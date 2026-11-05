భార్యకు ఆ సంబంధం వుందనే అనుమానం.. కుర్చీకి కట్టేసి పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించాడు..
భార్య పట్ల భర్త కిరాతకంగా ప్రవర్తించాడు. భార్యపై అనుమానంతో ఆమెను కడతేర్చాడు. భార్యకు వివాహేతర సంబంధం ఉందన్న అనుమానంతో ఓ వ్యక్తి ఆమెను కుర్చీకి కట్టేసి, పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించాడు. యూపీలోని కన్నౌజ్ జిల్లా జగత్పూర్ గ్రామంలో ఈ దారుణ ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఈ ఘటనలో సోనమ్ అనే మహిళ సజీవదహనమై ప్రాణాలు కోల్పోయింది.
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వివరాల్లోకి వెళ్తే.. సుఖ్వీర్ సింగ్ అలియాస్ మోను తన భార్య సోనమ్పై అనుమానం పెంచుకున్నట్లు సమాచారం. దీనిపై దంపతుల మధ్య గొడవలు జరిగేవి. ఈ వివాదమే.. సోనమ్ హత్యకు కారణమైంది.
భార్యపై అనుమానంతోనే సోనమ్ను కుర్చీకి కట్టేసి, ఆమెపై పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించాడు. ఈ ఘటన అనంతరం సుఖ్వీర్ సింగ్ తన పిల్లలను వెంట తీసుకుని అక్కడి నుంచి పరారైనట్లు సమాచారం. ఈ ఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపింది.