వరుడి మెడలో దండ వేయబోతున్న ప్రేయసిని తుపాకీతో కాల్చిన ప్రియుడు, వీడియో వైరల్
పెళ్లి వేదికపై వధూవరులు ఉన్నారు. బ్యాండ్ మేళం శబ్దం ప్రతిధ్వనిస్తోంది. వధూవరులు దండలు మార్చుకోవడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. ఇంతలో, ఒక యువకుడు జనం నుండి ముందుకు తోసుకుంటూ వేదిక వద్దకు వచ్చి తుపాకీని తీసాడు. ఎవరూ ఊహంచనివిధంగా అతను వధువును కాల్చాడు. ఆమె అక్కడికక్కడే కుప్పకూలింది. ఈ సంఘటన బీహార్లోని బక్సర్లో జరిగింది. ఈ పరిణామంతో వివాహ వేడుక అంతా గందరగోళం నెలకొని కేకలు, ఆర్తనాదాలు వినిపించాయి.
పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. ఉత్తరప్రదేశ్లోని బల్లియా జిల్లాలోని సురేమాన్పూర్ నుండి వివాహ ఊరేగింపు వచ్చింది. రాత్రి 10:30 గంటల ప్రాంతంలో వధూవరుల దండలు మార్చుకునే వేడుక జరుగుతోంది. పొరుగున నివశించే దీన్బంధు అనే యువకుడు అకస్మాత్తుగా వధువు ఆర్తి కుమారిని కాల్చాడు. ఆమె నాభి దగ్గర కడుపులో బుల్లెట్ తగిలింది. వేదికపై నిలబడి ఉన్న వధువు కుప్పకూలిపోయింది. అక్కడున్నవారు స్పందించేలోపు, నిందితుడు అక్కడి నుండి పారిపోయాడు. దీన్బంధును వధువు ప్రేమికుడు అని చెబుతున్నారు.
ఈ భయంకరమైన సంఘటనకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్ అవుతోంది, సంఘటన స్థలంలో ఉన్న గందరగోళాన్ని స్పష్టంగా చూపిస్తుంది. పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని కేసు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. నిందితుడి కోసం గాలిస్తున్నారు. నిందితుడి తండ్రిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని ప్రశ్నించడం ప్రారంభించారు. నిందితుడు గతంలో మద్యం కేసులో జైలు శిక్ష అనుభవించాడు.
కాల్పుల్లో గాయపడిన వధువును బక్సర్లోని సదర్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. సదర్ ఆసుపత్రి వైద్యులు ఆమె పరిస్థితి విషమంగా ఉందని వెల్లడించారు. ఆమె పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా వుండటంతో తదుపరి చికిత్స కోసం వారణాసిలోని ట్రామా సెంటర్కు తరలించారు.