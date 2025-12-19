దుస్తులు విప్పేసి వీడియో కాల్ చేసింది, టెంప్టై వలలో పడ్డాడు, రూ.3.4 లక్షలు హాంఫట్
సైబర్ మోసగాళ్లు అనేక రూపాల్లో ఫోన్ కాల్స్, వీడియో కాల్స్, వాట్సప్ కాల్స్, ఫేస్ బుక్, ఇన్స్టాగ్రాం... ఇలా ఏ దారి వీలుంటే ఆ దారి ద్వారా వచ్చేసి దోచేస్తున్నారు. ఈ ఘటనలపై పోలీసులు ఎన్నోమార్లు హెచ్చరికలు చేస్తూనే వున్నారు. అపరిచిత వ్యక్తుల నుంచి కాల్స్ వస్తే మరింత జాగ్రత్త వహించాలని సూచనలు చేసినప్పటికీ ఎక్కడో ఒకచోట తప్పులో కాలేస్తున్నారు. తాజాగా ఓ యువకుడికి సైబర్ మోసగాళ్లు ఓ యువతితో వల విసిరి ఏకంగా రూ. 3.41 లక్షలు దోచేసారు. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి.
హైదరాబాదులోని గౌలిగూడకి చెందిన ఓ యువకుడు సోషల్ మీడియాలో కాస్త యాక్టివ్గా వుంటుంటాడు. ఈ క్రమంలో ఈ యువకుడికి ఓ యువతి నుంచి వాట్సప్ వీడియో కాల్ వచ్చింది. ఆ యువతి అందానికి అందంతో పాటు మధురంగా మాట్లాడుతూ సన్నిహితంగా మాట్లాడటం ప్రారంభించింది. అలా బాగా దగ్గరయ్యాక ఒకరోజు అతడికి వీడియో కాల్ చేసి దుస్తులు విప్పేస్తూ అతడిని కూడా విప్పేయమంది. ఆమెను చూసి టెంప్ట్ అయిన సదరు యువకుడు దుస్తులు విప్పేసాడు. వెంటనే అవతలి వైపు నుంచి ఇతడి కాల్ రికార్డ్ చేసింది. ఇక ఆ తర్వాత అతడికి చుక్కులు చూపించారు.
ఆ వీడియో కాల్ కట్ కాగానే మరో వీడియో కాల్ వచ్చింది. ఆ వీడియో కాల్లో పోలీసు దుస్తులు ధరించిన నలుగురు వ్యక్తులు కనబడి, వెంటనే తమకు డబ్బులు ఇవ్వకపోతే దుస్తులు లేకుండా వున్న వీడియోను లీక్ చేస్తామనీ, బంధువులకు తెలియజేస్తామంటూ బెదిరించారు. దీనితో బెదిరిపోయిన సదరు యువకుడు వారికి డబ్బులు సమర్పించుకున్నాడు. అలా బెదిరిస్తూ యువకుడి వద్ద నుంచి రూ. 3.41 లక్షలు రాబట్టారు. ఐనా అతడికి వేధింపులు, బెదిరింపులు చేస్తుండటంతో చివరికి అతడు పోలీసులను ఆశ్రయించాడు. కేసు నమోదు చేస్కున్న పోలీసులు వీడియో కాల్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో పట్టేసారు. ఈ మోసానికి పాల్పడిన నలుగురు వ్యక్తులను అరెస్ట్ చేసారు. ఇంకా వీరి వెనుక ఎవరైనా వున్నారా అనే కోణంలో లోతుగా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.