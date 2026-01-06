మహిళా కానిస్టేబుల్నే లైంగికంగా వేధించాడు, మెడలో చెప్పుల దండ వేసి ఊరేగించారు
కామాంధులు సామాన్యులనే కాదు రక్షణగా నిలిచే మహిళా పోలీసులను కూడా వదిలిపెట్టడంలేదు. ఛత్తీస్ గఢ్ లోని రాయగఢ్ జిల్లాలో కానిస్టేబుల్ గా పనిచేస్తున్న మహిళను ఓ కామాంధుడు లైంగికంగా వేధించడం మొదలుపెట్టాడు. నిందితుడు చిత్రసేన్ సావో మహిళా కానిస్టేబుల్ పైన అఘాయిత్యం చేసేందుకు యత్నించాడు. అతడి నుంచి తప్పించుకున్న బాధితురాలు విషయాన్ని పోలీసు స్టేషనులో తెలిపింది.
దీంతో కామాంధుడిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అనంతరం అతడికి దేహశుద్ధి చేసి బట్టలు ఊడదీసి అర్థనగ్నంగా మార్చి, మెడలో చెప్పులు దండలు వేసి వీధుల్లో ఊరేగించారు. లైంగిక దాడులకు పాల్పడేవారి గుండెల్లో భయం నింపేందుకే ఇలాంటి చర్య తీసుకున్నామని పోలీసులు చెబుతున్నారు.