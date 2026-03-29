ఆదివారం, 29 మార్చి 2026
Written By ఠాగూర్

ఐపీఎల్ సీజన్‌లో అరుదైన ఘనత సాధించిన విరాట్ కోహ్లీ

భారత స్టార్ క్రికెటర్ విరాట్ కోహ్లీ అరుదైన ఘనత సాధించాడు. ఫలితంగా ఐపీఎల్ చరిత్రలోనే తొలి బ్యాటర్‌గా అవతరించాడు. ఛేదనలో 4 వేలకు పైగా పరుగులు చేసిన బ్యాటర్‌గా నిలిచాడు. ఇక టీ20ల్లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన ఆరో బ్యాటర్‌గా కొనసాగుతున్నాడు. 
 
ఐపీఎల్ సీజన్ 2026లో సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్, రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగుళూరు జట్లు తలపడ్డాయి. ఈ మ్యాచ్‌‌లో బెంగుళూరు జట్టు విజయభేరీ మోగించింది. 202 పరుగుల విజయలక్ష్య ఛేదనలో కోహ్లీ 69 పరుగులు చేసి నాటౌట్‌గా నిలిచాడు. ఈ క్రమంలోనే అరుదైన రికార్డును తన పేరిట లిఖించుకున్నాడు. 
 
ఛేదనలో 4వేలకుపైగా పరుగులు చేసిన బ్యాటర్‌గా నిలిచాడు. ఇక టీ20ల్లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన ఆరో బ్యాటర్‌గా కొనసాగుతున్నాడు. ఈ క్రమంలో పాకిస్థాన్ ఆటగాడు షోయబ్ మాలిక్‌ను కోహ్లీ అధిగమించాడు. మాలిక్ 557 మ్యాచుల్లో 13,571 పరుగులు చేయగా.. విరాట్ 415 మ్యాచుల్లోనే 13,612 పరుగులు సాధించాడు. 
 
టెస్టులు, టీ20లకు వీడ్కోలు పలికిన విరాట్ కోహ్లీ మళ్లీ జట్టులోకి రావాలని మాజీ క్రికెటర్ అంబటి రాయుడు అన్నారు. టెస్టు జట్టుకు నాయకత్వం వహించాలని సూచించాడు. సన్‌రైజర్స్‌పై 69 పరుగులతో అజేయంగా నిలిచిన కోహ్లీపై ప్రశంసల వర్షం కురిపించాడు. అయితే, ఐపీఎల్‌లో అతడి నుంచి అత్యుత్తమ ఆట ఇంకా రాలేదని అభిప్రాయపడ్డాడు. 

రేవంత్ ముందు మీ ఆటలు సాగవు... బీఆర్ఎస్ సభ్యులకు సీఎం వార్నింగ్ - సభ్యుల సస్పెన్షన్ఈ రేవంత్ ముందు మీ ఆటలు సాగవు అంటు భారత రాష్ట్ర సమితి సభ్యులకు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గట్టి హెచ్చరిక చేశారు. పైగా, బీఆర్ఎస్ సభ్యులు సభా కార్యక్రమాలకు అడ్డు తగలడంతో వారిని సభ నుంచి సస్పెండ్ చేశారు.

పల్నాడులో మూడేళ్ల కుమార్తెతో కలిసి వైద్యుడి కుటుంబం ఆత్మహత్యఏపీలోని పల్నాడు జిల్లాలో మూడేళ్ల కుమార్తెతో కలిసి ఓ వైద్యుడి కుటుంబం ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. ఇందులో తల్లి శంకర కుమారి (30), చిన్నారి మౌనిక (3)లు ప్రాణాలు కోల్పోగా, భర్త గోపి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. దీంతో గోపిని నరసరావుపేటలోని ఓ ప్రైవేట్ ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. పల్నాడు జిల్లాలోని నరసరావుపేటలో ఉన్న స్థానిక లాడ్జిలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది.

తెలంగాణాలో మాంసం ప్రియులకు షాక్... చికెన్ దుకాణాలు బంద్...తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని మాంసం ప్రియులకు షాక్ తగలనుంది. ఏప్రిల్ ఒకటో తేదీ నుంచి చికెన్ దుకాణాలు బంద్ కానున్నాయి. పౌల్ట్రీ కంపెనీలు మార్జిన్ తగ్గించి తమను కష్టాలకు గురిచేస్తున్నాయని ఆరోపిస్తూ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా బంద్ పాటించాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర చికెన్ షాపు ఓనర్స్ అసోసియేషన్ పిలుపునిచ్చింది. ఈ మేరకు ఘట్‌కేసర్ సర్కిల్ పరిధిలోని చికెన్ సెంటర్ల నిర్వాహకులు బంద్‌కు పిలుపునిచ్చారు.

కారు డ్రైవర్ కుమారుడికి టిక్కెట్ ఇచ్చిన హీరో విజయ్ (వీడియో)కోలీవుడ్ అగ్రహీరో, తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే) అధ్యక్షుడు విజయ్ తన పార్టీ తరపున పోటీ చేసే అభ్యర్థుల పరిచయ కార్యక్రమం ఆదివారం చెన్నై మహానగరంలోని ఓ నక్షత్ర హోటల్‌లో జరిగింది. ఇందులో ప్రతి ఒక్కరూ ఆశ్చర్యపోయేలా విజయ్ నడుచుకున్నారు. తన వ్యక్తిగత కారు డ్రైవర్ రాజేంద్రన్ కుమారుడు శబరినాథన్‌కు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే అవకాశాన్ని కల్పించారు. చెన్నై నగరంలోని విరుగంబాక్కం శాసనసభ స్థానం టిక్కెట్‌ను శబరినాథన్‌కు కేటాయించి, టీవీకే నేతలందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు.

బిర్యానీలో చికెన్ లెగ్ పీస్‌లు లేవని కుర్చీలతో కొట్లాట... (వీడియో)ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో జరిగిన ఓ వివాహ వేడుకలో ఓ విచిత్ర ఘటన చోటుచేసుకుంది. పెళ్లి వేడుకలో వడ్డించిన బిర్యానీలో తగినన్ని చికెన్ లెగ్ పీస్‌లు లేవని వరుడు తరపు బంధువులు నానా రభస సృష్టించారు. ఈ వివాదం పెద్దదికావడంతో ఆగ్రహంతో ఊగిపోతూ మండపంలోని కుర్చీలను విరగొట్టారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,

'బాహుబలి' రికార్డును బద్ధలు కొట్టిన 'ధురంధర్ : ది రివెంజ్'ఆదిత్య ధర దర్శకత్వంలో రణ్‌వీర్ సింగ్ హీరోగా వచ్చిన ధురంధర్ రెండో భాగం కలెక్షన్ల పరంగా బాక్సాఫీస్ రికార్డులను చెరిపేస్తోంది. తాజాగా గత తొమ్మిదేళ్ళుగా బాహుబలి పేరిట ఉన్న కలెక్షన్ల రికార్డును ధురంధర్ అధికమించింది. కేవలం స్వదేశంలోనే కాకుండా విదేశాల్లో సైతం ధురంధర్ తన హవాను కొనసాగిస్తోంది.

Akhil: పెద్ది కోసం అఖిల్ చిత్రం లెనిన్ వాయిదా పడిందిరామ్ చరణ్ నటించిన చిత్రం పెద్ది. ఈ సినిమా ఏప్రిల్ లో విడుదలకాబోతంది. అయితే మే1న అఖిల్ అక్కినేని నటించిన లెనిన్ చిత్రం విడుదలకావాల్సింది. చిత్ర నిర్మాతలు లెనిన్ సినిమాను వాయిదా వేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. లెనిన్ సినిమాను జూన్ 26, 2026న వస్తుంది అని ప్రకటించారు. రామ్ చరణ్ బర్త్ డే సందర్భంగా ఇచ్చిన సర్‌ప్రైజ్, ఫ్యాన్స్‌ని మెప్పించింది. ఈ మూవీ కోసం అక్కినేని అఖిల్, తన కమ్‌బ్యాక్ మూవీని వాయిదా వేసుకున్నాడు.

Ramcharan: పెద్ది పహిల్వాన్ గ్లింప్స్ తో ఇండియా నెం.1 ట్రెండింగ్‌లో రామ్ చరణ్మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ ‘పెద్ది’ కోసం చేసిన ఫియర్స్ ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్ ప్రేక్షకులను మెస్మరైజ్ చేసింది. చరణ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా విడుదలైన ఈ స్పెషల్ గ్లింప్స్‌తో పాటు వచ్చిన పోస్టర్లు ఆయనను పూర్తిగా కొత్త అవతార్‌లో చూపించాయి. పహిల్వాన్ లుక్‌లో ఆయన కనిపించిన తీరు ప్రేక్షకులని సర్ప్రైజ్ చేసింది. ‘పెద్ది పహిల్వాన్’ గ్లింప్స్ విడుదలైన వెంటనే ట్రెమండస్ రెస్పాన్స్ తో దేశవ్యాప్తంగా నెం.1 ట్రెండింగ్‌లో దూసుకుపోతోంది.

Akshaye Khanna: మహాకాళి లో తన పోర్షన్ షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న అక్షయ్ ఖన్నాఆర్కేడీ స్టూడియోస్ బ్యానర్‌పై ఆర్కే దుగ్గల్, రివాజ్ రమేష్ దుగ్గల్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి, ప్రశాంత్ వర్మ షోరన్నర్‌గా వ్యవహరిస్తుండగా, పూజా కొల్లూరు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం భారతీయ సినిమా రంగంలో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన పౌరాణిక చిత్రాలలో ఒకటిగా నిలుస్తోంది

Biker: శర్వా 23 కేజీలు తగ్గారు - న్యూజీలాండ్, ఆస్త్రేలియా రేసర్స్ ని రప్పించాము : అభిలాష్ రెడ్డిశర్వా, అభిలాష్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో యూవీ క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌పై రూపొందిన హై-ఆక్టేన్ రేసింగ్ డ్రామా 'బైకర్'తో అలరించడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. భారతదేశపు మొట్టమొదటి మోటోక్రాస్ అడ్వంచరస్ చిత్రంగా రూపొందుతున్న బైకర్ డాల్బీ సినిమా, EPIQ, 4DX, PCX వంటి ప్రీమియం ఫార్మాట్లలో విడుదల కానుంది. ఇప్పటికే గ్లింప్స్‌లు, పాటలు, టీజర్, ట్రైలర్ సినిమాపై హ్యుజ్ బజ్‌ క్రియేట్ చేశాయి. ఏప్రిల్ 3న ఈ సినిమా థియేటర్లలో గ్రాండ్ గా రిలీజ్ కానుంది. ఈ సందర్భంగా డైరెక్టర్ అభిలాష్ రెడ్డి సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.
