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  4. What More Do You Want? Ravi Shastri Rips Into Selectors Over Mohammed Shami Snub
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Saturday, 7 November 2026 (10:57 IST)

మహమ్మద్ షమీ రిటైర్మెంట్‌పై రవిశాస్త్రి షాకింగ్ కామెంట్స్

ravishastri
Written By: ఠాగూర్
Published: Sat, 7 Nov 2026 (10:57 IST)
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భారత సీనియర్ క్రికెటర్, పేసర్ మహమ్మద్ షమీ అనూహ్యంగా టెస్ట్ క్రికెట్‌కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించడంపై మాజీ హెడ్ కోచ్ రవిశాస్త్రి షాకింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. సుదీర్ఘకాలంగా సెలక్టర్లు తనను పక్కన పెట్టడంతోనే షమీ ఈ కఠిన నిర్ణయం తీసుకున్నాడని, ఇది చాలా బాధాకరమని అన్నాడు. షమీ విషయంలో సెలక్టర్లు అనుసరించిన వైఖరిపై తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశాడు. గత మూడేళ్లుగా టెస్టు జట్టులో చోటు దక్కకపోవడంతో షమీ తన రెడ్-బాల్ కెరీర్‌కు స్వస్తి చెప్పిన విషయం తెల్సిందే. 
 
ఈ నిర్ణయంపై భారత్-న్యూజిలాండ్ రెండో వన్డే సందర్భంగా రవిశాస్త్రి మాట్లాడుతూ.. 'దేశం కోసం అద్భుతంగా ఆడిన ఒక ఆటగాడు ఇలా తప్పుకోవడం విచారకరం. అతనిలో ఇంకా 30 నుంచి 40 టెస్ట్ వికెట్లు తీసే సత్తా ఉందని నేను ఖచ్చితంగా భావించాను. గత 12 నెలల్లో అతనికి అవకాశం ఇచ్చి ఉండాల్సింది. ఒక టెస్ట్ మ్యాచ్ బౌలర్‌గా అతను జట్టులో ఉండాల్సింది' అని అభిప్రాయపడ్డాడు.
 
ఆటగాళ్ల ఫిట్నెస్‌ను అంచనా వేయడానికి కేవలం జిమ్-ఆధారిత పరీక్షలపై ఆధారపడటాన్ని కూడా శాస్త్రి తప్పుబట్టాడు. 'ఒక మ్యాచ్‌లో 10 లేదా 12 ఓవర్లు బౌలింగ్ చేయలేకపోతే జిమ్ ఫిట్‍గా ఉండి ఏం ప్రయోజనం? ఇక్కడ మీకు ఒక వర్క్ హార్స్ (కష్టపడి పనిచేసే బౌలర్) అందుబాటులో ఉన్నాడు. అతనికి మరో అవకాశం ఇవ్వకపోవడం నన్ను తీవ్రంగా నిరాశపరిచింది' అని శాస్త్రి ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు.
 
షమీ ఫిటెనెస్‌పై వస్తున్న నివేదికలను కూడా శాస్త్రి కొట్టిపారేశాడు. "అతను ఫిట్‌గా లేడని కొన్ని పత్రికా కథనాలు నేను చూశాను. కానీ, అతను బెంగాల్ తరపున అన్ని దేశవాళీ మ్యాచ్‌లలో ఆడాడు. ప్రతి మ్యాచ్‌లో 15-20 ఓవర్లు బౌలింగ్ చేశాడు. ఒక ఆటగాడు తన ఫిట్నెస్‌ను నిరూపించుకోవడానికి ఇంతకంటే ఏం చేయాలి?" అని ప్రశ్నించాడు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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