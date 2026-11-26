చరిత్ర సృష్టించిన సౌతాఫ్రికా క్రికెటర్.. ఎలా?
సౌతాఫ్రికా క్రికెటర్ ఒకరు చరిత్ర సృష్టించారు. ఒక టెస్టులో ట్రిపుల్ సెంచరీ చేయడంతో పాటు మరో టెస్టులో ఏకంగా ఏడు వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఇలాంటి అరుదైన ఫీట్ సాధించిన క్రికెటర్గా ప్రపంచ క్రికెట్ చరిత్రలో తన పేరును లిఖించుకున్నాడు. ఆ క్రికెటర్ పేరు వియాన్ ముల్డర్.
పర్యాటక జట్టు బంగ్లాదేశ్తో జరిగిన రెండో టెస్టు రెండో ఇన్నింగ్స్లో వియాన్ ముల్డర్ మొత్తం 11 ఓవర్లు వేసి 31 పరుగులే ఇచ్చి ఏడు వికెట్లు పడగొట్టాడు. 2025లో జింబాబ్వేతో జరిగిన టెస్టులో ముల్డర్ అజేయంగా 367 రన్స్ చేశాడు. దీంతో సుదీర్ఘ ఫార్మాట్ చరిత్రలో ఇప్పటి వరకు ఏ ఆటగాడు సాధించని ఫీట్ను నమోదు చేశాడు.
అంతేకాకుండా బంగ్లాదేశ్తో జరిగిన రెండో టెస్టులో ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్లో ముల్డర్ 178 బంతుల్లో వంద పరుగులు చేసి బ్యాటింగ్లోనూ ఆకట్టుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో ఒకే మ్యాచ్లో సెంచరీతోపాటు ఏడు వికెట్ల ఘనత సాధించిన ఐదో ప్లేయర్గా నిలిచాడు.
బంగ్లాదేశ్తో రెండో టెస్టులో సౌతాఫ్రికా ఇన్నింగ్స్, 219 పరుగుల తేడాతో ఘన విజయం సాధించిన విషయం తెల్సిందే. దీంతో రెండు మ్యాచ్ల సిరీస్ను సఫారీలు 2-0 తేడాతో క్లీన్స్వీప్ చేశారు. ఆ జట్టు పేసర్లు మార్కో యాన్సెన్ (3/17), కాగిసో రబాడ (3/23), నోకియా (2/10)ల ధాటికి తొలి ఇన్నింగ్స్లో 91 పరుగులకే బంగ్లాదేశ్ కుప్పకూలింది.
తొలి ఇన్నింగ్స్లో సౌతాఫ్రికా 494/7 వద్ద డిక్లేర్ చేసింది. రెండో ఇన్నింగ్స్లో బంగ్లాదేశ్ 184 పరుగులకు ఆలౌటైంది. తాజా విజయంతో డబ్ల్యూటీసీ పాయింట్ల పట్టికలో సౌతాఫ్రికా అగ్రస్థానాన్ని (77.78 శాతం) మరింత పటిష్టం చేసుకుంది. మరోవైపు.. బంగ్లాదేశ్ ఐదో స్థానం నుంచి ఆరో స్థానానికి పడిపోయింది.