సోమవారం, 3 నవంబరు 2025
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: సోమవారం, 3 నవంబరు 2025 (00:18 IST)

CWC2025 ఉమెన్ ప్రపంచ కప్ మనదే, షఫాలీ వర్మ బ్యాటింగ్ మెరుపులు, దీప్తి శర్మ బౌలింగ్ మాయాజాలం

Indian woman champions
కర్టెసి-ట్విట్టర్
మహిళా ప్రపంచ కప్ పోటీల్లో ఇవాళ భారతీయ అమ్మాయిలు అదరగొట్టేసారు. అన్ని విభాగాల్లో రాణించడంతో దక్షిణాఫ్రికాపై 52 పరుగుల భారీ తేడాతో ఘన విజయం సాధించారు. ముఖ్యంగా ఇండియన్ బౌలర్ షఫాలీ వర్మ మ్యాచ్ మలుపు తిప్పింది. 21వ ఓవర్లో కీలకమైన దక్షిణాఫ్రికా బ్యాట్స్ ఉమెన్ సూనె లుస్(25 పరుగులు) కీలకమైన వికెట్ పడగొట్టడంతో దక్షిణాఫ్రికా జట్టుపై ఒత్తిడి పెరిగింది.
 
ధాటిగా ఆడుతున్న సూనె లుస్ కాట్ అండ్ బౌల్డ్ చేయడంతో సూనే షాక్ తిన్నది. ఆ తర్వాత మళ్లీ 23వ ఓవర్లో మరిజాన్నే కాప్ ను కేవలం 4 పరుగులకే కట్టడి చేసింది. దాంతో దక్షిణాఫ్రికా జట్టు స్కోరు కార్డ్ మందగించింది. ఇంకోవైపు దక్షిణాఫ్రికా జట్టుకి దీప్తి శర్మ రూపంలో ప్రమాదం ఎదురైంది. ఆమె కీలకమైన 5 వికెట్లు పడగొట్టడంతో దక్షిణాఫ్రికా నడ్డి విరిగింది. దాంతో దక్షిణాఫ్రికా 52 పరుగుల తేడాతో పరాజయం పాలైంది. మహిళా ప్రపంచ కప్ పోటీల్లో ఇప్పటివరకూ ప్రపంచ కప్ అందుకోని భారత మహిళా జట్టు తొలిసారిగా విజయం సాధించి చరిత్ర సృష్టించింది. 2017లో చేతికి చిక్కినట్లే చిక్కి జారిపోయింది. ఆనాడు కేవలం స్వల్పంగా 7 పరుగుల తేడాతో కప్ చేజారింది. ఇక ఇప్పుడు మన అమ్మాయిలు ప్రపంచ కప్ గెలిచి సత్తా చాటారు.
 
టాస్ గెలిచిన దక్షిణాఫ్రికా తొలుత ఫీల్డింగ్ ఎంచుకున్నది. దాంతో బరిలోకి దిగిన ఇండియన్ ఉమెన్ బ్యాట్సమన్లు నిర్దేశిత 50 ఓవర్లకు 298 పరుగులు చేసారు. స్మృతి మంధన 45 పరుగులు చేసారు. షఫాలి వర్మ కేవలం 78 బంతుల్లో 87 పరుగులు చేసారు. ఆమె 4 ఫోర్లు, 2 సిక్సర్ల సాయంతో ఈ పరుగులు రాబట్టారు. సెమీఫైనల్లో మెరుపులు మెరిపించిన జెమియా ఫైనల్ మ్యాచిలో 24 పరుగులకే ఔటయ్యింది. కెప్టెన్ హర్మన్ ప్రీత్ కౌర్ 20 పరుగులు, దీప్తి శర్మ 58 పరుగులు చేసి నాటవుట్ గా నిలిచింది. అమన్ జోత్ కౌర్ 12 పరుగులు, రిచా ఘోష్ 34 పరుగులు, రాధా యాదవ్ 3 పరుగులు చేసారు. 

Bahubali: ఇస్రో అదుర్స్: జియోసింక్రోనస్ ట్రాన్స్‌ఫర్ ఆర్బిట్‌లోకి CMS-03 ఇస్రో హెవీలిఫ్ట్ రాకెట్

Bahubali: ఇస్రో అదుర్స్: జియోసింక్రోనస్ ట్రాన్స్‌ఫర్ ఆర్బిట్‌లోకి CMS-03 ఇస్రో హెవీలిఫ్ట్ రాకెట్భారత ప్రయోగ వాహనం ద్వారా జియోసింక్రోనస్ ట్రాన్స్‌ఫర్ ఆర్బిట్ (GTO)లోకి మోసుకెళ్లగల అత్యంత బరువైన కమ్యూనికేషన్ ఉపగ్రహం CMS-03తో కూడిన ఇస్రో హెవీలిఫ్ట్ రాకెట్ బాహుబలి ఆదివారం శ్రీహరికోట అంతరిక్ష కేంద్రం నుంచి నింగికి ఎగసింది. 24 గంటల కౌంట్‌డౌన్ ముగిసిన తర్వాత, 43.5 మీటర్ల పొడవైన రాకెట్ చెన్నై నుండి దాదాపు 135 కి.మీ దూరంలో ఉన్న ఈ అంతరిక్ష నౌకలోని రెండవ ప్రయోగ వేదిక నుండి సాయంత్రం 5.26 గంటలకు ముందస్తు సమయానికి ఆకాశంలోకి దూసుకెళ్లింది.

ములుగు జిల్లా.. ఉద్యోగి భుజంపై ఎక్కి కూర్చుని హాయిగా నిద్రపోయిన వానరం (video)

ములుగు జిల్లా.. ఉద్యోగి భుజంపై ఎక్కి కూర్చుని హాయిగా నిద్రపోయిన వానరం (video)ములుగు జిల్లాలో ఓ ఉద్యోగి తలపై హాయిగా నిద్రపోయింది. వానరం అలా కునుకు తీయడంతో ఉద్యోగి కూడా కదలక మెదలక వుండిపోయాడు. వివరాల్లోకి వెళితే.. ములుగు జిల్లాలో ఏటూరునాగారంలోని గిరిజన ఆవాస పారిశ్రామిక శిక్షణ కేంద్రంలో ఉద్యోగులు తమ విధుల్లో నిమగ్నమై ఉన్నారు. ఆ సమయంలో ఓ వానరం కార్యాలయంలోపలికి వచ్చింది. దాన్ని చూశాక ఉద్యోగులు భయాందోళనకు గురయ్యారు.

గర్భవతిని చేసి బిడ్డ పుట్టాక రెండో పెళ్లి -ప్రియుడి ఇంటి ముందు ప్రియురాలు ధర్నా

గర్భవతిని చేసి బిడ్డ పుట్టాక రెండో పెళ్లి -ప్రియుడి ఇంటి ముందు ప్రియురాలు ధర్నానల్గొండ జిల్లాలో ప్రియుడి ఇంటి ముందు ప్రియురాలు ధర్నాకు దిగింది. నకిరేకల్ మండలం నెల్లిబండ గ్రామంలో రేణుక అనే యువతి.. అదే గ్రామానికి చెందిన వ్యక్తిని ప్రేమించింది. అతడు ఆమెను పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించి సహజీవనం చేశాడు. చివరికి గర్భం దాల్చిన రేణుక ఆడబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. బిడ్డ పుట్టిన తర్వాత తనను పట్టించుకోకుండా అతడు మరో మహిళను పెళ్లి చేసుకున్నాడని రేణుక తెలిపింది.

Minor girl: తమ్ముడు కిందపడిపోయాడని నమ్మించి.. బాలికపై సామూహిక అత్యాచారం.. ఎక్కడ?

Minor girl: తమ్ముడు కిందపడిపోయాడని నమ్మించి.. బాలికపై సామూహిక అత్యాచారం.. ఎక్కడ?ఖమ్మం జిల్లాలో బాలికపై అఘాయిత్యం జరిగింది. తమ్ముడు కళ్లు తిరిగి కింద పడిపోయాడని మాయమాటలు చెప్పి.. బాలికను ఓ ఇంటి వద్దకు తీసుకెళ్లి సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు ముగ్గురు యువకులు. ఖమ్మం, కొణిజర్ల మండలంలోని ఓ గ్రామానికి చెందిన బాలిక వద్దకు అదే గ్రామానికి చెందిన ముగ్గురు అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. అత్యాచారానికి పాల్పడిన వారిలో ఇద్దరు మైనర్లు వున్నారు. మరొకడు డిగ్రీ చదువుతున్నాడు. చర్చికి వెళ్లి తిరిగి వస్తున్న బాలిక వద్ద ఆమె తమ్ముడు కళ్లు తిరిగి కింద పడిపోయాడని నమ్మించి.. ఒక ఇంటికి తీసుకెళ్లిన నిందితులు ఆమెపై అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. అనంతరం బాలిక ఇంటికి చేరుకుంది.

నాలుగో తరగతి చదివే బాలిక 4వ అంతస్థు నుంచి దూకేసింది.. ఎందుకిలా? (video)

నాలుగో తరగతి చదివే బాలిక 4వ అంతస్థు నుంచి దూకేసింది.. ఎందుకిలా? (video)జైపూర్‌లోని నీర్జా మోడీ స్కూల్‌కు చెందిన 6వ తరగతి బాలిక తన పాఠశాల భవనం 4వ అంతస్తు నుంచి దూకి ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. నాలుగో తరగతి చదువుతున్న ఆ అమ్మాయికి ఆత్మహత్య చేసుకునేంత కష్టం ఏమొచ్చిందని సర్వత్రా చర్చ జరుగుతుంది.

Sudheer: సుడిగాలి సుధీర్, దివ్యభారతి జంటగా G.O.A.T షూటింగ్ పూర్తి

Sudheer: సుడిగాలి సుధీర్, దివ్యభారతి జంటగా G.O.A.T షూటింగ్ పూర్తిసుడిగాలి సుధీర్, దివ్యభారతి జంటగా G.O.A.T చిత్రం రూపొందుతోంది. నేటితో షూటింగ్ పూర్తి అయిందని చిత్ర యూనిట్ తెలియజేసింది. మొగుళ్ళ చంద్రశేఖర్ గారి నిర్మాణం లో క్రికెట్ నేపధ్యం లోనే కామెడీ ప్రధాన అంశంగా రూపొందుతోంది. ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు చివరి దశకి చేరుకున్నాయి.

ఆకాష్ జగన్నాథ్ ఆవిష్కరించిన వసుదేవసుతం టైటిల్ సాంగ్

ఆకాష్ జగన్నాథ్ ఆవిష్కరించిన వసుదేవసుతం టైటిల్ సాంగ్మాస్టర్ మహేంద్రన్ హీరోగా బేబీ చైత్ర శ్రీ బాదర్ల, మాస్టర్ యువ్వాంశ్ కృష్ణ బాదర్ల సమర్పణలో ధనలక్ష్మి బాదర్ల నిర్మాతగా వైకుంఠ్ బోను తెరకెక్కించిన చిత్రం వసుదేవసుతం. రెయిన్‌బో సినిమాస్ బ్యానర్‌పై నిర్మిస్తున్న ఈ మూవీకి సంబంధించిన పోస్టర్లు, మోషన్ పోస్టర్, గ్లింప్స్, టీజర్‌ అందరినీ ఆకట్టుకున్న సంగతి తెలిసిందే. ఇక తాజాగా ఈ చిత్రం నుంచి టైటిల్ సాంగ్‌ను హీరో ఆకాష్ జగన్నాథ్ రిలీజ్ చేశారు.

Roshan: రోషన్ హీరోగా పీరియాడిక్ స్పోర్ట్స్ డ్రామాగా ఛాంపియన్

Roshan: రోషన్ హీరోగా పీరియాడిక్ స్పోర్ట్స్ డ్రామాగా ఛాంపియన్రోషన్ పీరియాడిక్ స్పోర్ట్స్ డ్రామా ఛాంపియన్ తో అలరించబోతున్నారు. జాతీయ అవార్డు గ్రహీత ప్రదీప్ అద్వైతం దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. జీ స్టూడియోస్ సమర్పణలో స్వప్న సినిమాస్, ఆనంది ఆర్ట్ క్రియేషన్స్ , కాన్సెప్ట్ ఫిల్మ్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. కథల ఎంపికలో, ప్రతిసారీ బ్లాక్‌బస్టర్‌లను అందించడంలో స్వప్న సినిమాస్ వెరీ స్పెషల్.

Janhvi Kapoor: రూటెడ్ మాస్ పాత్రలో అచ్చియమ్మ గా జాన్వీ కపూర్

Janhvi Kapoor: రూటెడ్ మాస్ పాత్రలో అచ్చియమ్మ గా జాన్వీ కపూర్రామ్ చరణ్ హీరోగా నటిస్తున్న పెద్ది సినిమా షూటింగ్ కేరళలో జరుగుతోంది. నేటితో షూట్ పూర్తవుతుంది. జానీ మాస్టర్ కొరియోగ్రఫీతో రామ్ చరణ్, జాన్వీ పై ఓ సాంగ్ చిత్రీకరించారు. బుచ్చిబాబు సానా దర్శకత్వంలో రూపొందుతోంది. నేడు ఈ చిత్రంలోని జాన్వీ పాత్రను రిలీవ్ చేసే పోస్ట్ చేశారు. ఇందులో రూటెడ్ మాస్ పాత్రలో అచ్చియమ్మ గా నటిస్తోంది. లోగడ రంగస్థలం లో సమంత పాత్ర తరహాలో వుంటుందని తెలుస్తోంది.

The Girlfriend: ది గర్ల్ ఫ్రెండ్ ప్రతి ఒక్కరికీ కనెక్ట్ అవుతుంది - ధీరజ్ మొగిలినేని, విద్య కొప్పినీడి

The Girlfriend: ది గర్ల్ ఫ్రెండ్ ప్రతి ఒక్కరికీ కనెక్ట్ అవుతుంది - ధీరజ్ మొగిలినేని, విద్య కొప్పినీడినేషనల్ క్రష్ రశ్మిక మందన్న, దీక్షిత్ శెట్టి జంటగా నటిస్తున్న సినిమా ది గర్ల్ ఫ్రెండ్. అల్లు అరవింద్ సమర్పణలో గీతా ఆర్ట్స్, ధీరజ్ మొగిలినేని ఎంటర్ టైన్ మెంట్ బ్యానర్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. ఇంటెన్స్, ఎమోషనల్ లవ్ స్టోరీతో దర్శకుడు రాహుల్ రవీంద్రన్ రూపొందిస్తున్నారు. ధీరజ్ మొగిలినేని, విద్య కొప్పినీడి నిర్మాతలుగా వ్యవహిస్తున్నారు.
