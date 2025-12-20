నీతో మాట్లాడాలి అంటూ యువతిని తీసుకెళ్లి అత్యాచారం చేసిన యువకుడు, మృతి
మహబూబ్ నగర్ జిల్లా మూసాపేట మండలంలోని వేములలో ఓ యువతిపై అదే గ్రామానికి చెందన యువకుడు అత్యాచారం చేయడంతో ఆమె మృతి చెందింది. ఈ ఘటన స్థానికంగా సంచలనం సృష్టిస్తోంది. పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాలు ఇలా వున్నాయి. వేముల గ్రామానికి చెందిన 22 ఏళ్ల యువతి ఇంటివద్దనే వుంటోంది. గత బుధవారం నాడు రాత్రి సర్పంచ్ ఎన్నికల విజయోత్సవాలు జరుగుతున్న సమయంలో విష్ణు అనే యువకుడు ఈమె వద్దకు వచ్చాడు. తనతో మాట్లాడాల్సింది వుందని గ్రామంలోని రైతువేదిక వద్దకు తీసుకుని వెళ్లాడు.
ఆ ప్రదేశంలో ఎవరూ లేని సమయంలో ఆమెపై లైంగిక దాడి చేసాడు. దీనితో ఆమెకి తీవ్ర రక్తస్రావం అయ్యింది. ఫలితంగా ఆమె అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లిపోయింది. స్థానికులు విషయాన్ని గమనించి బాధితురాలి తల్లికి సమాచారం అందించారు. వెంటనే ఆమెను సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఐతే అప్పటికే ఆమె మృతి చెందినట్లు వైద్యులు ధృవీకరించారు. దాంతో తమ కుమార్తెపై అత్యాచారం చేసి హత్య చేసారంటూ బాధితురాలి తల్లిదండ్రులు ఆరోపిస్తున్నారు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. నిందితుడి వద్ద పూర్తి సమాచారం రాబట్టేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు.