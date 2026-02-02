సోమవారం, 2 ఫిబ్రవరి 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: సోమవారం, 2 ఫిబ్రవరి 2026 (18:57 IST)

పాకిస్తాన్ పొగరు, పాక్ ఆటగాళ్లు బ్యాట్లను భుజంపై వేసుకుని వీధుల్లో ఆడుకోవాల్సిందే

Pak team
కర్టెసీ: జెమినీ ఏఐ ఫోటో
చింత చచ్చినా పులుపు చావలేదంటారనే సామెత పాకిస్తాన్ దేశానికి కరెక్టుగా అతుకుతుంది. ఒకవైపు ఆర్థిక సంక్షోభంలో కూరుకుపోయి ప్రపంచ దేశాల వద్ద అప్పులు యాచిస్తూ ఎక్కే గడపా దిగే గడపలా ఆ దేశ ప్రధాని కాళ్లకు బలపాలు కట్టుకుని తిరుగుతున్నాడు. ఇటువంటి సమయంలో ఐసీసీ టీ20 ప్రపంచ కప్ టోర్నీకి మా ఆటగాళ్లు భారతదేశం జట్టుతో ఆడబోరు అంటూ పాక్ ప్రకటించింది. దీనితో ఐసీసీ ఈ విషయాన్ని తీవ్రంగా పరిగణిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. తమతో ఎలాంటి చర్చ లేకుండానే పాకిస్తాన్ ఇలాంటి ప్రకటన చేయడంపై మండిపడిపడుతోంది. భారతదేశంతో తమ జట్టు ఆడబోదని పాకిస్తాన్ చెప్పడంతో ఇక పాకిస్తాన్ జట్టు ఏ దేశంతోనూ ఆడనివ్వకుండా దానిపై నిషేధం విధించే అవకాశాలున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. అదే కనుక జరిగితే.. ఇక పాకిస్తాన్ క్రికెట్ జట్టు క్రీజు బూజు పట్టిపోవడం ఖాయం. క్రికెటర్లంతా పాకిస్తాన్ దేశంలోని వీధుల్లో ఆడుకోవాల్సి వుంటుంది.
 
ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ టోర్నీకి భారత్, శ్రీలంకలు ఆతిథ్యమిస్తున్నాయి. ఈ నెల 7వ తేదీ నుంచి ఈ టోర్నీ ప్రారంభంకానుంది. అయితే, ఈ టోర్నీలోభాగంగా, భారత్‌తో ఆడే మ్యాచ్ విషయంలో పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. భారత్‌తో మ్యాచ్‌ను బహిష్కరించాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. అయితే, టోర్నీలో మిగతా మ్యాచ్‌లను మాత్రం ఆడతామని తెలిపింది. 
 
ఈ టోర్నీ షెడ్యూల్ ప్రకారం ఫిబ్రవరి 15న కొలంబోలో భారత్, పాకిస్థాన్ మ్యాచ్ జరగాల్సి ఉంది. ఫిబ్రవరి 7 నుంచి ప్రారంభంకానున్న టీ20 ప్రపంచ కప్‌నకు భారత్, శ్రీలంక ఆతిథ్యమివ్వనున్నాయి. పాకిస్థాన్ మ్యాచ్‌లు కొలంబోలో షెడ్యూల్ చేసిన విషయం తెలిసిందే. పొట్టి కప్‌లో ఆడేందుకు ఇప్పటికే పాక్‌ తన జట్టును ప్రకటించింది.
 
కాగా, ఇప్పటికే భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా తమ మ్యాచ్‌లను భారత్ నుంచి తరలించాలని బంగ్లాదేశ్ చేసిన విజ్ఞప్తిని ఐసీసీ తోసిపుచ్చింది. ఆ తర్వాత ఈ టోర్నీ నుంచి బంగ్లాదేశ్ తప్పుకుంది. వారి స్థానంలో స్కాట్లాండ్ జట్టును చేర్చింది. ఈ చర్యకు నిరసగానే పాకిస్థాన్ ఈ కఠిన నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు అంతర్జాతీయ క్రీడా వర్గాలు విశ్లేషిస్తున్నారు. 

CPI Narayana: కేంద్ర బడ్జెట్‌ పనికిరానిది.. దార్శనికత లేనిది.. నారాయణ

CPI Narayana: కేంద్ర బడ్జెట్‌ పనికిరానిది.. దార్శనికత లేనిది.. నారాయణకేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ సమర్పించిన కేంద్ర బడ్జెట్‌ను పనికిరానిది.. దార్శనికత లేనిదని సిపిఐ కంట్రోల్ కమిషన్ చైర్మన్ కె. నారాయణ ఆరోపించారు. నిర్మలా సీతారామన్ ప్రజా వ్యతిరేక బడ్జెట్‌ను సమర్థించాల్సి వచ్చిందని ఆరోపించారు. కేంద్రం దేశ సామాజిక-ఆర్థిక వాస్తవాలను విస్మరిస్తూ కార్పొరేట్ ప్రయోజనాలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తోందని ఆరోపించారు. కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ బడ్జెట్‌ను రూ.50.65 లక్షల కోట్లతో సమర్పించినప్పటికీ - ఇది గత సంవత్సరం కంటే రూ.2 లక్షల కోట్ల పెరుగుదల - దాదాపు 5శాతం ద్రవ్యోల్బణం వాస్తవంగా ఎటువంటి వృద్ధిని చూపడం లేదని నారాయణ ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు.

హైదరాబాద్ నుంచి చెన్నైకి 3 గంటల్లో, బెంగళూరుకి 2 గంటల్లో... రైల్లోనే...

హైదరాబాద్ నుంచి చెన్నైకి 3 గంటల్లో, బెంగళూరుకి 2 గంటల్లో... రైల్లోనే...ప్రపంచం వేగం పెరిగింది. అంటే.. చిటికెలో సుదూరాలకు వెళ్లి వెంటనే వున్నచోటకు వచ్చేయాలి. గంటలకొద్దీ ప్రయాణాలు చేసే సమయం వుండటంలేదు. అందుకే ప్రజల అవసరాలను గమనిస్తున్న ప్రభుత్వాలు కూడా తదనుగుణంగా సౌకర్యాలను అందించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాయి. అసలు విషయానికి వస్తే... కేంద్ర రైల్వేశాఖ మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ మాట్లాడుతూ, తెలంగాణ-ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలకు హైస్పీడు రైళ్లు రానున్నాయన్నారు. బడ్జెట్లో తెలంగాణకు రూ. 5,454 కోట్లు కేటాయించమన్నారు. హైస్పీడు రైళ్లు గురించి చెబుతూ... ఇవి ఏపీ-తెలంగాణకు గేమ్ ఛేంజర్లుగా మారుతాయి. హైదరాబాద్ నుంచి చెన్నై, పుణే, బెంగళూరు నగరాలకు 3 హైస్పీడ్ రైళ్లు రానున్నాయి.

ట్రంప్ ఏం నోటితో గ్రీన్ ల్యాండ్ కావాలని అన్నాడో కానీ... అది కాస్తా కరిగిపోతోంది, ముప్పు అంచున ప్రపంచం

ట్రంప్ ఏం నోటితో గ్రీన్ ల్యాండ్ కావాలని అన్నాడో కానీ... అది కాస్తా కరిగిపోతోంది, ముప్పు అంచున ప్రపంచంగ్రీన్ ల్యాండ్ మాకు కావాల్సిందే, దాన్ని కొనుగోలు చేసైనా దక్కించుకుంటాం, 2026లో గ్రీన్ ల్యాండ్ అమెరికా భూభాగం అవుతుంది అంటూ ఏం నోటితో అమెరికా అధ్యక్షుడు అన్నారో కానీ ఈ మంచుదీవి కాస్తా క్రమంగా కరిపోతోందట. నిజం... గ్రీన్ ల్యాండ్ మంచు పలకలు ప్రస్తుతం అత్యంత వేగంగా కరిగిపోతున్నాయి. ఇది కేవలం పర్యావరణవేత్తల ఆందోళన మాత్రమే కాదు, శాస్త్రీయంగా నిరూపితమవుతున్న చేదు నిజం. 2026 నాటికి గత రెండు దశాబ్దాలుగా గ్రీన్ ల్యాండ్ మంచు కరిగే వేగం మూడు రెట్లు పెరిగింది. అంటే... సగటున ఏడాదికి సుమారు 270 నుండి 300 బిలియన్ టన్నుల మంచు కరిగి సముద్రంలో కలుస్తోంది.

చెత్తతో నిండిన ఒక పాడుబడిన బావిలో ముక్కలు ముక్కలుగా మృతదేహం

చెత్తతో నిండిన ఒక పాడుబడిన బావిలో ముక్కలు ముక్కలుగా మృతదేహంకామారెడ్డిలో చెత్తతో నిండిన ఒక పాడుబడిన బావిలో సుమారు 35 ఏళ్ల వయస్సు గల గుర్తు తెలియని వ్యక్తి శరీర భాగాలను సోమవారం ఉదయం పోలీసులు కనుగొన్నారు. చెత్తలో నుంచి పాత కాగితాలు, ఇతర వస్తువులను సేకరించడానికి వచ్చిన ఒక వ్యక్తికి ఒక ప్లాస్టిక్ సంచి కనిపించడంతో ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది.

జగన్‌ను ఉరికించి తరిమాం, రోజా మా దెబ్బకు పారిపోయింది: జీవన్ రెడ్డి

జగన్‌ను ఉరికించి తరిమాం, రోజా మా దెబ్బకు పారిపోయింది: జీవన్ రెడ్డితెలంగాణ జాతిపిత కేసీఆర్ ఒక్క మాట చెబితే చాలు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని అగ్నిగుండం చేస్తామంటూ బీఆర్ఎస్ నాయకుడు జీవన్ రెడ్డి అన్నారు. తెలంగాణలో రాజకీయాలు గురించి మాట్లాడితే సరే.. కానీ అకస్మాత్తుగా ఏపీ మాజీ ముఖ్యమంత్రి జగన్ మోహన్ రెడ్డితో పాటు మాజీమంత్రి రోజా పేర్లను తీసుకువచ్చారు. తెలంగాణ ఉద్యమ సమయంలో కేసీఆర్ గారు ఆంధ్రోళ్లను తరిమికొట్టాలె అని చెప్పగానే వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డిని మానుకోటలో రాళ్లతో దాడి చేసి ఉరికించి తరిమి తరిమి కొట్టినం, రోజా కూడా మా దెబ్బకు జడుసుకుని పారిపోయింది. కేసీఆర్ ఒక్క మాట చెబితే చాలు... తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని అగ్నిగుండంగా మారుస్తం.

కపుల్ ఫ్రెండ్లీ నా కెరీర్ లో గుర్తుండిపోయే మూవీ అవుతుంది :సంతోష్ శోభన్

కపుల్ ఫ్రెండ్లీ నా కెరీర్ లో గుర్తుండిపోయే మూవీ అవుతుంది :సంతోష్ శోభన్సంతోష్ శోభన్ హీరోగా నటిస్తున్న సినిమా "కపుల్ ఫ్రెండ్లీ". ఈ చిత్రంలో మానస వారణాసి హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది. ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ యూవీ క్రియేషన్స్ సమర్పణలో యూవీ కాన్సెప్ట్స్ ఈ చిత్రాన్ని తెలుగు, తమిళ భాషల్లో గ్రాండ్ గా నిర్మిస్తోంది. అజయ్ కుమార్ రాజు.పి కో ప్రొడ్యూసర్ గా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి అశ్విన్ చంద్రశేఖర్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.

ది ఇండియా హౌస్ తో తెలుగులో ఎంట్రీ ఇస్తున్న కంపోజర్ శాశ్వత్ సచ్‌దేవ్

ది ఇండియా హౌస్ తో తెలుగులో ఎంట్రీ ఇస్తున్న కంపోజర్ శాశ్వత్ సచ్‌దేవ్రామ్ చరణ్ ప్రజెంట్స్ లో నిఖిల్ సిద్ధార్థ పాన్-ఇండియా చిత్రం 'ది ఇండియా హౌస్' షూటింగ్ వేగంగా జరుగుతోంది. ఈ చిత్రాన్ని వి మెగా పిక్చర్స్‌తో కలిసి ది కాశ్మీర్ ఫైల్స్, కార్తికేయ 2 వంటి దేశవ్యాప్తంగా విజయవంతమైన చిత్రాలని అందించిన అభిషేక్ అగర్వాల్ ఆర్ట్స్ భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తోంది. సాయి మంజ్రేకర్ కథానాయిక. అనుపమ్ ఖేర్ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్న ఈ చిత్రానికి రామ్ వంశీ కృష్ణ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఈ సినిమా హ్యుజ్ బజ్ క్రియేట్ చేసింది.

Nabha Natesh: మహాశివరాత్రికి మైథలాజికల్ యాక్షన్ డ్రామా నాగబంధం టీజర్

Nabha Natesh: మహాశివరాత్రికి మైథలాజికల్ యాక్షన్ డ్రామా నాగబంధం టీజర్విరాట్ కర్ణ హీరోగా అభిషేక్ నామా దర్శకత్వం వహించిన మోస్ట్ ఎవైటెడ్ మైథలాజికల్ యాక్షన్ డ్రామా 'నాగబంధం'. నభా నటేష్, ఐశ్వర్య మీనన్ కథానాయికలుగా నటిస్తుండగా, జగపతి బాబు, జయప్రకాష్, మురళి శర్మ, బి.ఎస్. అవినాష్ వంటి ప్రముఖ నటులు కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమా ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్లు అద్భుతమైన రెస్పాన్ తో అంచనాలను పెంచాయి. ఈ చిత్రం టీజర్‌ను ఫిబ్రవరి 15, మహాశివరాత్రి పర్వదినం సందర్భంగా విడుదల చేయనున్నారు.

అలాంటి బుర్ర వున్నవాడితో పిల్లల్ని కంటే కష్టమే, అందుకే వదిలేసా: మృణాళ్ ఠాకూర్

అలాంటి బుర్ర వున్నవాడితో పిల్లల్ని కంటే కష్టమే, అందుకే వదిలేసా: మృణాళ్ ఠాకూర్టాలీవుడ్ యంగ్ లేడీస్టార్ మృణాళ్ ఠాకూర్ చాలా ఓపెన్‌గా మాట్లాడుతుంది. నటించడంలో ఎలా తన గ్లామర్ అందాలను దాచుకోకుండా ప్రేక్షకుల మనసుల్ని దోచేస్తుందో అలాగే తన లైఫ్ లోని విషయాలను కూడా ఓపెన్ గా చెప్పేస్తుంది. ఇటీవల ఓ ఇంటర్వ్యూలో గతంలో ప్రేమ గురించి చెపుతూ... నేను ఒకరితో ప్రేమలో వుండేదాన్ని. అతడికి కూడా నేనంటే ఇష్టమే. ఇంతలో నాకు నటించే ఛాన్స్ వచ్చింది. ఏంటి సినిమాల్లో నటిస్తున్నావా అంటూ షాక్ అయ్యాడు. నేను నటించడం అతడికి ఎంతమాత్రం ఇష్టం లేదని చెప్పాడు. ఇక అలాంటి మైండ్ సెట్... బుర్రవున్న వాడితో నేను ఎలా ప్రేమను సాగిస్తాను.

Winter: పూజా కార్యక్రమాలతో వింటర్ చిత్రం ప్రారంభం

Winter: పూజా కార్యక్రమాలతో వింటర్ చిత్రం ప్రారంభంరామ్, ఆదిత్య సూరజ్ సింగ్, కుసుమ చందక, శశికళ, శ్రీజిత ఘోష్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న చిత్రం ‘వింటర్’. ఈ మూవీని రియాజ్ అహ్మద్, టి. శ్రీనివాసరావు నిర్మిస్తున్నారు. ‘రాచరికం’ సినిమాతో విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకున్న సురేష్ లంకలపల్లి ఈ మూవీకి కథ, కథనం, దర్శకత్వ బాధ్యతల్ని నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఈ సినిమాతో రిజ్వాన్ అలీ విలన్‌గా తెరకు పరిచయం కానున్నారు. ఇక ఈ మూవీని కశ్మీర్ లో జరిగిన యధార్థ సంఘటనల ఆధారంగా తెరకెక్కిస్తున్నారు
