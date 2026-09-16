జనవరి 14 నుండి ఫిబ్రవరి 7 వరకు మహిళల ప్రీమియర్ లీగ్
మహిళల ప్రీమియర్ లీగ్ (డబ్ల్యూపీఎల్) ఐదవ ఎడిషన్ 2027 జనవరి 14 నుండి ఫిబ్రవరి 7 వరకు జరుగుతుందని, దీనికి సంబంధించిన వేలం ఈ ఏడాది అక్టోబర్ 28న కొచ్చిలో నిర్వహించబడుతుందని బీసీసీఐ బుధవారం ప్రకటించింది. అయితే, డబ్లూపీఎల్ మ్యాచ్లకు ఆతిథ్యం ఇచ్చే నగరాల వివరాలను బీసీసీఐ వెల్లడించలేదు.
Womens Premier League 2027
మహిళల క్రికెట్లో అతిపెద్ద టీ20 లీగ్గా, టాటా డబ్ల్యూపీఎల్ ఈ క్రీడ అభివృద్ధికి ఒక కీలక వేదికగా నిలిచింది. ఇది భారత్, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రముఖ క్రీడాకారిణులను ఒకచోట చేర్చడంతో పాటు, ఉద్భవిస్తున్న ప్రతిభావంతులకు అత్యున్నత స్థాయిలో రాణించే అవకాశాలను కల్పిస్తోందని అని బీసీసీఐ ఒక ప్రకటనలో పేర్కొంది.
ఆటగాళ్లను తమ వద్దే ఉంచుకునేందుకు (రిటెన్షన్) గడువు తేదీని సెప్టెంబర్ 28గా నిర్ణయించారు. కొత్త సీజన్ కోసం తమ జట్ల కూర్పును సిద్ధం చేసుకునే క్రమంలో, ఐదు ఫ్రాంచైజీలకు తమ ప్రస్తుత జట్ల నుంచి ఆటగాళ్లను అట్టిపెట్టుకునే అవకాశం ఉంటుందని బీసీసీఐ పేర్కొంది.
2026 ఎడిషన్లో, స్మృతి మంధాన సారథ్యంలోని రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు తమ రెండో డబ్ల్యూపీఎల్ టైటిల్ను గెలుచుకుంది. ఈ మ్యాచ్లు నవీ ముంబై, బరోడాలలో జరిగాయి. డబ్ల్యూపీఎల్ తొలి ఎడిషన్ 2023లో జరిగింది. ముంబై ఇండియన్స్, ఆర్సీబీ జట్లు చెరో రెండు టైటిళ్లను గెలుచుకున్నాయి.