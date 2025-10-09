Women World Cup: 26 ఏళ్ల ప్రపంచ రికార్డును బద్దలు కొట్టిన స్మృతి మంధాన
మహిళల ప్రపంచ కప్లో తన మూడవ ఇన్నింగ్స్లో మరో పెద్ద స్కోరు సాధించడంలో విఫలమైనప్పటికీ, గురువారం దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగిన మ్యాచ్లో భారత మహిళా క్రికెట్ క్రీడాకారిణి స్మృతి మంధాన 26 ఏళ్ల ప్రపంచ రికార్డును బద్దలు కొట్టింది. మహిళల వన్డే క్రికెట్లో ఒక క్యాలెండర్ సంవత్సరంలో అత్యధిక పరుగులు చేసింది.
దక్షిణాఫ్రికాతో గురువారం జరిగిన మ్యాచ్లో స్మృతి 33 బంతుల్లో 23 పరుగులు చేసింది. ఇందులో ఒక ఫోర్, ఒక సిక్స్ వుంది. ఇది ఒక సంవత్సరంలో మహిళల వన్డేలలో ఒక బ్యాట్స్మన్ చేసిన అత్యధిక పరుగులు.
1997లో ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన బెలిండా క్లార్క్ 970 పరుగులు చేసిన రికార్డును స్మృతి మంధాన బద్దలు కొట్టింది. దక్షిణాఫ్రికాకు చెందిన లారా వోల్వార్డ్ 2022లో 882 పరుగులతో ఈ జాబితాలో మూడో స్థానంలో ఉంది.
అయితే ప్రపంచ కప్ ఆమెకు ఇప్పటివరకు అంత గొప్పగా లేదు. ప్రపంచ కప్కు ముందు, స్మృతి మంధన 14 ఇన్నింగ్స్లలో 66.28 సగటు,115.85 స్ట్రైక్ రేట్తో 928 పరుగులు చేసింది. మూడు ఇన్నింగ్స్లలో 18.00 సగటు, 72.97 స్ట్రైక్ రేట్తో 54 పరుగులు మాత్రమే చేసింది.
కానీ ఒక క్యాలెండర్ సంవత్సరంలో 1000 పరుగులు చేసిన మొదటి మహిళా క్రికెటర్గా నిలిచి భారీ రికార్డును సృష్టించే అవకాశం ఆమెకు ఇంకా ఉంది. ఇంకా ఐదు లీగ్ మ్యాచ్లు ఆడాల్సి ఉన్నందున, ఆమె ఈ మైలురాయిని చేరుకోవడానికి పుష్కలంగా అవకాశాలు ఉన్నాయి.