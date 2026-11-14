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  4. A 14-year-old girl was kidnapped in a car; the entire village chased after the perpetrators, what happened next?
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Modified: Saturday, 14 November 2026 (16:13 IST)

14 ఏళ్ల బాలికను కారులో కిడ్నాప్, దుండగుల కోసం ఊరంతా వెంబడించింది, తర్వాత?

girl kidnapped
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Sat, 14 Nov 2026 (16:17 IST)
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14 ఏళ్ల బాలిక పాఠశాలకు తన స్నేహితురాళ్లతో వెళుతోంది. ఇంతలో ఓ ఎర్రటికారు దూసుకువచ్చి వారి పక్కనే ఆగింది. కారు లోపలి నుంచి ముగ్గురు వ్యక్తులు కిందకి దిగి బాలికను బలవంతంగా కారులోకి తోసి అక్కడ నుంచి పరారయ్యారు. వెంటనే ఆమె ఫ్రెండ్స్ విషయాన్ని గ్రామస్తులకు తెలిపారు. దాంతో బాలికను రక్షించేందుకు ఊరు ఊరంతా కదిలింది. ఈలోపుగా విషయాన్ని పోలీసులకు చేరవేసారు. దాంతో దుండగులు వెళ్తున్న దారిలో పోలీసులు చెక్ పోస్టులు ఏర్పాటు చేసారు. ఐతే కిడ్నాపర్లు చెక్ పోస్టును ఢీకొట్టి పారిపోయారు.
 
కానీ గ్రామస్తులు అడ్డదారుల నుంచి కారులో వెళ్తున్న దుండగులను పట్టుకునేందుకు ద్విచక్ర వాహనాలపై బయలుదేరారు. అప్పటికే సుమారు 20 కిలోమీటర్లు దూరం వెళ్లిపోయిన దుండగలు కారును మరింత వేగంగా నడిపారు. ఈ క్రమంలో ఒక్కసారిగా కారు టైరు పేలిపోయింది. దీనితో కారు అదుపుతప్పి చెట్టును ఢీకొట్టి ఆగిపోయింది. ఇంతలో అక్కడికి చేరుకున్న గ్రామస్తులు దుండుగులు ముగ్గురికీ దేహశుద్ధి చేసారు. ఘటనా స్థలానికి పోలీసులు చేరుకుని ముగ్గురు నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. బాలికను రక్షించేందుకు ఆమె స్నేహితులు, గ్రామస్తులు చూపిన చొరవకు పోలీసులు వారిని ప్రశంసించారు. ఈ ఘటన మహారాష్ట్రలోని బీడ్ జిల్లా మజల్ గావ్ పరిధిలో జరిగింది.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలైన ETv, ETv2లో పనిచేసారు. స్వాతి సపరివారపత్రిక, సండే ఇండియన్ మ్యాగజైన్ల ఎడిటోరియర్ విభాగంలో పనిచేసారు. 2006 నుంచి వెబ్ దునియా తెలుగు సహ సంపాదకునిగా వ్యవహరిస్తున్నారు. .... మరింత చదవండి
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