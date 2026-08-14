డైరెక్టర్ ఆఫ్ క్రికెట్ : బీసీసీఐలో వీవీఎస్ లక్ష్మణ్కు కీలక పదవి
భారత క్రికెట్ జట్టు మాజీ క్రికెటర్, హైదరాబాద్ మాజీ ఆటగాడు వీవీఎస్ లక్ష్మణ్కు భారత క్రికెట్ కంట్రోల్ బోర్డు అత్యంత కీలకమైన పదవిని అప్పగించనుంది. ఇందులోభాగంగా, బీసీసీఐ పాలనా వ్యవస్థలో కీలక మార్పులు చేయాలని భావిస్తోంది. ఈ మార్పుల్లో భాగంగా డైరెక్టర్ ఆఫ్ క్రికెట్ అనే కొత్త పోస్టును సృష్టించి, ఆ బాధ్యతలను వీవీఎస్ లక్ష్మణ్కు అప్పగించాలని భావిస్తోంది. ప్రస్తుతం లక్ష్మణ్ బెంగుళూరులోని సెంటర్ ఫర్ ఎక్స్లెన్స్ అధిపతిగా కొనసాగుతున్నారు.
వచ్చే నెలలో బీసీసీఐ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం (ఏజీఎం) జరుగనుంది. ఇందులో డైరెక్టర్ ఆఫ్ క్రికెట్పై అధికారిక ప్రకటన వెలువడే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం లక్ష్మణ్ సీవోఈ (గతంలో జాతీయ క్రికెట్ అకాడమీ) హెడ్గా ఆటగాళ్ల పునరావాసం, శిక్షణ వంటి బాధ్యతలు చూస్తున్నాడు. 'డైరెక్టర్ ఆఫ్ క్రికెట్'గా నియమితులైతే, ఆయన పరిధి మరింత విస్తృతం కానుంది. సీనియర్ పురుషుల, మహిళల జట్ల వ్యూహరచన, జాతీయ సెలక్షన్ కమిటీతో సమన్వయం, జూనియర్ స్థాయి నుంచి సీనియర్ స్థాయి వరకు ఆటగాళ్ల ప్రగతిని పర్యవేక్షించడం వంటి కీలక అధికారాలు ఆయన చేతికి వస్తాయి.
అదేసమయంలో చీఫ్ సెలక్టర్ అజిత్ అగార్కర్ పదవీకాలం కూడా సెప్టెంబరులో ముగియనుంది. ఆయన పదవీకాలాన్ని 2027 జూన్ వరకు పొడిగించాలా? లేక కొత్త వారిని నియమించాలా? అనే అంశంపై కూడా బీసీసీఐ చర్చిస్తోంది. గౌతమ్ గంభీర్ నేతృత్వంలోని కొత్త కోచింగ్ బృందంతో సమన్వయం కోసం లక్ష్మణ్ లాంటి అనుభవజ్ఞుడి సేవలు అవసరమని బోర్డు భావిస్తున్నట్లు సమాచారం.