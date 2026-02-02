పాకిస్తాన్ పొగరు, పాక్ ఆటగాళ్లు బ్యాట్లను భుజంపై వేసుకుని వీధుల్లో ఆడుకోవాల్సిందే
చింత చచ్చినా పులుపు చావలేదంటారనే సామెత పాకిస్తాన్ దేశానికి కరెక్టుగా అతుకుతుంది. ఒకవైపు ఆర్థిక సంక్షోభంలో కూరుకుపోయి ప్రపంచ దేశాల వద్ద అప్పులు యాచిస్తూ ఎక్కే గడపా దిగే గడపలా ఆ దేశ ప్రధాని కాళ్లకు బలపాలు కట్టుకుని తిరుగుతున్నాడు. ఇటువంటి సమయంలో ఐసీసీ టీ20 ప్రపంచ కప్ టోర్నీకి మా ఆటగాళ్లు భారతదేశం జట్టుతో ఆడబోరు అంటూ పాక్ ప్రకటించింది. దీనితో ఐసీసీ ఈ విషయాన్ని తీవ్రంగా పరిగణిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. తమతో ఎలాంటి చర్చ లేకుండానే పాకిస్తాన్ ఇలాంటి ప్రకటన చేయడంపై మండిపడిపడుతోంది. భారతదేశంతో తమ జట్టు ఆడబోదని పాకిస్తాన్ చెప్పడంతో ఇక పాకిస్తాన్ జట్టు ఏ దేశంతోనూ ఆడనివ్వకుండా దానిపై నిషేధం విధించే అవకాశాలున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. అదే కనుక జరిగితే.. ఇక పాకిస్తాన్ క్రికెట్ జట్టు క్రీజు బూజు పట్టిపోవడం ఖాయం. క్రికెటర్లంతా పాకిస్తాన్ దేశంలోని వీధుల్లో ఆడుకోవాల్సి వుంటుంది.
ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ టోర్నీకి భారత్, శ్రీలంకలు ఆతిథ్యమిస్తున్నాయి. ఈ నెల 7వ తేదీ నుంచి ఈ టోర్నీ ప్రారంభంకానుంది. అయితే, ఈ టోర్నీలోభాగంగా, భారత్తో ఆడే మ్యాచ్ విషయంలో పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. భారత్తో మ్యాచ్ను బహిష్కరించాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. అయితే, టోర్నీలో మిగతా మ్యాచ్లను మాత్రం ఆడతామని తెలిపింది.
ఈ టోర్నీ షెడ్యూల్ ప్రకారం ఫిబ్రవరి 15న కొలంబోలో భారత్, పాకిస్థాన్ మ్యాచ్ జరగాల్సి ఉంది. ఫిబ్రవరి 7 నుంచి ప్రారంభంకానున్న టీ20 ప్రపంచ కప్నకు భారత్, శ్రీలంక ఆతిథ్యమివ్వనున్నాయి. పాకిస్థాన్ మ్యాచ్లు కొలంబోలో షెడ్యూల్ చేసిన విషయం తెలిసిందే. పొట్టి కప్లో ఆడేందుకు ఇప్పటికే పాక్ తన జట్టును ప్రకటించింది.
కాగా, ఇప్పటికే భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా తమ మ్యాచ్లను భారత్ నుంచి తరలించాలని బంగ్లాదేశ్ చేసిన విజ్ఞప్తిని ఐసీసీ తోసిపుచ్చింది. ఆ తర్వాత ఈ టోర్నీ నుంచి బంగ్లాదేశ్ తప్పుకుంది. వారి స్థానంలో స్కాట్లాండ్ జట్టును చేర్చింది. ఈ చర్యకు నిరసగానే పాకిస్థాన్ ఈ కఠిన నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు అంతర్జాతీయ క్రీడా వర్గాలు విశ్లేషిస్తున్నారు.