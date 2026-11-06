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  4. 32-year-old history-sheeter, identified as Yaseen Thakke, was shot dead in front of his wife outside Mundewadi Hospital in Vijayapura
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Friday, 6 November 2026 (17:59 IST)

భార్య కళ్ల ముందే హిస్టరీ షీటర్ హత్య.. డీజే సౌండ్ వివాదం, పాత గొడవలే కారణమా?

murder
Written By: సెల్వి
Updated: Fri, 6 Nov 2026 (17:59 IST)
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కర్ణాటక, విజయపురలోని ముండేవాడి ఆసుపత్రి బయట, 32 ఏళ్ల హిస్టరీ షీటర్ (నేర చరిత్ర కలిగిన వ్యక్తి) యాసీన్ థక్కేను అతని భార్య కళ్లముందే కాల్చి చంపిన ఘటన కలకలం రేపింది. పాత కక్షలు, ఇటీవల ఒక స్థానిక కార్యక్రమంలో డీజే సౌండ్ విషయంలో జరిగిన గొడవలే ఈ హత్యకు కారణమని అనుమానిస్తున్నారు.
 
విజయపురలోని గంగ్ బావడి ప్రాంతానికి చెందిన యాసీన్ థక్కే, తన భార్య అనారోగ్యంతో ఉండటంతో ఆమెకు చికిత్స చేయించేందుకు ముండేవాడి ఆసుపత్రికి తీసుకువచ్చాడు. వైద్య పరీక్షల అనంతరం దంపతులు ఆసుపత్రి నుండి బయటకు వస్తుండగా, గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు యాసీన్‌పై ఒక్కసారిగా దాడి చేశారు.
 
దుండగులు అతడిని అతి దగ్గరగా ఉండి కాల్చడంతో, అతనికి రెండు బుల్లెట్ గాయాలయ్యాయి. తీవ్ర రక్తస్రావం కావడంతో అతను అక్కడికక్కడే మరణించాడు. భార్య కళ్లముందే జరిగిన ఈ దారుణ ఘటన నగరాన్ని దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. పోలీసుల సమాచారం ప్రకారం యాసీన్ థక్కేపై పలు క్రిమినల్ కేసులు ఉన్నాయి. అతను ఆ ప్రాంతంలో 'హిస్టరీ షీటర్'గా గుర్తింపు పొందాడు. 
 
అతను ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో కూడా చురుకుగా ఉంటూ, గ్యాంగ్‌స్టర్ తరహా వీడియోలు, పోస్ట్‌లను షేర్ చేసేవాడని, దీనివల్ల ప్రజల్లో కొందరిలో భయాందోళనలు కలిగించేవాడని తెలుస్తోంది. పాత కక్షలు, ఇటీవల డీజే సౌండ్ విషయంలో జరిగిన గొడవలే ఈ హత్యకు కారణమై ఉండవచ్చని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. 
 
కొద్ది రోజుల క్రితం డీజే సౌండ్‌కు సంబంధించి జరిగిన ఒక గొడవలో యాసీన్ పాల్గొన్నట్లు సమాచారం. ఈ గొడవకు, హత్యకు ఏమైనా సంబంధం ఉందేమోనని దర్యాప్తు అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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