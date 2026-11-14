14 ఏళ్ల బాలికను కారులో కిడ్నాప్, దుండగుల కోసం ఊరంతా వెంబడించింది, తర్వాత?
14 ఏళ్ల బాలిక పాఠశాలకు తన స్నేహితురాళ్లతో వెళుతోంది. ఇంతలో ఓ ఎర్రటికారు దూసుకువచ్చి వారి పక్కనే ఆగింది. కారు లోపలి నుంచి ముగ్గురు వ్యక్తులు కిందకి దిగి బాలికను బలవంతంగా కారులోకి తోసి అక్కడ నుంచి పరారయ్యారు. వెంటనే ఆమె ఫ్రెండ్స్ విషయాన్ని గ్రామస్తులకు తెలిపారు. దాంతో బాలికను రక్షించేందుకు ఊరు ఊరంతా కదిలింది. ఈలోపుగా విషయాన్ని పోలీసులకు చేరవేసారు. దాంతో దుండగులు వెళ్తున్న దారిలో పోలీసులు చెక్ పోస్టులు ఏర్పాటు చేసారు. ఐతే కిడ్నాపర్లు చెక్ పోస్టును ఢీకొట్టి పారిపోయారు.
కానీ గ్రామస్తులు అడ్డదారుల నుంచి కారులో వెళ్తున్న దుండగులను పట్టుకునేందుకు ద్విచక్ర వాహనాలపై బయలుదేరారు. అప్పటికే సుమారు 20 కిలోమీటర్లు దూరం వెళ్లిపోయిన దుండగలు కారును మరింత వేగంగా నడిపారు. ఈ క్రమంలో ఒక్కసారిగా కారు టైరు పేలిపోయింది. దీనితో కారు అదుపుతప్పి చెట్టును ఢీకొట్టి ఆగిపోయింది. ఇంతలో అక్కడికి చేరుకున్న గ్రామస్తులు దుండుగులు ముగ్గురికీ దేహశుద్ధి చేసారు. ఘటనా స్థలానికి పోలీసులు చేరుకుని ముగ్గురు నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. బాలికను రక్షించేందుకు ఆమె స్నేహితులు, గ్రామస్తులు చూపిన చొరవకు పోలీసులు వారిని ప్రశంసించారు. ఈ ఘటన మహారాష్ట్రలోని బీడ్ జిల్లా మజల్ గావ్ పరిధిలో జరిగింది.