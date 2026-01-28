ప్రియుడి కోసం తల్లిదండ్రులకు విషం ఇంజక్షన్ ఇచ్చి చంపేసింది
తెలంగాణలోని వికారాబాద్ జిల్లాలో దారుణ ఘటన చోటుచేసుకున్నది. ప్రియుడి మోజులో పడిపోయిన ఓ యువతి తన కన్నతల్లిదండ్రులనే విషం ఇంజెక్షన్ ఇచ్చి హతమార్చింది. ఈ ఘటన స్థానికంగా కలకలం సృష్టించింది. పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాలు ఇలా వున్నాయి.
యాచారం గ్రామానికి చెందిన దశరథ్, లక్ష్మిలకు కుమారుడు, ముగ్గురు కుమార్తెలు వున్నారు. చిన్న కుమార్తె సురేఖ సంగారెడ్డిలోని ఓ ప్రైవేటు నర్సింగ్ హోంలో నర్సుగా పనిచేస్తుంది. ఈమె పనిచేసే చోట ఓ యువకుడితో ప్రేమలో పడింది. తను ఓ అబ్బాయిని ప్రేమిస్తున్నట్లు తల్లిదండ్రులకు విషయం చెప్పింది. ఐతే అందుకు వారు ససేమిరా అన్నారు. మరో యువకుడికి ఇచ్చి పెళ్లి చేసేందుకు పెళ్లిచూపులు ఏర్పాటు కూడా చేసేసారు.
దీనితో ఎలాగైనా తన ప్రియుడినే పెళ్లాడాలనీ, అందుకు తల్లిదండ్రులు అడ్డు తొలగించుకుంటే సరిపోతుందని భావించిన యువతి, తల్లిదండ్రులిద్దరికీ మోకాళ్ల నొప్పులు తగ్గిపోయేందుకు ఇంజెక్షన్ ఇచ్చింది. ఐతే అది విషం ఇంజెక్షన్. విషం ఇంజెక్షన్ ఇవ్వడంతో ఇద్దరూ చనిపోయారు. వారు చనిపోయారని నిర్థారించుకున్న తర్వాత ఇద్దరినీ ఒకేచోట పడుకోబెట్టి సోదరుడికి సమాచారం ఇచ్చింది. అమ్మానాన్నలిద్దరూ స్పృహ కోల్పోయారనీ చెప్పింది. సోదరుడు పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వగా పోస్టుమార్టం రిపోర్టులో అసలు నిజం బైటపడింది. నిందితురాలిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.