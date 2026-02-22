సహజీవనంలో పెళ్లి ప్రస్తావన.. యువతి ప్రైవేట్ భాగాలపై శానిటైజర్ పోసి నిప్పంటించిన ప్రియుడు
ఎన్సీఆర్ పరిధిలోని గురుగ్రామ్లో ఓ దారుణ ఘటన వెలుగు చూసింది. ప్రేమ పేరుతో దగ్గరై గత కొన్ని రోజులుగా ఓ యువతీ యువకుడు సహజీవనం చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆ యువతి పెళ్లి ప్రస్తావ తెచ్చింది. దీంతో ఆగ్రహావేశాలకు గురైన ఆ యువకుడు ఆమెపై అమానుషంగా దాడి చేశాడు. పెళ్లి చేసుకోవాలని కోరినందుకు ఆ యువతి ప్రైవేట్ భాగాలపై శానిటైజర్ పోసి నిప్పంటించి, గదిలో మూడు రోజుల బాటు బంధించి చిత్ర హింసలకు పెట్టాడు. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ దారుణ ఘటన వివరాలను పరిశీలిస్తే,
త్రిపురకు చెందిన 19 ఏళ్ల యువతి గురుగ్రామ్లో బయోటెక్నాలజీ చదువుతోంది. ఆమెకు గతేడాది సెప్టెంబరులో ఓ డేటింగ్ యాప్ ద్వారా ఢిల్లీకి చెందిన శివం (19) అనే యువకుడు పరిచయమయ్యాడు. ఆ పరిచయం కాస్త ప్రేమగా మారి, ఇద్దరూ కలిసి సెక్టార్ 69లోని ఓ ఫ్లాట్ను అద్దెకు తీసుకుని అక్కడ సహజీవనం చేస్తున్నారు.
ఈ క్రమంలో ఈ నెల 19వ తేదీన పెళ్లి విషయంపై వారిద్దరి మధ్య గొడవ జరిగింది. దీంతో ఆగ్రహానికి గురైన శివం ఆమెను గదిలో బంధించి, మెటల్ బాటిల్తో తలపై కొట్టి, ప్రైవేట్ భాగాలపై శానిటైజర్ పోసి నిప్పంటించాడు. అంతటితో ఆగకుండా కత్తితో కూడా దాడి చేశాడు.
మూడు రోజుల పాటు నరకయాతన అనుభవించిన ఆ యువతి, చివరకు ధైర్యం చేసి తన తల్లికి ఫోన్ చేసి విషయం చెప్పడంతో ఈ ఘోరం బయటపడింది. వెంటనే పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని బాధితురాలిని గురుగ్రామ్ ఆసుపత్రికి, ఆపై మెరుగైన చికిత్స కోసం ఢిల్లీలోని సర్దార్ జంగ్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం ఆమె పరిస్థితి అత్యంత విషమంగా ఉన్నట్లు వైద్యులు తెలిపారు.
బాధితురాలి తల్లి ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు నిందితుడు శివంను అరెస్టు చేసి జ్యుడీషియల్ కస్టడీకి పంపారు. నిందితుడిపై హత్యాయత్నం, అత్యాచారం, అక్రమ నిర్బంధం వంటి కఠినమైన సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేయాలని బాధితురాలి కుటుంబం డిమాండ్ చేస్తోంది.