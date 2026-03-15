ఆదివారం, 15 మార్చి 2026
Written By ఠాగూర్

లక్ష్మణ్ - ద్రావిడ్‌ జోడీల చిరస్మరణీయ ఇన్నింగ్స్‌కు పాతికేళ్లు

గత 2001లో కోల్‌కతాలోని ఈడెన్ గార్డెన్స్‌లో భారత క్రికికెటర్లు వీవీఎస్ లక్ష్మణ్, రాహుల్ ద్రావిడ్‌ల జోడీ ఆడిన చిరస్మరణీయ ఇన్నింగ్స్‌కు పాతికేళ్లు. ఈ మ్యాచ్‌లో ఓడిపోతుందని ఖాయమైపోయిన భారత జట్టును విజయపథంలో నిలిపిన ఇన్నింగ్స్ అది. తొలి ఇన్నింగ్స్ 274 పరుగుల ఆధిక్యం కోల్పోయింది. ఆపై ఫాలోఆన్‌లో 232/4తో నిలిచింది. ఏ లెక్కన చూసినా ఓటమి లాంఛనమే. టీమ్ ఇండియా పూర్తిగా ఆశలు కోల్పోయిన దశ అది. కానీ ఎవరూ కలలో కూడా అనుకోని ఫలితం. భారత్ అద్భుతమే చేసింది. లక్ష్మణ్, ద్రవిడ్‌ల అపూర్వ పోరాటంతో 2001లో ఈడెన్ గార్డెన్స్‌లో చిరస్మరణీయ విజయాన్నందుకుంది. 
 
ఈ టెస్ట్ మ్యాచ్‌లో ఆసీస్ తన తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 445 పరుగులు చేస్తే .. భారత్ 171కే కుప్పకూలింది. ఫాలోఆన్‌ పడడంతో భారత్ ఓటమి ఖాయమనే అనుకున్నారు. కానీ, లక్ష్మణ్ (281; 452 బంతుల్లో 44x4), రాహుల్ ద్రవిడ్ (180; 353 బంతుల్లో 20x4, 3x6) పరుగుల భారీ భాగస్వామ్యంతో మ్యాచ్ స్వరూపాన్నే మార్చేశారు. 
 
రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో మూడో రోజు ఆఖరులో లక్ష్మణ్‌తో ద్రవిడ్ కలిశాడు. ఆఖరి రోజు ఉదయం సెషన్‌లో కానీ ఈ జంట విడిపోలేదు. 657/7 వద్ద భారత్ ఇన్నింగ్స్‌ను డిక్లేర్ చేయగా... హర్భజన్ (6/73), సచిన్ (3/31) ధాటికి 212 పరుగులకే ఆలౌటైన ఆసీస్.. దిగ్భ్రాంతికర ఓటమిని చవిచూసింది. ఆఖరి సెషన్‌లోనే ఫలితం తేలింది. ఆ విజయంతో ఆస్ట్రేలియా 16 మ్యాచ్‌ల విజయపరంపరకు భారత్ తెరదించింది. భారత్ ఆ గొప్ప విజయం సాధించి నేటికి (మార్చి 15) 25 ఏళ్లు. 
 
తమ అద్భుత భాగస్వామ్యాన్ని వీవీఎస్ లక్ష్మణ్ గుర్తు చేస్తూ, "25 ఏళ్ల కింద రాహుల్ నేను నెలకొల్పిన భాగస్వామ్యం ఎప్పటికీ ప్రత్యేకంగా ఉండిపోతుంది. మ్యాచ్ చేజారినట్లేనని అనిపించిన స్థితిలో మమ్మల్ని మేం నమ్ముకున్నాం. ఎంతో సహనం, పట్టుదలతో బ్యాటింగ్ చేశాం. ప్రతి సెషనూ పోరాడాం. అది సమష్టి కృషి. రాహుల్‌తో ఆ భాగస్వామ్యం ఓ గొప్ప అనుభవం. టెస్టు క్రికెట్లో ఏ దశలోనైనా పుంజుకోవచ్చని గుర్తు చేసిన మ్యాచ్‌లో భాగమైనందుకు కృతజ్ఞుడిని" అని లక్ష్మణ్ ఓ సోషల్ మీడియా పోస్టులో పేర్కొన్నాడు. 

