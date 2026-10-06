అందమైన అమ్మాయిలా పరిచయమై వృద్ధుడికి హనీట్రాప్, రూ. 38 లక్షలు లాగేసి...
బలహీనత అనండి లేదా ఏమరుపాటుతనం అనండి... ఒక చిన్న తప్పిదం వల్ల కేటుగాళ్లు లక్షలకు లక్షలు కొట్టేస్తున్నారు. ఇలాంటి ఘటన హైదరాబాదులోని నారాయణగూడలో జరిగింది. హైదరాబాద్ నగరంలోని నారాయణగూడకి చెందిన 70 ఏళ్ల రిటైర్డ్ ఉద్యోగికి ఫేస్ బుక్ ద్వారా ఓ మహిళ పేరుతో ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ వచ్చింది. ఆ రిక్వెస్టుని ఆయన అంగీకరించాడు. ఇక అక్కడ్నుంచి చాటింగ్ ప్రారంభమైంది. తనకు కుటుంబ ఇబ్బందులు, సమస్యలు అంటూ మెల్లగా డబ్బులు లాగడం ప్రారంభమైంది.
అలా కొద్దిరోజులు గడిచాక ఓరోజు తనపై లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడినట్లు ఆరోపణలు చేస్తూ భయపెట్టింది. దానితో వృద్ధుడు భయపడిపోయి రూ. 38 లక్షల వరకూ సదరు మహిళకు పంపేసాడు. ఐనా బెదిరింపులు ఆగకపోయేసరికి బాధితుడు పోలీసులను ఆశ్రయించాడు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు... తమదైన శైలిలో లోతుగా దర్యాప్తు చేపట్టారు. సైబర్ పోలీసులు సాంకేతిక ఆధారాలతో సహా వేధింపులకు పాల్పడి డబ్బు కొట్టేసింది మహిళ కాదనీ, ఏపీలోని పశ్చిమ గోదావారి జిల్లా పాలకొల్లుకి చెందిన 28 ఏళ్ల యువకుడని తేల్చి అతడిని అరెస్ట్ చేసారు.