గురువారం, 12 మార్చి 2026
Last Updated : గురువారం, 12 మార్చి 2026 (18:55 IST)

వరల్డ్ కప్ ట్రోఫీని గుడికి కాకపోతే చర్చి, మసీదు కూడా తీసుకెళ్లవచ్చు.. నీకేంటి సమస్య?

ఐసీసీ టీ20 ప్రపంచకప్ 2026లో భారత జట్టు విజేతగా నిలిచిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ విజయానంతరం ట్రోఫీని గంభీర్, జైషా, సూర్య స్టేడియంలోని హనుమాన్ ఆలయంలోకి తీసుకెళ్లి పూజలు చేశారు. అయితే ఈ చర్యను కీర్తి ఆజాద్ తప్పుబట్టాడు. ఇది భారత జట్టుకు అవమానకరమని మండిపడ్డాడు. 
 
భారత విజయాన్ని ఒక మతానికి అంటగట్టడం ఏంటని ప్రశ్నించాడు. కీర్తి ఆజాద్ వ్యాఖ్యలు తీవ్ర దుమారం రేపాయి. టీమిండియా ఏమైనా సూర్యకుమార్ యాదవ్, జైషా సొత్తా?అని ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశాడు. 
 
ఈ కామెంట్స్‌పై హర్భజన్ సింగ్ ఘాటుగా స్పందించాడు. గుడికి కాకపోతే చర్చి, మసీదుకు తీసుకెళ్తారు.. కీర్తి ఆజాద్‌కు వచ్చిన సమస్య ఏంటని నిలదీసాడు. కీర్తి ఆజాద్ వ్యాఖ్యలు అసంబద్ధంగా వున్నాయని భజ్జీ మండిపడ్డాడు. 
 
భారత జట్టు ఆ ట్రోఫీని గుడికి కాకపోతే చర్చి, మసీదు కూడా తీసుకెళ్లవచ్చు. అది వారి ఇష్టం. ఒకవేళ వాళ్లు తమ దేవుడిని ఏదైనా కోరుకుని, ఆ కోరిక తీరిన తర్వాత తమ నమ్మకం ప్రకారం అక్కడికి వెళ్తే అందులో తప్పేముంది? అని ప్రశ్నించాడు.

ఇద్దరు కుమార్తెలను బావిలోకి విసిరేసి ఆత్మహత్య చేసుకున్న మహిళ

ఇద్దరు కుమార్తెలను బావిలోకి విసిరేసి ఆత్మహత్య చేసుకున్న మహిళతెలంగాణలో ఓ మహిళ తన పిల్లలను బావిలో పడేసింది. ఆపై తాను కూడా ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. ఈ ఘటన తెలంగాణ మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలోని భూత్పూర్, యెల్కిచర్ల గ్రామంలో జరిగింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. జంగమ్మ (42) తన ఇద్దరు కుమార్తెలు, కొడుకుతో కలిసి వ్యవసాయ పొలంలోని బావి దగ్గరకు వచ్చింది. ఆమె 15 ఏళ్ల జ్యోతి, 13 ఏళ్ల శైలజలను బావిలోకి విసిరి, ఆ తర్వాత తాను ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది.

Liquor Scam: ఢిల్లీ మద్యం కుంభకోణం కేసు- కవితకు సీబీఐ నోటీసులు

Liquor Scam: ఢిల్లీ మద్యం కుంభకోణం కేసు- కవితకు సీబీఐ నోటీసులుఢిల్లీ మద్యం కుంభకోణం కేసుకు సంబంధించి తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కె. కవితకు గురువారం సీబీఐ అధికారులు ఢిల్లీ హైకోర్టు నోటీసులు జారీ చేశారు. బంజారాహిల్స్‌లోని ఆమె నివాసానికి సీబీఐ అధికారుల బృందం వచ్చి సమన్లు ​​జారీ చేసింది. కవితతో పాటు, వ్యాపారవేత్తలు, అరుణ్ రామచంద్ర పిళ్లై, అభిషేక్ బోయిన్‌పల్లి, శరత్ రెడ్డి, మాజీ ఎంపీ మాగుంట శ్రీనివాస్ రెడ్డిలకు సమన్లు ​​అందాయి.

చెన్నైలో వంట గ్యాస్ సిలిండర్ల కొరత.. హాస్టల్స్ మూసివేత.. నో ఆమ్లెట్.. ఒకే చట్నీ.. ఆ పొయ్యిలతో..?

చెన్నైలో వంట గ్యాస్ సిలిండర్ల కొరత.. హాస్టల్స్ మూసివేత.. నో ఆమ్లెట్.. ఒకే చట్నీ.. ఆ పొయ్యిలతో..?తమిళనాడు రాజధాని చెన్నై నగరంలో వంట గ్యాస్ సిలిండర్ల కొరత రోజువారీ జీవితాన్ని దెబ్బతీస్తోంది. దీని వలన అనేక రెస్టారెంట్లు, బేకరీలు, టీ దుకాణాలు తమ కార్యకలాపాలను తగ్గించుకోవాల్సి వస్తోంది. వేరు మార్గం లేక కట్టెలు, విద్యుత్ పొయ్యిలు వంటి ప్రత్యామ్నాయ వంట పద్ధతులకు మారాల్సి వస్తోంది. ఈ సంక్షోభం వాణిజ్య ఎల్పీజీ సిలిండర్లకే పరిమితం కాలేదు. గృహ వంట గ్యాస్ సరఫరా కూడా ప్రభావితమైంది. పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న సంఘర్షణ కారణంగా ఏర్పడిన ఇంధన సరఫరా గొలుసులలో అంతరాయాలు ఈ కొరతకు కారణమని పరిశ్రమ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

కష్టకాలంలో బంగ్లాదేశ్‌కు భారత్ చేయూత.. షేక్ హసీనా పైప్‌లైన్ నుంచి 5,000 టన్నుల డీజిల్‌ సరఫరా

కష్టకాలంలో బంగ్లాదేశ్‌కు భారత్ చేయూత.. షేక్ హసీనా పైప్‌లైన్ నుంచి 5,000 టన్నుల డీజిల్‌ సరఫరాభారత్‌పై బంగ్లాదేశ్ రెచ్చగొట్టే చర్యలు.. ఆ దేశంలో నివసిస్తున్న హిందువులపై దురాగతాలకు పాల్పడినప్పటికీ.. భారతదేశం ఢాకాకు రక్షకుడిగా ముందుకు వచ్చింది. ఇరాన్ యుద్ధం కారణంగా ఏర్పడిన ప్రపంచ ఇంధన సంక్షోభం మధ్య భారతదేశం బంగ్లాదేశ్‌కు 5,000 టన్నుల డీజిల్‌ను సరఫరా చేసింది. మాజీ ప్రధాన మంత్రి షేక్ హసీనా హయాంలో నిర్మించిన అదే పైప్‌లైన్ ద్వారా ఈ డీజల్ పంపబడటం గమనార్హం. భారత ఆధిపత్యానికి చిహ్నంగా జమాత్, బిఎన్‌పి విమర్శించిన అదే పైప్‌లైన్ ఇది. షేక్ హసీనాను భారతీయ ఏజెంట్ అని కూడా పిలుస్తారు. దేశాన్ని అమ్మేశారని ఆరోపించారు.

ఇరాన్ నుంచి భారత్‌కు విద్యార్థులు.. ఖతార్ నుండి ఢిల్లీకి 177 మంది భారతీయులు

ఇరాన్ నుంచి భారత్‌కు విద్యార్థులు.. ఖతార్ నుండి ఢిల్లీకి 177 మంది భారతీయులుఇరాన్‌లో చదువుతున్న భారతీయ విద్యార్థులు పెరుగుతున్న భద్రతా సమస్యల మధ్య ఆ దేశం విడిచి రావడానికి ఏర్పాట్లు ప్రారంభించారు. ఇందులో మొదటి బ్యాచ్ గురువారం అర్మేనియా సరిహద్దుకు బయలుదేరే అవకాశం ఉంది. విద్యార్థులతో పంచుకున్న సమాచారం ప్రకారం, టెహ్రాన్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్, ఇరాన్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్, షాహిద్ బెహెష్టి యూనివర్సిటీ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్‌లో చేరిన వారికి అర్మేనియా లేదా అజర్‌బైజాన్ ద్వారా రెండు తరలింపు మార్గాలు అందించబడ్డాయి.

Rashi khanna: రెండువేల మందితో పవన్ కళ్యాణ్ డ్యాన్స్ కి చప్పట్లు, ఈలలతో దద్దరిల్లిపోయింది

Rashi khanna: రెండువేల మందితో పవన్ కళ్యాణ్ డ్యాన్స్ కి చప్పట్లు, ఈలలతో దద్దరిల్లిపోయింది'గబ్బర్ సింగ్' వంటి సంచలన విజయం తరువాత పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్, కల్ట్ కెప్టెన్ హరీష్ శంకర్ కలయికలో వస్తున్న 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' సినిమాపై అంచనాలు రోజురోజుకు పెరుగుతున్నాయి. ఇప్పటివరకు ఈ చిత్రం నుంచి విడుదలైన ప్రతి పాట, టీజర్ ప్రేక్షకుల నుంచి అద్భుతమైన స్పందనను అందుకున్నాయి.

Naga Chaitanya: వృషకర్మ స్టన్స్ కోసం నాగ చైతన్య కొత్త BTS స్టిల్స్ రిలీజ్

Naga Chaitanya: వృషకర్మ స్టన్స్ కోసం నాగ చైతన్య కొత్త BTS స్టిల్స్ రిలీజ్ఇటీవల విడుదలైన 'వృషకర్మ' గ్లింప్స్ అన్ని ప్లాట్‌ఫామ్‌లు, ప్రేక్షకుల నుండి అద్భుతమైన స్పందనను పొందింది. వెంటనే వైరల్ అయ్యి భారీ సంచలనాన్ని సృష్టిస్తోంది. ఇంటెన్స్ విజువల్స్, పవర్ ఫుల్ వరల్డ్ బిల్డింగ్ అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచాయి, సినిమాపై భారీ అంచనాలను పెంచాయి.

డబ్బు – కుటుంబం – ఆధునిక ఆశయాల నేపథ్యంతో కార్మేని సెల్వం టీజర్

డబ్బు – కుటుంబం – ఆధునిక ఆశయాల నేపథ్యంతో కార్మేని సెల్వం టీజర్సముద్రఖని ప్రధాన పాత్రలో గౌతమ్ వాసుదేవ్ మీనన్ కీలక పాత్రలో కనిపించనున్న చిత్రం కార్మేని సెల్వం. లక్ష్మీ ప్రియా, అభినయ, కార్తిక్ కుమార్, బడవ గోపీ, కోతండం, కరణ్ చక్రవర్తి, శంకర నారాయణ్ వి, హరిత పరాకోడ్ ఇతర పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని ఏప్రిల్ 3న తెలుగు, తమిళ భాషల్లో గ్రాండ్ గా థియేట్రికల్ రిలీజ్ కాబోతుంది. ప్రముఖ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సంస్థ పీవీఆర్ ఐనాక్స్ పిక్చర్స్ ఈ చిత్రం థియేటర్స్ లోకి రాబోతుంది.

Rashmika Mandanna: తప్పుడు ప్రచారం చేసిన వారిపై రష్మిక మందన్నా ఘాటు హెచ్చరిక

Rashmika Mandanna: తప్పుడు ప్రచారం చేసిన వారిపై రష్మిక మందన్నా ఘాటు హెచ్చరికకథానాయిక రష్మిక మందన్నా వివాహం విజయ్ దేవరకొండతో జరిగిన సంగతి తెలిసిందే. అంగరంగవైభవంగా జరిగిన ఈ వేడుక తర్వాత హ్యాపీగా వుంటున్న సమయంలో ఓ కవితాత్మక పోస్ట్ ఆమెను ఆనందపరిచింది. కవితాత్మకంగా రష్మిక -విజయ్ దేవరకొండ బంధం..'టేల్స్ విత్ తార' అనే ఎక్స్ (ట్విట్టర్) ఖాతాలో 'దామిని' అనే యూజర్ షేర్ చేసిన ఓ పోస్టేలో రష్మిక, విజయ్ బంధాన్ని కవితాత్మకంగా వివరించారు.

Aadi: షూటింగ్ లో యాక్షన్ ఎంటర్ టైనర్ మూవీ బుల్లెట్ రెడ్డి

Aadi: షూటింగ్ లో యాక్షన్ ఎంటర్ టైనర్ మూవీ బుల్లెట్ రెడ్డిఆది, మేఘ, హనిక హీరో హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్న సినిమా బుల్లెట్ రెడ్డి. ఈ చిత్రాన్ని శ్రీ లక్ష్మి ఫిలింస్ బ్యానర్ పై ఆది దర్శక నిర్మాతగా రూపొందిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా రెగ్యులర్ షూటింగ్ లో ఉంది. ఈ చిత్ర విశేషాలను ఈ రోజు హైదరాబాద్ ఫిలింఛాంబర్ లో జరిగిన ప్రెస్ మీట్ లో దర్శక నిర్మాత హీరో ఆది తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఫైట్ మాస్టర్ ఖయ్యూం పాల్గొన్నారు.
