బుధవారం, 17 డిశెంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : బుధవారం, 17 డిశెంబరు 2025 (11:59 IST)

Yashasvi Jaiswal: తీవ్ర కడుపు నొప్పితో ఆస్పత్రి పాలైన యశస్వి జైస్వాల్

Yashasvi Jaiswal
యువ భారత బ్యాటర్ యశస్వి జైస్వాల్ మంగళవారం పగటిపూట తీవ్రమైన కడుపు నొప్పితో బాధపడటంతో అతడిని ఆసుపత్రికి తరలించారు. జైస్వాల్ పుణెలో సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీలో ముంబై తరఫున రాజస్థాన్‌పై ఆడుతున్నాడు. ఈ హై-స్కోరింగ్ మ్యాచ్‌లో ముంబై మూడు వికెట్ల తేడాతో ఉత్కంఠభరిత విజయాన్ని నమోదు చేసింది. అయితే టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా నివేదిక ప్రకారం, జైస్వాల్ తీవ్రమైన గ్యాస్ట్రోఎంటెరిటిస్‌తో ఆదిత్య బిర్లా ఆసుపత్రిలో చేరాల్సి వచ్చింది. 
 
217 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించే క్రమంలో ఈ 23 ఏళ్ల బ్యాటర్ 16 బంతుల్లో 15 పరుగులు చేశాడు. స్వాల్ మ్యాచ్ అంతటా కడుపు నొప్పితో బాధపడ్డాడు. మ్యాచ్ తర్వాత అతని పరిస్థితి మరింత విషమించింది. ఆసుపత్రిలో, అతనికి అల్ట్రాసౌండ్, సిటి స్కాన్ పరీక్షలు నిర్వహించి, సరైన వైద్య సహాయం అందించారు. అనంతరం, అతను తన మందులను కొనసాగించాలని, తగినంత విశ్రాంతి తీసుకోవాలని సలహా ఇచ్చారు.
 
మ్యాచ్ విషయానికొస్తే, అజింక్య రహానే అజేయంగా సాధించిన 72 పరుగులు, సర్ఫరాజ్ ఖాన్ కేవలం 22 బంతుల్లో బాదిన 73 పరుగుల సహాయంతో సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీ సూపర్ లీగ్ గ్రూప్ బి పోరులో ముంబై జట్టు రాజస్థాన్‌పై మూడు వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది. 
 
రహానె 41 బంతుల్లో 72 పరుగులు (7 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్లు) చేశాడు. కానీ 200 పరుగులకు పైగా లక్ష్యాన్ని ఛేదించే క్రమంలో సర్ఫరాజ్ ఖాన్ విధ్వంసకరంగా ఆడి, కేవలం 22 బంతుల్లోనే ఏడు సిక్సర్లు, ఆరు ఫోర్లతో 73 పరుగులు చేశాడు.
 
217 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించే క్రమంలో ముంబై జట్టు ఏమాత్రం వెనకడుగు వేయలేదు. వరుసగా వికెట్లు కోల్పోయినప్పటికీ, మరో అద్భుతమైన విజయం దిశగా సాగింది. రహానె ఇన్నింగ్స్‌ను నడిపించడంతో, ముంబై 11 బంతులు మిగిలి ఉండగానే లక్ష్యాన్ని అధిగమించింది.
 
రహానెతో కలిసి 41 పరుగుల ఓపెనింగ్ భాగస్వామ్యం తర్వాత జైస్వాల్ (15) అవుటైనా, ముంబై ఛేదనలో వెనకడుగు వేయలేదు. ఆ తర్వాత రహానె, సర్ఫరాజ్‌తో కలిసి రెండో వికెట్‌కు కేవలం 39 బంతుల్లోనే మరో 111 పరుగులు జోడించాడు.
 
మైదానం నలువైపులా శక్తివంతమైన షాట్లతో కూడిన మెరుపు ఇన్నింగ్స్ ఆడిన సర్ఫరాజ్, మానవ్ సుతార్ (4-0-23-3) బౌలింగ్‌లో అవుటయ్యాడు. ఆ తర్వాత ముంబై వరుసగా వికెట్లు కోల్పోయి తడబడింది. అంగ్క్రిష్ రఘువంశీ (0), ఆల్‌రౌండర్లు సైరాజ్ పాటిల్ (4), సూర్యాంశ్ షెడ్గే (10), కెప్టెన్ శార్దూల్ ఠాకూర్ (2) రహానెకు మద్దతు ఇవ్వడంలో విఫలమైనప్పటికీ, అథర్వ అంకోలేకర్ రూపంలో అతనికి ఆ మద్దతు లభించింది. 
 
8వ స్థానంలో బ్యాటింగ్‌కు వచ్చిన అంకోలేకర్, మూడు సిక్సర్లు, ఒక ఫోర్‌తో 9 బంతుల్లో 26 పరుగులు చేసి ముంబైని మళ్లీ ఆధిక్యంలోకి తెచ్చాడు. ఆ తర్వాత రహానె, షామ్స్ ములానీ (4 నాటౌట్) తో కలిసి డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్‌ను విజయతీరాలకు చేర్చాడు.

Jagan: విమానంలో సీరియస్‌గా కూర్చుని వర్క్ చేస్తోన్న జగన్ - ఫోటో వైరల్

Jagan: విమానంలో సీరియస్‌గా కూర్చుని వర్క్ చేస్తోన్న జగన్ - ఫోటో వైరల్ఇటీవలి కాలంలో, ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ ఎమ్మెల్యేగా తన ప్రాథమిక విధులను నిర్వర్తించడంలో విఫలమవుతున్నారని, అసెంబ్లీ సమావేశాలకు గైర్హాజరవుతున్నారని ఫిర్యాదులు ఎదుర్కొంటున్నారు. అయితే, జగన్ అసెంబ్లీ ప్రాంగణం వెలుపల తనను తాను బిజీగా ఉంచుకుంటున్నట్లు కనిపిస్తోంది. విమానంలో ఉన్న ఆయన తాజా చిత్రం ఈ విషయాన్ని స్పష్టంగా తెలియజేస్తోంది. ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న ఈ చిత్రంలో, జగన్ విమానంలో కూర్చుని తీవ్రంగా పనిచేస్తూ, కొన్ని పత్రాలను పరిశీలిస్తూ, విషయాలను సమీక్షిస్తున్నట్లు కనిపిస్తున్నారు.

Narendra Modi: వీధికుక్కల బెడదను పరిష్కరించేందుకు కేంద్రం చర్యలు

Narendra Modi: వీధికుక్కల బెడదను పరిష్కరించేందుకు కేంద్రం చర్యలుదేశవ్యాప్తంగా పెరుగుతున్న వీధికుక్కల బెడదను పరిష్కరించడానికి మోదీ ప్రభుత్వం దృఢమైన చర్య తీసుకుంది. ఇటీవల, సుప్రీంకోర్టు ఆసుపత్రులు, పాఠశాలలు, రహదారులు వంటి సున్నితమైన ప్రాంతాల నుండి వీధికుక్కలను తొలగించి, తరలించడానికి అనుమతించింది. కుక్క కాటు రేబిస్ మరణాలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఈ తీర్పు వెలువడింది. జంతు హక్కుల కార్యకర్తలు ఈ నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ, దీనిని కుక్కల వ్యతిరేక చర్యగా అభివర్ణించారు.

Janasena: భీమవరంతో పవన్ కల్యాణ్‌కు ఇబ్బందులు.. పేకాట క్లబ్‌లపై కొరడా

Janasena: భీమవరంతో పవన్ కల్యాణ్‌కు ఇబ్బందులు.. పేకాట క్లబ్‌లపై కొరడాభీమవరం జనసేనకు ఎప్పటి నుంచో ఒక ప్రత్యేక నియోజకవర్గం. 2019లో పవన్ కళ్యాణ్ రెండు స్థానాల నుండి పోటీ చేసి రెండింటిలోనూ ఓడిపోయారు. వాటిలో భీమవరం ఒకటి. ఓటమి పాలైనప్పటికీ, ఈ స్థానం పార్టీకి రాజకీయంగా ముఖ్యమైనదిగా మిగిలిపోయింది. 2024 ఎన్నికలలో, జనసేన భీమవరంలో బలమైన మెజారిటీతో సునాయాసంగా విజయం సాధించింది. అయితే, ప్రస్తుత క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితి ఆశాజనకంగా కనిపించడం లేదు. అంతర్గత సమస్యలు, నాయకత్వ లోపాలు నిదానంగా నియోజకవర్గంలో పార్టీ ప్రతిష్టను దెబ్బతీస్తున్నాయి.

తెలంగాణలో గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు.. చివరి దశ పోలింగ్ ప్రారంభం

తెలంగాణలో గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు.. చివరి దశ పోలింగ్ ప్రారంభంతెలంగాణలో గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల మూడవ, చివరి దశ పోలింగ్ బుధవారం ప్రారంభమైంది. పోలింగ్ ఉదయం 7 గంటలకు ప్రారంభమై మధ్యాహ్నం 1 గంటకు ముగుస్తుంది. ఓట్ల లెక్కింపు మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. మొత్తం 12,652 సర్పంచ్ అభ్యర్థులు బరిలో ఉండగా, 75,725 మంది వార్డు సభ్యుల పదవులకు పోటీ పడుతున్నారని అధికారులు తెలిపారు.

వాష్ రూమ్‌లో ఆత్మహత్య చేసుకున్న బాలుడు.. కారణం ఏంటి?

వాష్ రూమ్‌లో ఆత్మహత్య చేసుకున్న బాలుడు.. కారణం ఏంటి?చందానగర్‌లోని రాజేందర్ రెడ్డి కాలనీ సమీపంలో ఒక తొమ్మిదేళ్ల బాలుడు ఆత్మహత్య చేసుకుని మరణించాడు. చందానగర్ అసిస్టెంట్ సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్ ఎస్ అంజనేయులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, మరణించిన బాలుడు చందానగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని ఒక పాఠశాలలో నాలుగో తరగతి చదువుతున్నాడు. సాయంత్రం 5.30 గంటల ప్రాంతంలో బాలుడి తల్లి వాష్‌రూమ్‌లో అతన్ని స్పృహలేని స్థితిలో కనుగొనడంతో ఈ సంఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది.

Legendary Biopic: ఎంఎస్ సుబ్బులక్ష్మి బయోపిక్‌లో సాయిపల్లవి లేదా కీర్తి సురేష్?

Legendary Biopic: ఎంఎస్ సుబ్బులక్ష్మి బయోపిక్‌లో సాయిపల్లవి లేదా కీర్తి సురేష్?భారతీయ సంగీత చరిత్రలో ఎం.ఎస్. సుబ్బులక్ష్మికి సాటిలేని స్థానం ఉంది. దక్షిణ భారతదేశంలోనే కాకుండా, దేశవ్యాప్తంగా ప్రజలు శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాతం విన్న వెంటనే, ఆమె దివ్యమైన స్వరాన్ని తక్షణమే గుర్తిస్తారు. తరతరాలుగా, ఆమె సంగీతం ప్రజల దైనందిన ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో అంతర్భాగంగా అల్లుకుపోయింది. ఈ అసాధారణ వారసత్వం కారణంగా, ఆమె జీవితంపై ఒక బయోపిక్ కేవలం ఆమోదయోగ్యమైనదే కాదు. గీతా ఆర్ట్స్ సుబ్బులక్ష్మి జీవితం ఆధారంగా ఒక జీవితచరిత్ర చిత్రంపై పని ప్రారంభించింది.

మంచి–చెడు మధ్య హైడ్ అండ్ సీక్ డ్రామాగా పోలీస్ కంప్లైంట్ టీజర్

మంచి–చెడు మధ్య హైడ్ అండ్ సీక్ డ్రామాగా పోలీస్ కంప్లైంట్ టీజర్వరలక్ష్మి శరత్‌కుమార్, నవీన్ చంద్ర పవర్ ఫుల్ రోల్ లో నటించిన చిత్రం పోలీస్ కంప్లైంట్. హారర్ థ్రిల్లర్..అవుట్ అండ్ అవుట్ ఎంటర్టైనర్‌గా.52 మంది సీనియర్ ఆర్టిస్టులతో డైరెక్టర్ సంజీవ్ మేగోటి తెరకేక్కించారు. మూవీ తెలుగు, కన్నడ టీజర్ రిలీజ్ కార్యక్రమం హైదరాబాద్ ప్రసాద్ ల్యాబ్స్‌లో ఘనంగా జరిగింది. బాలకృష్ణ మహారాణా నిర్మించిన యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ‘పోలీస్ కంప్లైంట్.

గుర్రం పాపిరెడ్డి లాంటి చిత్రాలను ఆదరిస్తే ఇండస్ట్రీ బాగుంటుంది : బ్రహ్మానందం

గుర్రం పాపిరెడ్డి లాంటి చిత్రాలను ఆదరిస్తే ఇండస్ట్రీ బాగుంటుంది : బ్రహ్మానందంనరేష్ అగస్త్య, ఫరియా అబ్దుల్లా జంటగా నటిస్తున్న సినిమా "గుర్రం పాపిరెడ్డి". ఈ చిత్రాన్ని డా. సంధ్య గోలీ సమర్పణలో ప్రొడ్యూసర్స్ వేణు సద్ది, అమర్ బురా, జయకాంత్ (బాబీ) నిర్మిస్తున్నారు. డార్క్ కామెడీ కథతో ఇప్పటి వరకు మనం తెరపై చూడని కాన్సెప్ట్‌తో దర్శకుడు మురళీ మనోహర్ రూపొందిస్తున్నారు. "గుర్రం పాపిరెడ్డి" సినిమా ఈ నెల 19న వరల్డ్ వైడ్ గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రాబోతోంది. ఈ రోజు ఈ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ప్రెస్ మీట్ ను హైదరాబాద్ లో గ్రాండ్ గా నిర్వహించారు.

గీతాఫిల్మ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్... వృషభను తెలుగు ప్రేక్షకులకు అందిస్తోంది

గీతాఫిల్మ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్... వృషభను తెలుగు ప్రేక్షకులకు అందిస్తోందికంప్లీట్ యాక్టర్ మోహన్‌లాల్ నటించిన బృహత్తర గాథ వృషభను తెలుగు ప్రేక్షకులకు గీతాఫిల్మ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అందిస్తోంది. సినిమా హాళ్లలో ఒక అద్భుతమైన అనుభూతి కోసం సిద్ధమవ్వండి. డిసెంబర్ 25న థియేటర్లలో ప్రారంభమవుతుంది అని చిత్ర యూనిట్ తెలియజేసింది.

Boyapati: అవెంజర్స్ కి స్కోప్ ఉన్నంత సినిమా అఖండ 2 తాండవం : బోయపాటి శ్రీను

Boyapati: అవెంజర్స్ కి స్కోప్ ఉన్నంత సినిమా అఖండ 2 తాండవం : బోయపాటి శ్రీనుగాడ్ ఆఫ్ మాసెస్ నందమూరి బాలకృష్ణ, బ్లాక్ బస్టర్ మేకర్ బోయపాటి శ్రీను అఖండ భారత్ బ్లాక్ బస్టర్ 'అఖండ 2: ది తాండవం. ఈ ప్రతిష్టాత్మకమైన చిత్రాన్ని 14 రీల్స్ ప్లస్ బ్యానర్ పై రామ్ ఆచంట, గోపి ఆచంట నిర్మించారు. ఎం తేజస్విని నందమూరి సమర్పించారు. డిసెంబర్ 12న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్ గా రిలీజైన ఈ చిత్రం బ్లాక్ బస్టర్ రెస్పాన్స్ తో హౌస్ ఫుల్ కలెక్షన్స్ తో రన్ అవుతోంది. ఈ సందర్భంగా డైరెక్టర్ బోయపాటి శ్రీను విలేకరుల సమావేశంలో సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.
