ప్రేమికుడిని పెళ్లాడిందని యువతి కిడ్నాప్, అడ్డొచ్చినవారిని కారుతో తొక్కిస్తూ దూసుకెళ్లారు
బెంగళూరులో ఓ యువతి కిడ్నాప్ వ్యవహారంలో ఓ మహిళ పరిస్థితి విషమంగా వుండగా ఆరుగురు వ్యక్తులు తీవ్ర గాయాలతో చికిత్స పొందుతున్నారు. కుటుంబ సభ్యులకు ఇష్టం లేని ప్రేమ వివాహం చేసుకుని రాజస్థాన్ రాష్ట్రం నుంచి పారిపోయి ఓ జంట బెంగళూరులో స్థిరపడింది. ఐతే వారి చిరునామాను వెతికి పట్టుకున్న కుటుంబ సభ్యులు తమ కుమార్తెను ఎలాగైనా తీసుకురావాలంటూ ఇందుకోసం నలుగురు వ్యక్తులను ఏర్పాటు చేసారు. ఆ నలుగురు వ్యక్తులు హ్యుండాయ్ వెన్యూ కారులో వచ్చారు.
ప్రేమికులిద్దరూ నివాసం వుంటున్న ప్రాంతానికి చేరుకుని ప్రేమికురాలు పూజను అకస్మాత్తుగా నలుగురూ పట్టుకుని తీసుకెళ్లి కారులో పడేసారు. అనంతరం కారును స్టార్ట్ చేసి వెళ్తుండగా స్థానికులు కొందరు వారిని అడ్డుకున్నారు. కొందరు కారుకి అడ్డంగా నిలుచున్నారు. కారు వెళ్లేందుకు దారి ఇవ్వాలని అడిగినా వారు అడ్డగించడంతో వారి పైనుంచి కారును పోనిచ్చారు దుండగులు.
ఈ ఘటనలో ఓ మహిళకు తీవ్ర గాయాలై ఐసీయులో చికిత్స పొందుతోంది. మరో ఆరుగురు వ్యక్తులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. కారును ఆపకుండా వెళ్తుండటంతో పలువురు వేగంగా వెళ్తున్న కారుపై రాళ్లు రువ్వారు. దీనితో కారు కొద్ది దూరం వెళ్లి ఆగిపోయింది. కారు నుంచి కిందకి దిగిన దుండగులు కత్తులతో స్త్వైర విహారం చేసి బీభత్సాన్ని సృష్టించారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
A 21-year-old woman was kidnapped from her Bengaluru home by four men sent by her family after she married her lover against their wishes, triggering a dramatic car chase during which six people were injured after the accused rammed their vehicle into several vehicles.— Hate Detector (@HateDetectors) September 17, 2026
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