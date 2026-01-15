వన్డేల్లో రోహిత్ కంటే కోహ్లీ ముందుంటారు : మహ్మద్ కైఫ్
వన్డేల్లో రోహిత్ శర్మ కంటే విరాట్ కోహ్లీ ముందుంటారని మాజీ క్రికెటర్ మహ్మద్ కైఫ్ అన్నారు. ఈ ఇద్దరు క్రికెటర్లు ఇప్పటికే టీ20, టెస్ట్ ఫార్మెట్లకు వీడ్కోలు పలికారు. ప్రస్తుతం కేవలం టెస్టుల్లో మాత్రమే కొనసాగుతున్నారు. వచ్చే యేడాది జరుగనున్న ఐసీసీ ప్రపంచ కప్లో పాల్గొనడమే లక్ష్యంగా ముందుకుసాగుతున్నారు. రోహిత్ శర్మ దూకుడుకు పెట్టింది పేరైతే.. విరాట్ కోహ్లీ నిలకడకు నిలువెత్తు నిదర్శనం. అయితే వన్డే ఫార్మాట్లో రోహిత్ కంటే.. విరాట్ ఎప్పుడూ ముందుంటాడని, గణాంకాల్లోనూ మెరుగ్గా ఉంటాడని భారత మాజీ క్రికెటర్ మహ్మద్ కైఫ్ అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశాడు.
'విరాట్ కోహ్లీ తనకు లభించిన ఆరంభాలను పెద్ద స్కోర్లుగా మలుస్తాడు. అతడు ఒకవేళ 30, 40 పరుగులు సాధించాడంటే చివరివరకు క్రీజులో పాతుకుపోయి, మ్యాచ్ను గెలిపిస్తాడని అర్థం. అతడు ఫామ్ అందుకుంటే.. నిలకడగా రాణిస్తాడు. ఈ కారణంగానే విరాట్ కోహ్లీ వన్డేల్లో ఎప్పటికీ రోహిత్ శర్మ కంటే ఓ అడుగు ముందే ఉంటాడు' అని మహ్మద్ కైఫ్ తన యూట్యూబ్ ఛానల్లో అన్నాడు.
కాగా, రోహిత్ శర్మ తన వన్డే కెరీర్లో 281 మ్యాచ్లలో 273 ఇన్సింగ్స్లు ఆడి 49 యావరేజ్తో 11,566 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 33 సెంచరీలు, 61 హాఫ్ సెంచరీలున్నాయి. అలాగే ఎవరికీ సాధ్యం కాని రీతిలో రోహిత్ మూడు డబుల్ సెంచరీలు చేశాడు. విరాట్ కోహ్లీ 310 వన్డే మ్యాచుల్లో 298 ఇన్నింగ్స్ ఆడి 58.45 యావరేజ్తో 14,673 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 53 సెంచరీలు, 77 హాఫ్ సెంచరీలున్నాయి.