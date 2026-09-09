లండన్ వీధుల్లో విరాట్ కోహ్లీ, అనుష్క శర్మ.. ప్రశాంతంగా నడుచుకుంటూ..
ప్రముఖ జంట విరాట్ కోహ్లీ, అనుష్క శర్మ ఇటీవల లండన్ వీధుల్లో ప్రశాంతంగా నడుస్తూ కనిపించారు. వారి ఈ విహారయాత్రకు సంబంధించిన ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్ అయ్యాయి. తమ తీరిక సమయంలో ఈ జంటను ఇలా చూడటం అభిమానులకు ఎంతో ఆనందాన్ని ఇచ్చింది. సింపుల్ వాక్ కోసం వారు సౌకర్యవంతమైన, సాధారణ దుస్తులను ఎంచుకున్నారు.
Virat Kohli, Anushka
విరాట్ ఆకుపచ్చ రంగు స్వెట్షర్ట్, సాధారణ జీన్స్ ధరించగా, అనుష్క సౌకర్యవంతమైన టీ-షర్ట్, లెగ్గింగ్స్, క్యాజువల్ జాకెట్, క్యాప్ ధరించి ఆ ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణానికి తగినట్లుగా కనిపించారు. నిరంతరం ప్రజల దృష్టిలో ఉండే జీవితానికి దూరంగా, నగరంలో ప్రశాంతంగా విహరిస్తున్న ఆ జంట ఎంతో హాయిగా కనిపించింది.
వారి సాధారణ బిజీ జీవితాలకు భిన్నంగా, ఆ ప్రశాంతమైన సమయం వారికి ఒక ఆహ్లాదకరమైన మార్పును అందించిందని నెటిజన్లు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఇలా విరాట్, అనుష్క జంట కలిసి సాధారణ రోజును ఆస్వాదించడం చూసి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న అభిమానులు ఎంతో సంతోషిస్తున్నారు. ఈ ఫోటోలు నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.