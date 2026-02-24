మంగళవారం, 24 ఫిబ్రవరి 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : మంగళవారం, 24 ఫిబ్రవరి 2026 (19:50 IST)

ట్రోల్స్‌ను అలా తిప్పికొట్టండి.. టీమిండియా క్రికెటర్లకు శ్రీకాంత్ హితవు

India vs South Africa
ప్రపంచ కప్‌లో భాగంగా దక్షిణాఫ్రికా చేతిలో ఊహించని ఓటమి తర్వాత టీమిండియాపై వెల్లువెత్తిన తీవ్ర విమర్శలపై మాజీ క్రికెటర్ శ్రీకాంత్ స్పందించారు. అహ్మదాబాద్‌లో జరిగిన సూపర్ 8 తొలి మ్యాచ్‌లో భారత్ దక్షిణాఫ్రికా చేతిలో 76 పరుగుల భారీ తేడాతో ఓటమి చవిచూడడంతో విజయ పరంపరకు బ్రేక్ పడింది.
 
ఈ ఓటమి కారణంగా సెమీఫైనల్‌కు ముందే టోర్నమెంట్ నుంచి నిష్క్రమించే అవకాశం ఉంది. ఒక మ్యాచ్‌లో ఓడినంతామాత్రాన జట్టుపై ఇంత తీవ్ర విమర్శలు రావడం సమంజసమేనా అన్న ప్రశ్నకు శ్రీకాంత్ స్పందిస్తూ, ఈ విమర్శలకు సమాధానం చెప్పడానికి ఒకే మార్గం ఉంది.. అది గ్రౌండ్‌లో అద్భుతంగా ఆడితేనే అని స్పష్టం చేశారు.
 
సెమీఫైనల్‌కు అర్హత సాధించి, ప్రపంచకప్‌ను గెలుచుకుంటే అందరికీ సరైన సమాధానం ఇచ్చినట్లవుతుంది. అలా గెలిచి చూపిస్తే విమర్శలు చేసినవారందరు నోళ్లకు కళ్లెం వేసుకుంటారు. ఇప్పుడు విమర్శిస్తున్న వారే అదే టీమిండియాను పొగడ్తలతో ముంచుతారు.
 
ఆటలో గెలుపోటములు సహజమే. భారత జట్టు ఆటగాళ్లు కూడా మనుషులే, కాబట్టి వారు కూడా పొరపాట్లు చేసే అవకాశం ఉంది. విమర్శలకు ప్రభావితం కాకుండా వాటిని గౌరవంగా స్వీకరించడం చాలా ముఖ్యమని శ్రీకాంత్ వివరించారు. అలాగే సెమీఫైనల్‌కు చేరుకోవాలంటే, మిగిలిన రెండు సూపర్ 8 మ్యాచ్‌లలో జింబాబ్వే, వెస్టిండీస్‌లపై తప్పక విజయం సాధించాలన్నారు. 

Operation Octopus: డిజిటల్ మోసాలపై తెలంగాణ బ్రహ్మాస్త్రం.. ఆపరేషన్ ఆక్టోపస్ రెడీ

Operation Octopus: డిజిటల్ మోసాలపై తెలంగాణ బ్రహ్మాస్త్రం.. ఆపరేషన్ ఆక్టోపస్ రెడీడిజిటల్ మోసాలు పెరిగిపోతున్న నేపథ్యంలో స్కామ్ కేసుల సంఖ్య భారీగా పెరిగిపోతున్నాయి. ఈ నేరాలపై తెలంగాణ సర్కారు బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ప్రయోగించనుంది. ఈ కొత్త ప్రాజెక్టుకు ఆపరేషన్ ఆక్టోపస్ అని పేరు పెట్టారు. ఇది రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న డిజిటల్ మోసాలపై పోరాటం, మొత్తం దేశానికి నిదర్శనంగా కూడా పనిచేస్తుంది. ఆపరేషన్ ఆక్టోపస్ అనేది దేశవ్యాప్తంగా సైబర్ మోసం నెట్‌వర్క్‌లను నిర్వీర్యం చేయడానికి రూపొందించబడింది. ఇటీవలి కాలంలో, పెట్టుబడి మోసాలు, ట్రేడింగ్ మోసాలు, డిజిటల్ అరెస్ట్ మోసాలకు బాధితులు బలైపోతున్న కేసులు పెరిగాయి. ఫలితంగా వారు కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బును కోల్పోతున్నారు.

ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు ఆత్మహత్య.. కారణం అదే..

ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు ఆత్మహత్య.. కారణం అదే..ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు సభ్యులు ఒకేసారి ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన ఘటన హైదరాబాద్ నగరంలో చోటుచేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. రామరాజు (55), అతని భార్య మాధవి (50), వారి కుమారుడు శశాంక్ (24) తమ ఇంట్లోనే బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డారని పోలీసులు తెలిపారు. పొరుగింటి వారు ఇచ్చిన సమాచారంతో పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం కోసం ఉస్మానియా జనరల్ హాస్పిటల్ మార్చురీకి తరలించారు. ప్రాథమిక అంచనా ప్రకారం.. రామరాజు, శశాంక్ మాధవిని దిండుతో గొంతు కోసి చంపి ఉంటారని అనుమానిస్తున్నారు. రామరాజు ఉరి వేసుకోగా, శశాంక్ తన జీవితాన్ని ముగించడానికి కత్తితో తన మణికట్టును కోసుకున్నాడు.

భర్తను బ్రతికించుకునేందుకు భార్య రూ.8 లక్షలు అప్పు చేసి ఎయిర్ అంబులెన్స్, విమానం కూలింది

భర్తను బ్రతికించుకునేందుకు భార్య రూ.8 లక్షలు అప్పు చేసి ఎయిర్ అంబులెన్స్, విమానం కూలిందిఝార్ఖండ్ రాజధాని రాంచీలోని హోటల్ యజమాని సంజయ్ కుమార్ అగ్నిప్రమాదంలో తీవ్ర గాయాలపాలయ్యారు. ఆయన శరీరం 65 శాతం కాలిపోయింది. దీనితో మెరుగైన చికిత్స కోసం ఢిల్లీ వెళ్లాలని స్థానిక వైద్యులు తెలియజేసారు. దీనితో సంజయ్ భార్య అర్చన అప్పటికప్పుడు రూ. 8 లక్షలు అప్పు తీసుకుని గాయపడిన తన భర్తను రెడ్ బర్డ్ ఎయిర్వేస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్‌కి చెందిన ఎయిర్ అంబులెన్సులో ఢిల్లీకి తీసుకుని వెళ్లేందుకు సిద్ధమయ్యారు. అర్చనతో పాటు మరో కుటుంబ సభ్యుడు, ఇద్దరు వైద్య సిబ్బంది, ఇద్దరు పైలెట్లు బైలుదేరారు. ఐతే విమానం టేకాఫ్ అయిన తర్వాత కొంత సమయానికి వాతావరణం ప్రతికూలంగా వుండటంతో విమానాన్ని కోల్ కతాకు మళ్లించాలని డీజీసీఎ సూచన చేసింది.

వెంటిలేటర్‌పై పులివెందుల.. జగన్ రెండు రోజుల పర్యటన కలిసొస్తుందా?

వెంటిలేటర్‌పై పులివెందుల.. జగన్ రెండు రోజుల పర్యటన కలిసొస్తుందా?పులివెందుల ఒకప్పుడు వైఎస్ఆర్ కుటుంబానికి కంచుకోట. మూడు తరాల పాటు ఆ కుటుంబం స్థానిక రాజకీయాలపై ఆధిపత్యం చెలాయించింది. కానీ 2024 ఆగస్టులో అంతా మారిపోయింది. పులివెందుల, ఒంటిమిట్టలో జెడ్పీటీసీ ఎన్నికలు జరిగాయి. అప్పుడే వైఎస్ఆర్సీపీ, జగన్ రియాలిటీ చెక్ పెట్టారు. జెడ్పీటీసీ ఎన్నికల్లో టీడీపీ గెలిచింది. వైఎస్ఆర్సీపీ అభ్యర్థి హేమంత్ రెడ్డి డిపాజిట్ కోల్పోయారు.

మోహన్ బాబు యూనివర్శిటీకి చెందిన బీటెక్ విద్యార్థిని ఆత్మహత్య, కారణం ఏంటి?

మోహన్ బాబు యూనివర్శిటీకి చెందిన బీటెక్ విద్యార్థిని ఆత్మహత్య, కారణం ఏంటి?తిరుపతి లోని మోహన్ బాబు యూనివర్శిటీలో బీటెక్ ఫైనల్ ఇయర్ చదువుతున్న 22 ఏళ్ల యువతి ఆత్మహత్య చేసుకున్న విషాద ఘటన కలకలం సృష్టిస్తోంది. ఐతే ఈ విద్యార్థిని కాలేజీ బైట ఓ ప్రైవేటు హాస్టల్లో వుంటోంది. ఈమె మంగళం ప్రాంతానికి చెందిన యువతి. తను వుంటున్న హాస్టల్ గదిలోనే ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నది. దీనితో ఆమెను హుటాహుటిని నారావారిపల్లి ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఆమెను పరీక్షించిన వైద్యులు అప్పటికే మృతి చెందినట్లు నిర్థారించారు. ఐతే ఈ విద్యార్థిని ఆత్మహత్యకు కారణాలు ఏమిటన్నది తెలియాల్సి వుంది.

