అక్లాండ్ వేదికగా చరిత్ర సృష్టించిన విరాట్ కోహ్లీ
భారత స్టార్ క్రికెటర్ విరాట్ కోహ్లీ చరిత్ర సృష్టించాడు. అక్లాండ్ వేదికగా ఆతిథ్య జట్టు న్యూజిలాండ్తో జరుగుతున్న మ్యాచ్లో ఆయన సరికొత్త రికార్డును నెలకొల్పారు. ఈ మ్యాచ్లో తొలుత టాస్ గెలిచిన భారత్ ఫీల్డింగ్ ఎంచుకుంది. ఆ తర్వాత భారత్ బ్యాటింగ్కు దిగింది. అయితే, ఈ మ్యాచ్లో 37 యేళ్ళ విరాట్ కోహ్లీ వన్డేలో 12 వ్యక్తిగత పరుగులకు చేరుకోగానే సరికొత్త చరిత్రను లిఖించాడు.
వన్డేల్లో వన్డౌన్లో వచ్చిన విరాట్ 61.55 సగటుతో 13 వేల పరుగులు చేసిన తొలి బ్యాటర్గా రికార్డు నమోదు చేశాడు. అందుకోసం అతడు కేవలం 251 ఇన్నింగ్స్లను మాత్రమే తీసుకోవడం గమనార్హం. ఇందులో 48 సెంచరీలు, 70 అర్థ శతకాలు బాదాడు. ఇప్పటివరకు ఎక్కువ పరుగులు చేసిన రికార్డు రికీ పాంటింగ్ పేరిట ఉండేది. అతడు 330 ఇన్నింగ్స్ల్లో 12,662 పరుగులు చేశాడు. ఓవరాల్గా విరాట్ కోహ్లీ ఇప్పటి వరకు వన్డేల్లో 318 మ్యాచుల్లో 15వేలకుపైగా పరుగులు చేశాడు.