  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. క్రైం న్యూస్
  4. A young woman was kidnapped for marrying her lover; the abductors sped away
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Updated : Thursday, 17 September 2026 (13:49 IST)

ప్రేమికుడిని పెళ్లాడిందని యువతి కిడ్నాప్, అడ్డొచ్చినవారిని కారుతో తొక్కిస్తూ దూసుకెళ్లారు

woman kidnap
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Thu, 17 Sep 2026 (13:49 IST)
google-news
బెంగళూరులో ఓ యువతి కిడ్నాప్ వ్యవహారంలో ఓ మహిళ పరిస్థితి విషమంగా వుండగా ఆరుగురు వ్యక్తులు తీవ్ర గాయాలతో చికిత్స పొందుతున్నారు. కుటుంబ సభ్యులకు ఇష్టం లేని ప్రేమ వివాహం చేసుకుని రాజస్థాన్ రాష్ట్రం నుంచి పారిపోయి ఓ జంట బెంగళూరులో స్థిరపడింది. ఐతే వారి చిరునామాను వెతికి పట్టుకున్న కుటుంబ సభ్యులు తమ కుమార్తెను ఎలాగైనా తీసుకురావాలంటూ ఇందుకోసం నలుగురు వ్యక్తులను ఏర్పాటు చేసారు. ఆ నలుగురు వ్యక్తులు హ్యుండాయ్ వెన్యూ కారులో వచ్చారు.
 
ప్రేమికులిద్దరూ నివాసం వుంటున్న ప్రాంతానికి చేరుకుని ప్రేమికురాలు పూజను అకస్మాత్తుగా నలుగురూ పట్టుకుని తీసుకెళ్లి కారులో పడేసారు. అనంతరం కారును స్టార్ట్ చేసి వెళ్తుండగా స్థానికులు కొందరు వారిని అడ్డుకున్నారు. కొందరు కారుకి అడ్డంగా నిలుచున్నారు. కారు వెళ్లేందుకు దారి ఇవ్వాలని అడిగినా వారు అడ్డగించడంతో వారి పైనుంచి కారును పోనిచ్చారు దుండగులు.
 
ఈ ఘటనలో ఓ మహిళకు తీవ్ర గాయాలై ఐసీయులో చికిత్స పొందుతోంది. మరో ఆరుగురు వ్యక్తులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. కారును ఆపకుండా వెళ్తుండటంతో పలువురు వేగంగా వెళ్తున్న కారుపై రాళ్లు రువ్వారు. దీనితో కారు కొద్ది దూరం వెళ్లి ఆగిపోయింది. కారు నుంచి కిందకి దిగిన దుండగులు కత్తులతో స్త్వైర విహారం చేసి బీభత్సాన్ని సృష్టించారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
రూ.500 కోట్ల పరిహారాన్ని డిమాండ్ చేసిన దిశా సాలియన్ తండ్రి

Adivi Sesh: అడివి శేష్ స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ‘G2’ 2027న వరల్డ్ వైడ్ గ్రాండ్ రిలీజ్

Adivi Sesh: అడివి శేష్ స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ‘G2’ 2027న వరల్డ్ వైడ్ గ్రాండ్ రిలీజ్వినయ్ కుమార్ సిరిగినీడి దర్శకుడిగా పరిచయమవుతున్న ఈ చిత్రం, ఫస్ట్ పార్ట్ గూఢచారి సక్సెస్‌ను బేస్‌గా తీసుకుని అంతర్జాతీయ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్నారు ఇండియన్ సినిమాలో స్పై థ్రిల్లర్ జానర్‌ ని రీడిఫైన్ చేయనుంది.

Nani: న్యాచురల్ స్టార్, కయాదు లోహార్ బ్రాండ్ న్యూ పోస్టర్

Nani: న్యాచురల్ స్టార్, కయాదు లోహార్ బ్రాండ్ న్యూ పోస్టర్న్యాచురల్ స్టార్ నాని పాన్ ఇండియా పీరియడ్ యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్ ‘ది ప్యారడైజ్’. శ్రీకాంత్ ఓదెల దర్శకత్వంలో, ఎస్‌ఎల్‌వీ సినిమాస్ బ్యానర్‌పై సుధాకర్ చెరుకూరి ఈ చిత్రాన్ని భారీ స్థాయిలో నిర్మించారు. ఇప్పటికే విడుదలైన సాంగ్స్, గ్లింప్స్, టీజర్ అద్భుతమైన రెస్పాన్స్‌తో సినిమాపై భారీ అంచనాలను పెంచాయి.

Allu and Rashmika: రాకా కోసం క్రేజీ కాంబినేషన్ పుష్ప జోడీ మళ్లీ రంగంలోకి దిగింది !

Allu and Rashmika: రాకా కోసం క్రేజీ కాంబినేషన్ పుష్ప జోడీ మళ్లీ రంగంలోకి దిగింది !అల్లు అర్జున్ సినిమా రాకా షూటింగ్ సెట్స్‌లో రష్మిక మందన్న తిరిగి చేరారని, అలాగే కరణ్ మెహతా కూడా ఈ చిత్ర తారాగణంలో భాగమయ్యారని సమాచారం. ఇప్పటికే రష్మిక రెండు సినిమాలు చేస్తోంది. రాకా తో క్రేజీ కాంబినేషన్ అవనున్నదని సినిమా వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి. అయితే ఈసారి సరికొత్త ప్రపంచంలోకి ఇద్దరూ ఎంట్రీ ఇవ్వనున్నారు. అది ఏమిటనేది త్వరలో తెలియనుంది.

Manchu Mano: ఆస్మాన్ తో మేఘాంశ్ గొప్ప హిట్ కొట్టాలని కోరుకుంటున్నా : మంచు మనోజ్

Manchu Mano: ఆస్మాన్ తో మేఘాంశ్ గొప్ప హిట్ కొట్టాలని కోరుకుంటున్నా : మంచు మనోజ్శ్రీమతి. కొండారు శ్రీనివాసరావు సమర్పణలో శ్రీ క్లీంకార సెల్యూలాయిడ్ బ్యానర్ మీద మేఘాంశ్ శ్రీహరి హీరోగా రామ్ నందన్ తెరకెక్కిస్తున్న చిత్రం ‘ఆస్మాన్’. ఈ సినిమాని వెంకటేష్ కొండారు, శ్రీకాంత్ మన్నెం నిర్మిస్తున్నారు. శ్రీహరి జయంతి సందర్భంగా రిలీజ్ చేసిన మూవీ ఫస్ట్ లుక్, మోషన్ పోస్టర్‌కి మంచి స్పందన వచ్చింది. మేఘాంశ్ శ్రీహరి పుట్టిన రోజు సందర్భంగా బుధవారం నాడు టీజర్‌ను విడుదల చేశారు. ఈ మేరకు నిర్వహించిన టీజర్ లాంచ్ ఈవెంట్‌కి రా కింగ్ మంచు మనోజ్, శివాత్మిక రాజశేఖర్ ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేశారు.

SS Rajamouli: వారణాసిలో రామాయణ ఎపిసోడ్ కోసం భారీ సెట్టింగ్ ?

SS Rajamouli: వారణాసిలో రామాయణ ఎపిసోడ్ కోసం భారీ సెట్టింగ్ ?సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు హీరోగా ప్రియాంక చోప్రా జోనస్, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ కలయికలో రాబోతున్న చిత్రమిది. భారీ అంచనాలు ఉన్న ఈ సినిమాని ఎప్పటికప్పుడు హాలీవుడ్ మీడియాలో నానేలా ఇంటర్వ్యూస్, పాడ్ కాస్ట్ లు ఇస్తూ వస్తున్నారు. ఇక ఈ సినిమాలో ఒక 25 నిమిషాల పాటుగా సాగే రామాయణ ఎపిసోడ్ కూడా ఉంటుంది అని అందరికీ తెలిసిందే. కానీ ఈ రామాయణ ఎపిసోడ్ పై సర్ప్రైజింగ్ డీటెయిల్స్ రాజమౌళి రివీల్ చేయడం జరిగింది.