Yashasvi Jaiswal: తీవ్ర కడుపు నొప్పితో ఆస్పత్రి పాలైన యశస్వి జైస్వాల్

యువ భారత బ్యాటర్ యశస్వి జైస్వాల్ మంగళవారం పగటిపూట తీవ్రమైన కడుపు నొప్పితో బాధపడటంతో అతడిని ఆసుపత్రికి తరలించారు. జైస్వాల్ పుణెలో సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీలో ముంబై తరఫున రాజస్థాన్పై ఆడుతున్నాడు. ఈ హై-స్కోరింగ్ మ్యాచ్లో ముంబై మూడు వికెట్ల తేడాతో ఉత్కంఠభరిత విజయాన్ని నమోదు చేసింది. అయితే టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా నివేదిక ప్రకారం, జైస్వాల్ తీవ్రమైన గ్యాస్ట్రోఎంటెరిటిస్తో ఆదిత్య బిర్లా ఆసుపత్రిలో చేరాల్సి వచ్చింది.
217 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించే క్రమంలో ఈ 23 ఏళ్ల బ్యాటర్ 16 బంతుల్లో 15 పరుగులు చేశాడు. స్వాల్ మ్యాచ్ అంతటా కడుపు నొప్పితో బాధపడ్డాడు. మ్యాచ్ తర్వాత అతని పరిస్థితి మరింత విషమించింది. ఆసుపత్రిలో, అతనికి అల్ట్రాసౌండ్, సిటి స్కాన్ పరీక్షలు నిర్వహించి, సరైన వైద్య సహాయం అందించారు. అనంతరం, అతను తన మందులను కొనసాగించాలని, తగినంత విశ్రాంతి తీసుకోవాలని సలహా ఇచ్చారు.
మ్యాచ్ విషయానికొస్తే, అజింక్య రహానే అజేయంగా సాధించిన 72 పరుగులు, సర్ఫరాజ్ ఖాన్ కేవలం 22 బంతుల్లో బాదిన 73 పరుగుల సహాయంతో సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీ సూపర్ లీగ్ గ్రూప్ బి పోరులో ముంబై జట్టు రాజస్థాన్పై మూడు వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది.
రహానె 41 బంతుల్లో 72 పరుగులు (7 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్లు) చేశాడు. కానీ 200 పరుగులకు పైగా లక్ష్యాన్ని ఛేదించే క్రమంలో సర్ఫరాజ్ ఖాన్ విధ్వంసకరంగా ఆడి, కేవలం 22 బంతుల్లోనే ఏడు సిక్సర్లు, ఆరు ఫోర్లతో 73 పరుగులు చేశాడు.
217 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించే క్రమంలో ముంబై జట్టు ఏమాత్రం వెనకడుగు వేయలేదు. వరుసగా వికెట్లు కోల్పోయినప్పటికీ, మరో అద్భుతమైన విజయం దిశగా సాగింది. రహానె ఇన్నింగ్స్ను నడిపించడంతో, ముంబై 11 బంతులు మిగిలి ఉండగానే లక్ష్యాన్ని అధిగమించింది.
రహానెతో కలిసి 41 పరుగుల ఓపెనింగ్ భాగస్వామ్యం తర్వాత జైస్వాల్ (15) అవుటైనా, ముంబై ఛేదనలో వెనకడుగు వేయలేదు. ఆ తర్వాత రహానె, సర్ఫరాజ్తో కలిసి రెండో వికెట్కు కేవలం 39 బంతుల్లోనే మరో 111 పరుగులు జోడించాడు.
మైదానం నలువైపులా శక్తివంతమైన షాట్లతో కూడిన మెరుపు ఇన్నింగ్స్ ఆడిన సర్ఫరాజ్, మానవ్ సుతార్ (4-0-23-3) బౌలింగ్లో అవుటయ్యాడు. ఆ తర్వాత ముంబై వరుసగా వికెట్లు కోల్పోయి తడబడింది. అంగ్క్రిష్ రఘువంశీ (0), ఆల్రౌండర్లు సైరాజ్ పాటిల్ (4), సూర్యాంశ్ షెడ్గే (10), కెప్టెన్ శార్దూల్ ఠాకూర్ (2) రహానెకు మద్దతు ఇవ్వడంలో విఫలమైనప్పటికీ, అథర్వ అంకోలేకర్ రూపంలో అతనికి ఆ మద్దతు లభించింది.
8వ స్థానంలో బ్యాటింగ్కు వచ్చిన అంకోలేకర్, మూడు సిక్సర్లు, ఒక ఫోర్తో 9 బంతుల్లో 26 పరుగులు చేసి ముంబైని మళ్లీ ఆధిక్యంలోకి తెచ్చాడు. ఆ తర్వాత రహానె, షామ్స్ ములానీ (4 నాటౌట్) తో కలిసి డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ను విజయతీరాలకు చేర్చాడు.