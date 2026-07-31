కాపాడాల్సినవాడే కామాంధుడయ్యాడు, 10 ఏళ్ల బాలికపై అత్యాచారం చేసి హత్య చేసిన పోలీస్
కాపాడాల్సిన ఓ పోలీసు కానిస్టేబుల్ కామాంధుడయ్యాడు. పదేళ్ల మైనర్ బాలికపై అత్యాచారం చేసి హత్య చేసాడు. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని గోరఖ్పూర్ జిల్లా పరిధిలోని ఓ ప్రభుత్వాసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న తన సోదరికి భోజనం ఇచ్చి ఇంటికి తిరిగి వెళుతోంది పదేళ్ల బాలిక. ఆమెను చూసిన 35 ఏళ్ల అభిషేక్ యాదవ్ అనే పోలీసు కానిస్టేబుల్ ఇంటి వద్ద దించుతానని నమ్మించాడు.
పోలీసు కావడంతో బాలిక అతడి మాటలు నమ్మి బైక్ ఎక్కింది. దాంతో ఆ బాలికను మార్గమధ్యంలో వున్న ఓ స్మాశాన వాటికకు తీసుకెళ్లి అక్కడ ఆమెపై అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. ఆపై నిజం తెలుస్తుందని ఆమెను హత్య చేసి బాలిక మృతదేహాన్ని సమీపంలో వున్న నదిలో పడేసి వెళ్లిపోయాడు. తమ చిన్నారి కనిపించకపోవడంతో కుటుంబ సభ్యులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసారు.
మిస్సింగ్ కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు సీసీటీవి ఫుటేజ్ పరిశీలించారు. అందులో బాలికను అభిషేక్ యాదవ్ తన ద్విచక్ర వాహనంపై ఎక్కించుకుని వెళ్లడాన్ని గుర్తించారు. అతడిని అదుపులోకి తీసుకుని ప్రశ్నించగా బాలికను అత్యాచారం చేసి హతమార్చి నదిలో పడేసినట్లు చెప్పాడు. నిందితుడు ఇచ్చిన సమాచారంతో నదిలో వెతకగా బాలిక మృతదేహం లభించింది. నిందితుడిని వైద్య పరీక్షల కోసం ఆస్పత్రికి తరలించగా అక్కడ వైద్యులు, నర్సులు, ఆస్పత్రి సిబ్బంది అతడిపై దాడి చేసారు. పోలీసులు రంగప్రవేశంతో పరిస్థితి సద్దుమణిగింది.