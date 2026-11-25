డిసెంబరు 16న గోవాలో ఐపీఎల్ 2027 వేలం : ఆటగాళ్ల జాబితాలో ఆర్యవీర్ సెహ్వాగ్
ఐపీఎల్ 2027 సీజన్ కోసం ఆటగాళ్ళ వేలం పాటలు వచ్చే నెల 16వ తేదీన గోవా కేంద్రంగా జరుగనున్నాయి. అన్ని జట్లలో కలిపి మొత్తం 66 ఖాళీలున్నాయి. ఇందులో విదేశీ ఆటగాళ్ల స్లాట్లు 25. మొత్తం 1,220 మంది ప్లేయర్లు (939 మంది భారతీయులు) తమ పేర్లను రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారు. వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ తనయుడు ఆర్యవీర్ సెహ్వాగ్ కూడా వేలం బరిలో నిలిచాడు.
అతని కనీస ధర రూ.30 లక్షలతో అన్క్యాప్డ్ ప్లేయర్గా పేరు నమోదు చేసుకున్నాడు. ఇటీవల అండర్-19 ఆసియా కప్లో ఆర్యవీర్ ఐదు ఇన్నింగ్స్ల్లో కలిపి 361 రన్స్ చేసి ప్లేయర్ ఆఫ్ ది టోర్నీగా నిలిచాడు. ఇదే టోర్నీలో పాకిస్థాన్తో జరిగిన ఫైనల్లో చివరులో కీలక ఇన్నింగ్స్ ఆడి టీమ్ఇండియాను గెలిపించిన మోహిత్ ఉల్వా కూడా రూ.30 లక్షల కనీస ధరతో ఐపీఎల్ ఆక్షన్లో పేరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నాడు.
ఆస్ట్రేలియా మాజీ బ్యాటర్ డేవిడ్ వార్నర్ మళ్లీ వేలం బరిలో నిలిచాడు. రూ.2 కోట్ల బేస్ ధరతో వేలంలో పాల్గొంటున్నాడు. వార్నర్ చివరగా 2024లో ఐపీఎల్లో ఆడాడు. 2025 వేలంలో అన్సోల్డ్ అయిన ఈ ప్లేయర్ 2026 వేలంలో పాల్గొనలేదు. ఐపీఎల్లో 100కుపైగా మ్యాచ్లు ఆడిన వెటరన్ పేసర్ ఇషాంత్ శర్మ, బ్యాటర్ నితీశ్ రాణా కనీస ధర రూ.50 లక్షలతో అన్క్యాప్డ్ ప్లేయర్లుగా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారు. ఐపీఎల్ నిబంధనల ప్రకారం.. గత ఐదేళ్లుగా అంతర్జాతీయ క్రికెట్ ఆడని భారత ఆటగాడు అన్క్యాప్డ్ ప్లేయర్గా వేలంలో పాల్గొంటాడు. వేలంలో పాల్గొనే ఆటగాళ్ల ఫైనల్ లిస్ట్ను డిసెంబర్ 4న విడుదల చేస్తారు.