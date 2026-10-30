Virat Kohli: బాణసంచా రహిత దీపావళి.. విరాట్ కోహ్లీని రంగంలోకి దించాలి.. సుప్రీం కోర్టు
బాణసంచా రహిత దీపావళిని జరుపుకునేలా ప్రజలను ప్రోత్సహించే ప్రజా అవగాహన ప్రచారానికి నాయకత్వం వహించడానికి క్రికెటర్ విరాట్ కోహ్లీని రంగంలోకి దించాలని సుప్రీంకోర్టు సూచించింది. బాణసంచా సంబంధిత కాలుష్యం, బాణసంచా నియంత్రణకు సంబంధించిన పిటిషన్లపై విచారణ సందర్భంగా ఈ వ్యాఖ్యలు వెలువడ్డాయి. బాణసంచాలో అనుమతించదగిన బేరియం పరిమాణంతో సహా పలు అంశాలను కోర్టు పరిశీలిస్తోంది.
ఈ అంశాన్ని దీపావళి తర్వాత చేపట్టనున్నట్లు తెలిపింది. జస్టిస్లు ఎంఎం సుందరేష్, ప్రసన్న బి వరలేలతో కూడిన ధర్మాసనం, ఉల్లంఘనలు నిరంతరాయంగా కొనసాగుతున్నందున, కాలుష్యాన్ని అరికట్టడానికి తాము పదేపదే జారీ చేస్తున్న వార్షిక ఆదేశాలు దాదాపు కేవలం సిద్ధాంతపరమైనవిగా మిగిలిపోయాయని కూడా వ్యాఖ్యానించింది.
ప్రజలకు అవగాహన కల్పించడానికి, మంచి క్రీడాకారులు లేదా ఏ రంగంలోనైనా అత్యంత గౌరవనీయులైన ప్రముఖుల వంటి వారి సేవలను ఎందుకు ఉపయోగించుకోలేరు?... అని జస్టిస్ వరలే ప్రశ్నించారు. ఢిల్లీకి సంబంధించి అవగాహన కార్యక్రమాన్ని చేపట్టేందుకు, భారత క్రికెటర్లను లేదా ఇతర ప్రముఖ క్రికెటర్లను సంప్రదించవచ్చని జస్టిస్ సుందరేష్ సూచించారు.
ఢిల్లీ విషయానికి వస్తే, మీరు కోరితే వారు తప్పకుండా వచ్చి సహకరిస్తారు. విరాట్ కోహ్లీ వంటి ప్రముఖ క్రికెటర్లను సంప్రదించి, ఈ దీపావళిని అందరూ ఆనందంగా జరుపుకునేలా, పండుగ స్ఫూర్తికి అనుగుణంగా ఉండేలా ఒక సందేశాన్ని ఇచ్చేలా వారిని అభ్యర్థించవచ్చు.
ఇది వెలుగుల పండుగ కదా... అని ఆయన అన్నారు. పండుగ యొక్క అసలు సంప్రదాయాలలో భాగం కానప్పటికీ, కాలక్రమేణా దీపావళితో బాణసంచా ఎలా ముడిపడిపోయిందో న్యాయమూర్తి కూడా ప్రస్తావించారు.
సరిగ్గా చెప్పినట్లుగా, ఇది మొదట్లో లేదు. బాణసంచా రావడం మొదలైనప్పుడు సమస్య వచ్చింది. 14వ, 15వ శతాబ్దాల నుండి గన్పౌడర్ వచ్చినప్పుడు, ఇది పూర్తిగా అందులో కలిసిపోయి ఉంటుంది," అని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.
బాణసంచా అమ్మకాలు, రవాణా ఎలాంటి ఆంక్షలు లేకుండా కొనసాగుతున్నప్పటికీ, ప్రభుత్వం తన సంప్రదింపుల ప్రక్రియను పూర్తి చేయడానికి రెండు వారాల సమయం కోరుతోందని పిటిషనర్ గోపాల్ శంకరనారాయణన్ ధర్మాసనానికి తెలిపారు.
విచారణ సందర్భంగా, అమికస్ క్యూరీ అపరాజిత సింగ్ సుప్రీంకోర్టుకు తెలియజేస్తూ, బాణసంచా విష వాయువులను, PM2.5తో సహా ప్రమాదకరమైన కణాలను విడుదల చేస్తుందని, ఇవి రక్తప్రవాహంలోకి ప్రవేశించి కీలక అవయవాలను ప్రభావితం చేయగలవని అన్నారు.
పిల్లలు, ధూమపానం చేయని వారిలో కూడా ఊపిరితిత్తుల ఆరోగ్యం క్షీణిస్తున్నట్లు వైద్యులు గమనించిన విషయాలను ఆమె ఉదహరించారు. పర్యావరణ అనుకూల ఉత్పత్తులుగా అమ్ముడవుతున్న అనేక టపాసులపై తప్పుదోవ పట్టించే లేబుళ్లు ఉన్నాయని, వాటి ప్రామాణికతను ధృవీకరించడానికి విశ్వసనీయమైన మార్గం లేదని సింగ్ వాదించారు.
అంతేకాకుండా, అసలైన పర్యావరణ అనుకూల టపాసులు కూడా సంప్రదాయ టపాసుల కంటే సుమారు 30 శాతం తక్కువ కాలుష్యాన్ని విడుదల చేసినప్పటికీ, అవి కాలుష్య రహితమైనవి కావని ఆమె తెలిపారు. సమర్థవంతమైన నియంత్రణ వ్యవస్థ అమల్లోకి వచ్చే వరకు నిషేధాన్ని కొనసాగించాలని ఆమె కోర్టును కోరారు.
పిటిషనర్ గోపాల్ శంకరనారాయణన్, పటాకుల వల్ల కలిగే కాలుష్యం జీవించే హక్కుకు ముప్పు కలిగిస్తుందని వాదిస్తూ, పటాకుల తయారీపై పూర్తి నిషేధాన్ని కోరారు. ఈ పరిశ్రమలో బాల కార్మిక వ్యవస్థ, నిల్వ నిబంధనల ఉల్లంఘనలు ఉన్నాయని కూడా ఆయన ఎత్తి చూపారు.
అయితే, పటాకుల తయారీదారుల తరఫున హాజరైన న్యాయవాది జె. సాయి దీపక్, పూర్తి నిషేధం ప్రభావహీనమని, పైగా అది బ్లాక్ మార్కెట్ అమ్మకాలను, చైనా పటాకుల స్మగ్లింగ్ను, లైసెన్స్ లేని ఉత్పత్తుల అమ్మకాలను ప్రోత్సహించిందని వాదించారు.
ఈ పరిశ్రమ పేలుడు పదార్థాల చట్టం కింద నియంత్రించబడుతోందని, క్యూఆర్-కోడ్ నిబంధనలను ఉల్లంఘించే వారిపై లైసెన్స్ రద్దుతో సహా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన అన్నారు. కాలుష్య స్థాయిలు తగ్గాయని, కానీ ఇతరుల ఉల్లంఘనలకు నిబంధనలు పాటిస్తున్న తయారీదారులనే శిక్షిస్తున్నారని ఆయన తెలిపారు.
పూర్తి నిషేధం పటాకుల వాడకాన్ని ఆపలేదని, పైగా మరింత హానికరమైన స్మగ్లింగ్ ఉత్పత్తుల అమ్మకాలను ప్రోత్సహించగలదని ఆయన వాదించారు. ఢిల్లీ ప్రభుత్వం చేపట్టిన కాలుష్య నియంత్రణ చర్యలను సుప్రీంకోర్టు ప్రశ్నించింది. 39 పర్యవేక్షణ కేంద్రాలలో కేవలం తొమ్మిది మాత్రమే ఎందుకు పనిచేస్తున్నాయని, గతంలో ఇచ్చిన ఆదేశాల తర్వాత ఎలాంటి చర్యలు తీసుకున్నారని నిలదీసింది. తనిఖీలు, అమలు బృందాలు, అక్రమ బాణసంచా అమ్మకాలపై తీసుకున్న చర్యల వివరాలను కోరింది.
ఢిల్లీ ప్రభుత్వం, CAQM తరఫున హాజరైన అదనపు సొలిసిటర్ జనరల్ ఐశ్వర్య భాటి, వాయు కాలుష్యం అనేది అధికారులు ప్రతి ఏటా ఎదుర్కొనే ఒక నిజమైన సమస్య అని, దానిని పరిష్కరించడానికి అనేక చర్యలు తీసుకుంటున్నామని కోర్టుకు తెలిపారు.
నవంబర్ 1 నుండి ప్రారంభమయ్యే ఒక ప్రణాళిక ఢిల్లీ ప్రభుత్వం వద్ద ఉందని, దీని ప్రకారం బయటి నుండి జాతీయ రాజధానిలోకి ప్రవేశించే వాహనాలు తప్పనిసరిగా BS-VI ఉద్గార ప్రమాణాలను పాటించాల్సి ఉంటుందని ఆమె చెప్పారు. ట్రాఫిక్ను తగ్గించడానికి ప్రభుత్వ కార్యాలయాల పనివేళలను కూడా మార్చారని, నిర్మాణ స్థలాల సమీపంలో యాంటీ-స్మాగ్ గన్లను మోహరించారని ఆమె తెలిపారు.
కాలుష్య నివారణ ప్రణాళిక, నియంత్రణ కేంద్రాలు, ఎయిర్ వార్డెన్లు వంటి ఇతర చర్యలు కూడా తీసుకున్నారని ఆమె చెప్పారు. మొత్తం 608 యాంటీ-స్మాగ్ గన్లను మోహరించినట్లు ఆమె తెలిపారు. గత ఏడాదితో పోలిస్తే కాలుష్యాన్ని ఎదుర్కోవడానికి ప్రభుత్వం మెరుగ్గా సిద్ధమైందని భాటి అన్నారు. అయితే, బాణసంచాకు అనుమతి ఇచ్చిన రోజుల్లో ఏక్యూఐ (AQI) స్థాయిలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని ఆమె అంగీకరించారు.