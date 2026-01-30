ఈ డ్రెస్సులో నువ్వు కోతిలా వున్నావన్న భర్త, ఆత్మహత్య చేసుకున్న భార్య
ఈ డ్రెస్సులో నువ్వు కోతిలా వున్నావని ఏదో సరదాగా భర్త అన్న మాటలకు తీవ్రంగా మనస్థాపం చెందిన అతడి భార్య ఆత్మహత్య చేసుకున్నది. ఈ వార్తను బట్టి భార్యాభర్తల సంబంధాలు ఎంత దారుణంగా క్షీణించాయో అర్థం చేసుకోవచ్చు. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో లక్నోలోని ఇందిరానగర్లో రాహుల్, తన్ను నివాసం వుంటున్నారు.
భార్య తన్ను ఒక మోడల్. అయితే ఆమె చాలా సున్నితమైన వ్యక్తి. తనను భర్త చిన్నమాట అన్నా తట్టుకోలేదు. ఐనా భర్త మాత్రం తన భార్యను సరదాగా ఆట పట్టిస్తుండేవాడు. ఆమె లేటెస్ట్ ట్రెండ్స్ అనుసరించి దుస్తులు వేసుకున్నది. ఆ దుస్తుల్లో తన భార్యను చూసిన రాహుల్... ఈ దుస్తుల్లో నువ్వు అచ్చం కోతిలా వున్నావని ఆట పట్టించాడు. ఐతే ఆమె దాన్ని సరదాగా తీసుకోలేదు.
నన్నే కోతి అంటావా అంటూ ఇంట్లోకి వెళ్లి ఉరి వేసుకున్నది. కొద్దిసేపటి తర్వాత భర్త యధాప్రకారం పిలిచినా ఆమె గది నుంచి బైటకు రాలేదు. లోపలికి వెళ్లి చూస్తే ఆమె ఫ్యానుకి వేలాడుతూ కనిపించింది. హుటాహుటిన ఆమెను స్థానిక ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఆమె అప్పటికే చనిపోయిందని వైద్యులు ధృవీకరించారు.