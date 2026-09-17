ఇద్దరు వ్యక్తులతో లాడ్జికి వచ్చిన యువతి బాత్రూంలో శవమై తేలింది, ఏం జరిగింది?
బెంగళూరుకు చెందిన 23 ఏళ్ల యువతి హాసన్ జిల్లా సకలేష్పుర తాలూకలో వున్న ఓ లాడ్జిలో అనుమానాస్పద రీతిలో బాత్రూంలో శవమై కనిపించింది. ఈ ఘటనపై పోలీసులు తెలిపిన వివరాలు ఇలా వున్నాయి.
బెంగళూరు నగరానికి చెందిన 23 ఏళ్ల వర్ష ఇద్దరు స్నేహితులతో కలిసి ఈ నెల 11న హెట్టూరు హోబ్లి పరిధిలోని వలలహల్లికుడిగే గ్రామంలో వున్న శ్రీదేవి లాడ్జికి వచ్చింది. అప్పటి నుంచి సెప్టెంబరు 15 వరకూ లాడ్జిలోనే తన స్నేహితులు రఘు, దర్శన్లతో ఆమె కలిసే వుంది. ఐతే అదే రోజు రాత్రి ఏడు గంటల సమయంలో ఆమె లాడ్జిలోని బాత్రూంలో స్నానం చేస్తుండగా కుప్పకూలిపోయింది.
వెంటనే ఆమెను సమీప ఆసుపత్రికి తరలించారు. అప్పటికే ఆమె మరణించినట్లు వైద్యులు ధృవీకరించారు. కాగా వర్ష తన స్నేహితులతో వెళ్లిందన్న సమాచారం తల్లిదండ్రులకు తెలుసు. ఆమె శరీరంపై ఎలాంటి గాయాలు లేవనీ, ఆమె మరణానికి కారణాలు ఏమిటన్నది పోస్టుమార్టం రిపోర్టు వచ్చాకే తెలుస్తుందని పోలీసులు చెప్పారు.