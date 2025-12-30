రీల్స్ పిచ్చి, వీడియో తీసేందుకు రైలు పట్టాలపై పడుకున్నాడు (video)
సోషల్ మీడియాలో వ్యూస్ కోసం కొంతమంది ప్రాణాలను సైతం లెక్కచేయని స్థితికి పోతున్నారు. అలాంటి పనుల వల్ల ఎందరో ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. తాజాగా ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని కొత్వాలీ ప్రాంతంలో ఓ వ్యక్తి ఇలాగే చేసాడు.
వేగంగా వస్తున్న రైలుని పట్టాలపైన పడుకుని కింద నుంచి వీడియో తీయాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. రీల్స్ తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసేందుకు ప్రాణాల మీదకు వచ్చే ఆ పని చేసాడు అజయ్ రాజ్బర్ అనే వ్యక్తి. అతడు పట్టాలపై పడుకుని వుండగానే గూడ్స్ రైలు వేగంగా వచ్చింది. అతడు పట్టాలపైన అలాగే పడుకుని వీడియో తీసాడు.
రైలు వెళ్లిపోయాక పైకి లేచి మాట్లాడుతూ ఆ వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పెడుతున్నట్లు చెప్పాడు. అలా పెట్టడంతో అది కాస్తా వైరల్ అయ్యింది. పోలీసుల దృష్టికి వెళ్లడంతో అతడిని అదుపులోకి తీసుకుని రిమాండుకు తరలించారు. ఇలాంటి ప్రమాదకర ఫీట్స్ చేస్తే కఠినంగా శిక్షిస్తామని పోలీసులు హెచ్చరించారు.