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  4. A married woman murdered her husband after entering into an extramarital affair with a man young enough to be her son
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Modified: Tuesday, 25 August 2026 (13:25 IST)

పిన్ని పిన్నీ అంటూ తరచూ ఇంటికి వచ్చి ఆమెతోనే వివాహేతర సంబంధం, భర్త చూసేసరికి...

Police statement
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Tue, 25 Aug 2026 (13:29 IST)
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యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా చౌటుప్పల్ మండలం అంకిరెడ్డిగూడెం గ్రామంలో దారుణ ఘటన జరిగింది. కొడుకు వరసయ్యే యువకుడితో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకున్న వివాహిత తన భర్తను హత్య చేయించింది. పోలీసులు వెల్లడించిన పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. అంకిరెడ్డిగూడెం గ్రామంలో రాపోలు దానయ్య, శారద దంపతులు తమ ముగ్గురు పిల్లలతో కలిసి నివాసం వుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో దానయ్య సోదరడు కొడుకైన 19 ఏళ్ల శివ తరచూ వారి ఇంటికి వస్తున్నాడు. పిన్నిపిన్ని అంటూ శారదను పదేపదే కలిసేందుకు వచ్చేవాడు. అది కాస్తా వివాహేతర సంబంధానికి దారితీసింది. దానయ్య పనికి వెళ్లినప్పుడు శివతో శారద ఏకాంతంగా గడిపేది.
 
కొడుకు వరసయ్యే శివ కూడా తరచూ ఇంటికి వచ్చినా ఎవరికీ అనుమానం రాలేదు. ఐతే ఆదివారం నాడు దానయ్య, శారద ఇద్దరూ పొలానికి వెళ్లారు. మల విసర్జనకు అని భర్తతో చెప్పి శారద పొలానికి దూరంగా వున్న పొదల వైపు వెళ్లింది. ఐతే ఎంతకీ భార్య శారద రాకపోయేసరికి దానయ్య పొదల వద్దకు వెళ్లాడు. పొదల చాటున శివతో శారద సన్నిహితంగా వుండటం చూసాడు. దీంతో కర్రతో వారిద్దరినీ కొట్టే ప్రయత్నం చేసాడు. ఐతే ఆ కర్రను లాక్కున్న శివ అదే కర్రతో దానయ్య తలపై బలంగా కొట్టాడు.
 
అతడి దెబ్బల నుంచి తప్పించుకునేందుకు దానయ్య పరుగులు తీస్తుండగా పెద్ద రాయి తీసుకుని అతడిపైకి విసిరాడు శివ. దెబ్బ బలంగా తగలడంతో అతడు కింద పడిపోయాడు. కిందపడిన భర్త కాళ్లను శారద గట్టిగా పట్టుకోగా శివ తన చేతిలో వున్న రాయితో దానయ్య తలపై గట్టిగా మోది చంపేసాడు. ఆ తర్వాత ఏమీ ఎరుగనట్లు ఇంటికి వచ్చేసారు.
 
తన భర్త దానయ్య కనిపించడం లేదంటూ మరిదికి ఫోన్ చేసి చెప్పింది శారద. విషయాన్ని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసాడు దానయ్య సోదరుడు శ్రీను. దర్యాప్తులో భాగంగా పోలీసులకు శారద వాలకంపై అనుమానం వచ్చింది. ఆమె వద్ద తమదైన శైలిలో విచారణ చేయడంతో వాస్తవాలను అంగీకరించింది శారద. నిందితులిద్దిరినీ పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి రిమాండుకి తరలించారు.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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