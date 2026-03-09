ముద్దులు సరే, స్టేడియం మధ్యలో ఇద్దరూ కలిసి ఆ పడుకోవడమేంటి పాండ్యా? (video)
ICC Mens world cup 2026 గెలిచిన ఆనందంలో టీమిండియా కుర్రాళ్లు అహ్మదాబాదులోని నరేంద్ర మోడి క్రికెట్ స్టేడియంలో కేరింతలు కొట్టారు. టీమిండియా కుర్రాళ్లు గెలవగానే వారివారి భార్యలు, ప్రియురాళ్లు మైదానంలోకి పరుగెత్తుకుంటూ వచ్చారు. గెలుపు తెచ్చిన ఆనందంలో వారు తమతమ భర్తలకు, ప్రియులకు ముద్దులు ఇచ్చారు. ఇషాన్ కిషన్ ప్రియురాలు అతడిని గట్టిగా కౌగలించుకుని తన సంతోషాన్ని వెలిబుచ్చింది. బుమ్రా సైతం పరుగులు పెడుతూ తన భార్య వద్దకు వచ్చి కౌగలించుకుని తన ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేసాడు.
ఐతే హార్దిక్ పాండ్యా మాత్రం ఒకడుగు ముందుకు వేసి మరీ తన ప్రియురాలు మహికాతో కలిసి ఫోజులిచ్చాడు. ఆ తర్వాత ఆమె అతడికి ముద్దులు పెడుతూ సంతోషపడింది. ఇంతలో పాండ్యా ఆమెనుద్దేశించి చెబుతూ... మహికా నాకు కాబోయే భార్య. ఈమె నా జీవితంలో ప్రవేశించిన దగ్గర్నుంచి అన్నీ విజయాలే. నేను మరో 10 మ్యాచులు ఆడుతా. కనీసం ఆరేడు కప్పులు కొట్టాలన్నది నా కోరిక అంటూ చెప్పుకొచ్చాడు.
అనంతరం మహికాతో కలిసి స్టేడియం అంతా కలియతిరుగుతూ ప్రపంచ కప్ అందుకున్న వేదిక వెనుకకి చేరారు. అక్కడ ఇద్దరూ అలా పడుకున్నారు. ఆనందపడ్డారు. ఐతే ఈ దృశ్యాలు కాస్తా వైరల్ అవుతున్నాయి. పలువురు నెటిజన్లు హార్దిక్ పాండ్యా ఇలా ప్రవర్తించి వుండాల్సింది కాదంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు. మరి మీరు ఏమనుకుంటున్నారూ?