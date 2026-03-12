వరల్డ్ కప్ ట్రోఫీని గుడికి కాకపోతే చర్చి, మసీదు కూడా తీసుకెళ్లవచ్చు.. నీకేంటి సమస్య?
ఐసీసీ టీ20 ప్రపంచకప్ 2026లో భారత జట్టు విజేతగా నిలిచిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ విజయానంతరం ట్రోఫీని గంభీర్, జైషా, సూర్య స్టేడియంలోని హనుమాన్ ఆలయంలోకి తీసుకెళ్లి పూజలు చేశారు. అయితే ఈ చర్యను కీర్తి ఆజాద్ తప్పుబట్టాడు. ఇది భారత జట్టుకు అవమానకరమని మండిపడ్డాడు.
భారత విజయాన్ని ఒక మతానికి అంటగట్టడం ఏంటని ప్రశ్నించాడు. కీర్తి ఆజాద్ వ్యాఖ్యలు తీవ్ర దుమారం రేపాయి. టీమిండియా ఏమైనా సూర్యకుమార్ యాదవ్, జైషా సొత్తా?అని ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశాడు.
ఈ కామెంట్స్పై హర్భజన్ సింగ్ ఘాటుగా స్పందించాడు. గుడికి కాకపోతే చర్చి, మసీదుకు తీసుకెళ్తారు.. కీర్తి ఆజాద్కు వచ్చిన సమస్య ఏంటని నిలదీసాడు. కీర్తి ఆజాద్ వ్యాఖ్యలు అసంబద్ధంగా వున్నాయని భజ్జీ మండిపడ్డాడు.
భారత జట్టు ఆ ట్రోఫీని గుడికి కాకపోతే చర్చి, మసీదు కూడా తీసుకెళ్లవచ్చు. అది వారి ఇష్టం. ఒకవేళ వాళ్లు తమ దేవుడిని ఏదైనా కోరుకుని, ఆ కోరిక తీరిన తర్వాత తమ నమ్మకం ప్రకారం అక్కడికి వెళ్తే అందులో తప్పేముంది? అని ప్రశ్నించాడు.