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  4. A 30-year-old woman was allegedly tied to a chair, doused with petrol and set on fire by her husband
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 5 November 2026 (17:05 IST)

భార్యకు ఆ సంబంధం వుందనే అనుమానం.. కుర్చీకి కట్టేసి పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించాడు..

Crime News
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 5 Nov 2026 (17:05 IST)
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Crime News
భార్య పట్ల భర్త కిరాతకంగా ప్రవర్తించాడు. భార్యపై అనుమానంతో ఆమెను కడతేర్చాడు. భార్యకు వివాహేతర సంబంధం ఉందన్న అనుమానంతో ఓ వ్యక్తి ఆమెను కుర్చీకి కట్టేసి, పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించాడు. యూపీలోని కన్నౌజ్ జిల్లా జగత్‌పూర్ గ్రామంలో ఈ దారుణ ఘటన చోటుచేసుకుంది.  ఈ ఘటనలో సోనమ్ అనే మహిళ సజీవదహనమై ప్రాణాలు కోల్పోయింది. 
 
వివరాల్లోకి వెళ్తే.. సుఖ్‌వీర్ సింగ్ అలియాస్ మోను తన భార్య సోనమ్‌పై అనుమానం పెంచుకున్నట్లు సమాచారం. దీనిపై దంపతుల మధ్య గొడవలు జరిగేవి. ఈ వివాదమే.. సోనమ్ హత్యకు కారణమైంది. 
 
భార్యపై అనుమానంతోనే సోనమ్‌ను కుర్చీకి కట్టేసి, ఆమెపై పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించాడు. ఈ ఘటన అనంతరం సుఖ్‌వీర్ సింగ్ తన పిల్లలను వెంట తీసుకుని అక్కడి నుంచి పరారైనట్లు సమాచారం. ఈ ఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపింది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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