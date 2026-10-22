కుటుంబ వివాదం - మరిది కొరికాడని వదిన ఫిర్యాదు
హైదరాబాద్ నగరంలో ఓ ఆసక్తికర సంఘటన వెలుగు చూసింది. కుటుంబ వివాదం కారణంగా మరిది కొరికాడని వదిన పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, విజయ కుమార్, సౌమ్య అనే దంపతులు హైదరాబాద్ ఫిల్మ్ నగర్లో ఉంటున్నారు. అయితే, భర్త ఉద్యోగం చేయకుండా తన బంగారు ఆభరణాలు తీసుకున్నాడని భార్య ఆరోపణలు చేస్తూ వస్తోంది.
ఈ క్రమంలో ఆస్తి పత్రాలు తీసుకోవడంతో పాటు తన పేరుపై రుణాలు తీసుకుని, ఆర్థికంగా ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నాడని సౌమ్య ఆరోపిస్తోంది. ఈ క్రమంలో ఈ నెల 20వ తేదీన ఇంట్లో వివాదం జరిగింది. మరిది సురేశ్ కుమార్ తన చేతులు, కాళ్లపై కొరికాడని ఆమె పోలీసులకు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు చేశారు.
మరోవైపు, కుటుంబ వివాదంలో తనపై దాడి చేశారని వదిన సౌమ్యపై మరిది సురేష్ కుమార్ పోలీసులకు ఇచ్చిన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నాడు. పరస్పర ఫిర్యాదులు స్వీకరించి కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్టు పోలీసులు తెలిపారు.