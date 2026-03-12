తూత్తుకుడిలో 17ఏళ్ల బాలికపై అత్యాచారం, ఆపై హత్య.. ఇంటికిరాని బిడ్డ కోసం వెతికితే?
తమిళనాడులో దారుణం జరిగింది. ఇంటర్ చదువుతున్న 17ఏళ్ల బాలికపై అత్యాచారం జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. ఆపై ఆమెను హత్య చేశారు దుండగులు. మృతదేహంపై గాయాలు ఉండటంతో, నిందితులు బాలికను చిత్రహింసలకు గురిచేసి దారుణంగా హత్య చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
పోలీసులు మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఇంటర్ చదువుతున్న తమ బిడ్డ ఇంటికి తిరిగి రాలేదని మృతురాలి తల్లిదండ్రులు వెతకగా.. సమీపంలోని నిర్మానుష్య ప్రాంతంలోని పొదల్లో ఆమె మృతదేహం రక్తపు మడుగులో కనిపించింది.
దీనిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించిన పోలీసులు బాలికపై లైంగిక దాడి జరిగి ఉండవచ్చని అనుమానిస్తున్నారు. నిందితులను పట్టుకునేందుకు జిల్లా ఎస్పీ ఆదేశాల మేరకు ఐదు ప్రత్యేక బృందాలను రంగంలోకి దింపారు.
బాలిక ఫోన్ కాల్ డేటా, ఆ ప్రాంతంలోని సీసీటీవీ కెమెరాలను పోలీసులు క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తున్నారు. తమిళనాడులోని తూత్తుకుడి జిల్లా విలాతికుళం పరిధిలో దారుణం జరిగింది.