ చిత్రాన్ని యారో సినిమాస్ బ్యానర్ పై ప్రొడక్షన్ నెం. 2గా ప్యాషనేట్ ప్రొడ్యూసర్ బూసం జగన్ మోహన్ రెడ్డి నిర్మిస్తున్నారు. దర్శకుడు బద్రప్ప గాజుల రూపొందిస్తున్నారు.

Haiku : ఏగన్, శ్రీదేవి.. రొమాన్స్, కెమిస్ట్రీతో మెప్పిస్తోన్న హైకూ టీజర్

Haiku : ఏగన్, శ్రీదేవి.. రొమాన్స్, కెమిస్ట్రీతో మెప్పిస్తోన్న హైకూ టీజర్ఏగన్, శ్రీదేవి, ఫెమినా జార్జ్ ప్రధాన పాత్రల్లో ‘హైకూ’ చిత్రంలో నటిస్తున్నారు.ఈ మూవీ టీజర్‌ను ప్రముఖ హీరో హరీష్ కళ్యాణ్ రిలీజ్ చేశారు. కలర్‌ఫుల్ విజువల్స్, యూత్‌ఫుల్ ట్రీట్‌మెంట్, పొయెటిక్ లవ్‌స్టోరీగా రూపొందిన ఈ టీజర్ చూడగానే ఆకట్టుకుంటోంది. ఆకర్షణీయమైన విజువల్స్‌తో పాటు ఫ్రెష్ టేకింగ్‌తో ఈ ప్రేమకథను దర్శకుడు కొత్తగా ప్రజెంట్ చేశారు.

Rashmika: విజయ్ దేవరకొండ నట విశ్వరూపం చూపించిన రణబాలి టీజర్

Rashmika: విజయ్ దేవరకొండ నట విశ్వరూపం చూపించిన రణబాలి టీజర్విజయ్ దేవరకొండ "రణబాలి" సినిమా టీజర్ వచ్చేసింది. ఈ టీజర్ విజయ్ దేవరకొండ నట విశ్వరూపాన్ని చూపిస్తూ గూస్ బంప్స్ తెప్పిస్తోంది. రాక్షస రాజుగా పేరున్న సర్ థియోడర్ హెక్టార్ ఆజ్ఞపై పండిన ప్రతి ధాన్యపుగింజను దోపిడీ చేస్తూ అన్నపూర్ణగా వెలిగిన మన నేలను కరువు సీమగా మార్చేస్తుంటారు బ్రిటీష్ అధికారులు. ఆకలి అని అడిగిన వారిని క్రూరంగా చంపేస్తుంటారు.