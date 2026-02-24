ట్రోల్స్ను అలా తిప్పికొట్టండి.. టీమిండియా క్రికెటర్లకు శ్రీకాంత్ హితవు
ప్రపంచ కప్లో భాగంగా దక్షిణాఫ్రికా చేతిలో ఊహించని ఓటమి తర్వాత టీమిండియాపై వెల్లువెత్తిన తీవ్ర విమర్శలపై మాజీ క్రికెటర్ శ్రీకాంత్ స్పందించారు. అహ్మదాబాద్లో జరిగిన సూపర్ 8 తొలి మ్యాచ్లో భారత్ దక్షిణాఫ్రికా చేతిలో 76 పరుగుల భారీ తేడాతో ఓటమి చవిచూడడంతో విజయ పరంపరకు బ్రేక్ పడింది.
ఈ ఓటమి కారణంగా సెమీఫైనల్కు ముందే టోర్నమెంట్ నుంచి నిష్క్రమించే అవకాశం ఉంది. ఒక మ్యాచ్లో ఓడినంతామాత్రాన జట్టుపై ఇంత తీవ్ర విమర్శలు రావడం సమంజసమేనా అన్న ప్రశ్నకు శ్రీకాంత్ స్పందిస్తూ, ఈ విమర్శలకు సమాధానం చెప్పడానికి ఒకే మార్గం ఉంది.. అది గ్రౌండ్లో అద్భుతంగా ఆడితేనే అని స్పష్టం చేశారు.
సెమీఫైనల్కు అర్హత సాధించి, ప్రపంచకప్ను గెలుచుకుంటే అందరికీ సరైన సమాధానం ఇచ్చినట్లవుతుంది. అలా గెలిచి చూపిస్తే విమర్శలు చేసినవారందరు నోళ్లకు కళ్లెం వేసుకుంటారు. ఇప్పుడు విమర్శిస్తున్న వారే అదే టీమిండియాను పొగడ్తలతో ముంచుతారు.
ఆటలో గెలుపోటములు సహజమే. భారత జట్టు ఆటగాళ్లు కూడా మనుషులే, కాబట్టి వారు కూడా పొరపాట్లు చేసే అవకాశం ఉంది. విమర్శలకు ప్రభావితం కాకుండా వాటిని గౌరవంగా స్వీకరించడం చాలా ముఖ్యమని శ్రీకాంత్ వివరించారు. అలాగే సెమీఫైనల్కు చేరుకోవాలంటే, మిగిలిన రెండు సూపర్ 8 మ్యాచ్లలో జింబాబ్వే, వెస్టిండీస్లపై తప్పక విజయం సాధించాలన్నారు.