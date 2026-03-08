ఎంపీలో అమానుషం... 90 యేళ్ల వృద్దురాలిపై గ్యాంగ్ రేప్
మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ఖాండ్వాలో అమానుష ఘటన జరిగింది. 90 యేళ్ల వృద్ధురాలిపై సామూహిక అత్యాచారం జరిగింది. ఇంట్లో ఒంటరిగా నిద్రిస్తున్న సమయంలో నలుగురు కామాంధుడులు వృద్ధురాలిపై దాడి చేసి అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. ప్రస్తుతం బాధితురాలి పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో ఆస్పత్రిలో చేర్పించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. ఈ కేసులో పరారీలో ఉన్న నిందితుల కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు.
పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాల మేరకు.. ఖాండ్వా జిల్లాలోని ఓ గ్రామంలో 90 యేళ్ల వృద్ధురాలు ఒంటరిగా నివస్తున్నారు. అర్థరాత్రి సమయంలో ఆమె ఇంట్లో నిద్రిస్తుండగా, ముఖాలకు ముసుగులు ధరించిన నలుగురు వ్యక్తులు ఇంట్లోకి చొరబడ్డారు. ఒంటరిగా ఉన్న ఆ వృద్ధురాలిపై సామూహిక అత్యాచారానికి ఒడిగట్టారు. బాధితురాలు గట్టిగా కేకలు వేయడంతో చుట్టుపక్కల వారు మేల్కొని వచ్చేసరికి నిందితులు అక్కడి నుంచి పరారయ్యారు.
స్థానికులు వెంటనే ఆమెను సమీపంలోని ఆస్పత్రికి తరలించారు. వృద్ధాప్యం కారణంగా ఆమె ఆరోగ్య పరిస్థితి అత్యంత గందరగోళంగా ఉన్నట్టు వైద్యులు తెలిపారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు సంఘటనా స్థానికి చేరుకుని వివరాలు సేకరించారు. కేసు నమోదు చేసి పరారీలో ఉన్న నిందితుల కోసం గాలిస్తున్నారు. కాగా, ఈ దారుణానికి పాల్పడిన వారిని కఠినంగా శిక్షించాలని స్థానికులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.