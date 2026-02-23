ఇదేంటి బాబోయ్, దక్షిణాఫ్రికా తాతలా ఆడింది వెస్టిండీస్, భారత్ బ్యాట్సమన్లకు వణుకే
ఐసిసి మెన్స్ టి20 ప్రపంచకప్ పోటీల్లో అమోఘమైన విజయాలు, అత్యంత చెత్త రికార్డులు నమోదవుతున్నాయి. గ్రూప్ స్టేజిలో పట్టికలో అగ్రస్థానంలో వున్న జట్లు అట్టడుగు స్థానంలోకి వెళ్తున్నాయి. సోమవారం నాడు వెస్టిండీస్-జింబాబ్వే జట్లు మధ్య జరిగిన ఆట చూస్తే టీమిండియా కుర్రాళ్లకు వణుకుపుట్టడం ఖాయం. దక్షిణాఫ్రికా తాతలా ఆడింది వెస్టిండీస్. కనుక సెకండ్ స్టేజ్ గ్రూపులో వెస్టిండీస్, దక్షిణాఫ్రికా రెండూ పోటాపోటీగా అద్భుతమైన రన్ రేట్ తో నిలిచాయి. ఇక టీమ్ ఇండియా కుర్రాళ్లకు ఈ లెక్కలు చూస్తే వణుకు పుట్టడం ఖాయం.
గ్రూప్ 1లో వెస్టిండీస్ +5.350తో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. రెండవ స్థానంలో దక్షిణాఫ్రికా +3.800తో వుంది. భారత్, జింబాబ్వే ఆ తర్వాత స్థానాల్లో వున్నాయి. అది కూడా మైనస్ నెట్ రన్ రేట్లతో. సెమీఫైనల్లోకి వెళ్లాలంటే భారత జట్టు వెస్టిండీస్, జింబాబ్వే జట్ల పైన భారీ విజయాలను నమోదు చేయాల్సి వుంటుంది. మొన్నటి ఇండియన్ బ్యాట్సమన్ల ఆటతీరు చూసినవారికి తదుపరి మ్యాచుల్లో ఇండియా నెగ్గుతుందా అనే సందేహాలు ఫుల్లుగా వున్నాయి. మరి మనవాళ్లు ఏం చేస్తారో చూడాల్సి వుంది.