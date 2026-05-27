  19-year-old youth named Eshwar was accused of raping a 15-year-old minor in Andhra Pradesh's Kadapa district
Written By ఠాగూర్
Last Updated : Wednesday, 27 May 2026 (17:18 IST)

కడప జిల్లాలో మైనర్ బాలికపై అత్యాచారం.. తీవ్ర రక్తస్రావం - రిమ్స్‌ ఆస్పత్రికి తరలింపు

వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లాలో ఓ దారుణం జరిగింది. 15 యేళ్ల మైనర్ బాలికపై 19 యేళ్ళ యువకుడు లైంగికదాడికి పాల్పడ్డాడు. దీంతో ఆ బాలికకు  తీవ్ర రక్తస్రావం కావడంతో కడపలోని రిమ్స్ ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. పరారీలో ఉన్న నిందితుడి కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, 
 
జిల్లాలోని దువ్వూరు మండలానికి చెందిన 18 యేళ్ల బాలికకు మండలం కోట్లూరు గ్రామానికి చెందిన ఈశ్వర్ (19) అనే యువకుడుతో సోషల్ మీడియాలో పరిచయం ఏర్పడింది. ప్రేమ పేరుతో బాలికను తనదారిలోకి తెచ్చుకున్న నిందితుడు ఆమెను మభ్యపెట్టి మోటర్ సైకిల్‌‍పై ఖాజీపేటలోని ఓ లాడ్జీకి తీసుకెళ్లాడు. అక్కడ బాలికపై అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. ఈ దాడిలో బాలికకు తీవ్ర రక్తస్రావం అయనప్పటికీ నిందితుడు ఏమాత్రం కనికరించకుండా పలుమార్లు అత్యాచానికి పాల్పడ్డాడు. 
 
ఆ తర్వాత బాలికను తీసుకెళ్లి ఇంటి సమీపంలో వదిలిపెట్టి అక్కడ నుంచి పారిపోయాడు. తీవ్ర రక్తస్రావంతో బాధపడుతూ ఇంటికి చేరుకున్న కుమార్తెను చూసి కుటుంబ సభ్యులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. ఆ వెంటనే బాధితురాలిని తొలుత ప్రొద్దుటూరు ఆస్పత్రికి, ఆ తర్వాత మెరుగైన వైద్యం కోసం కడప రిమ్స్ ఆస్పత్రికి రలించారు.
 
బాధితురాలి తల్లిదండ్రులు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు దువ్వూరు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి, పరారీలో ఉన్న నిందితుడి కోసం గాలిస్తున్నారు. అలాగే, నిందితుడిపై పోక్స్ చట్టం కింద కేసు నమోదు చేశారు. 
