క్రైమ్ షోలు చూసి నలుగురిని హత్య చేసి కారులో సజీవదహనం చేసిన కుమారుడు - సహకరించిన తల్లీచెల్లి
రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలోని అజ్మీర్ జిల్లాలో కాలిపోయిన కారులో నాలుగు మృతదేహాలు లభించిన కేసులోని మిస్టరీని పోలీసులు ఛేదించారు. తొలుత ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంగా భావించారు. కానీ, పోలీసుల దర్యాప్తులో ఇది పక్కా ప్రణాళికతో, అత్యంత కిరాతకంగా హత్య చేసినట్టు తేలింది. రెండో వివాహం చేసుకున్న తండ్రిపై పగ పెంచుకున్న మొదటి భార్య కుమారుడే తన తల్లి, సోదరితో కలిసి ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడినట్టు పోలీసులు తేల్చారు.
దేశ వ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన అజ్మీర్ హత్యల కేసు వివరాల పోలీసుల కథనం ప్రకారం.. ఈ హత్యలకు దాదాపు ఐదు నెలలుగా ప్రణాళిక రచించారు. రామ్ సింగ్ మొదటి భార్యకు పుట్టిన 17 ఏళ్ల కుమారుడు, క్రైమ్ షోలు, ఆన్లైన్ గేమ్ ప్రభావంతో ఈ హత్యకు పథకం పన్నాడు. ఇందుకోసం ఆన్లైన్లో పదునైన కత్తిని ఆర్డర్ చేయడమే కాకుండా, తుపాకీని సంపాదించడానికి కూడా ప్రయత్నించినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది.
27న ఇంట్లో జరిగిన గొడవ అనంతరం నిందితుడు తన తండ్రి, సవతి తల్లిపై కత్తితో దాడి చేశాడు. ఈ దాడిలో అతడి తల్లి సునీత, సోదరి సరిత కూడా సహాయం చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. వారి అరుపులు విని అడ్డుకోబోయిన బామ్మ పూసీదేవి, మేనకోడలు మహిమపై కూడా పదునైన ఆయుధాలతో దాడి చేసి, వారి గొంతులు కోసి కిరాతకంగా చంపేశారు.
హత్యల అనంతరం, ఈ ఘోరాన్ని రోడ్డు ప్రమాదంగా చిత్రీకరించే ప్రయత్నం చేశారు. మృతదేహాలను ఎస్ యూవీలో ఉంచి, ఇంటికి 500 మీటర్ల దూరంలో పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించారు. అయితే, ఫోరెన్సిక్ ఆధారాలు వారి పథకాన్ని బట్టబయలు చేశాయి. ప్రమాదంలో కాకుండా కత్తిపోట్ల వల్లే మరణాలు సంభవించాయని పోస్ట్ మార్టంలో తేలింది. ఇంట్లో రక్తపు మరకలను కడిగేందుకు ప్రయత్నించిన ఆనవాళ్లు కూడా లభించాయి.
2016లో రామ్ సింగ్ తన మొదటి భార్య సునీతకు విడాకులు ఇవ్వకుండానే రెండో వివాహం చేసుకున్నాడు. అప్పటి నుంచి ఒకే ఇంట్లో నివసిస్తున్నప్పటికీ, మొదటి భార్యను, ఆమె పిల్లలను శారీరకంగా, మానసికంగా హింసించేవాడని పోలీసులు తెలిపారు. ఈ దీర్ఘకాలిక కలహాలే ఈ దారుణానికి దారితీశాయని భావిస్తున్నారు. అనుమానం రాకుండా ఉండేందుకు, బంధువుల మధ్య సునీత గుండెలు బాదుకుంటూ ఏడవదాన్ని ఒక నాటకంగా పోలీసులు అభివర్ణించారు.
బంధువులందరితోపాటు నిందితుడి తల్లి (రామ్ సింగ్ మొదటి భార్య) కూడా ఏడుస్తుంటే.. 17 ఏళ్ల కుర్రాడు మాత్రం ఎలాంటి చలనం లేకుండా చాలా ప్రశాంతంగా తల్లి పక్కన కూర్చుని చాయ్ తాగుతూ ఆమెను ఓదార్చుతున్నాడు. ఇంత పెద్ద ఘోరం జరిగితే ఒక కొడుకు మాత్రం ఇంత ప్రశాంతంగా ఎలా ఉంటాడనే అజ్మీర్ ఎస్పీ హర్షవర్ధన్ అనుమానమే ఈ మిస్టరీని ఛేదించింది.
ఈ కేసులో రామ్ సింగ్ మొదటి భార్య సునీత (43), కుమార్తె సరిత (18)లను పోలీసులు అరెస్టు చేయగా, బాలుడుని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. సాంకేతిక, ఫోరెన్సిక్ ఆధారాలతో కేసును ఛేదించినట్టు అజ్మీర్ ఎస్పీ వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం నిందితుల వద్ద మరింత లోతుగా విచారణ జరుపుతున్నారు. ఈ హత్య కేసుల్లో ఇతరుల ప్రమేయం ఉందా అనే కోణంలో దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
సినిమాలను ప్రోత్సహించే విషయంలో తెలుగు ప్రేక్షకులు దేశంలోనే అత్యుత్తమమైన వారిలో ఒకరు అనడంలో సందేహం లేదు. ఈ విషయంలో ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుంది, ఎందుకంటే ఇక్కడి సినీ ప్రేక్షకులు భాష లేదా నటీనటులతో సంబంధం లేకుండా సినిమాలకు మద్దతు ఇస్తారు. అయితే, ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో ఒక్క ఐమాక్స్ స్క్రీన్ కూడా లేదు, ఇది కొంతకాలంగా సినీ అభిమానులను నిరాశపరుస్తోంది. గతంలో హైదరాబాద్లోని ప్రసాద్స్ థియేటర్లో ఒక ఐమాక్స్ స్క్రీన్ ఉండేది, కానీ కొన్ని సమస్యల కారణంగా దానిని మామూలు సినిమాలు ప్రదర్విస్తున్నారు.
నిహాల్, ప్రియా దేశ్పాగ్, అర్జున్ సిహెచ్, కాజల్ తివారి ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన చిత్రం సందిగ్ధం. తెరచేప ఫేమ్ నవీన్ సంకరపు విలన్. సంధ్య తిరువీధుల నిర్మాణంలో పార్థసారధి కొమ్మోజు దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా మే 29న ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. ట్రైలర్ నుంచి మిస్టరీ, థ్రిల్లింగ్ అంశాలతో ఆకట్టుకున్న ఈ సినిమా ఎలా మెప్పించిందో చూద్దాం.
క్రైమ్, థ్రిల్లర్ జానర్ సరికొత్త ఫార్మెట్ లో సినిమాలు ఇష్టపడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో సంజయ్ రావ్, నటాషా సింగ్ ప్రధాన పాత్రల్లో త్వరలో రానున్న చిత్రం ‘హిట్ అండ్ రన్’. శ్రీ ఉరుకుంద ఈరణ్ణ స్వామి సమర్పణలో సతీష్ రెడ్డి అల్లం ఎంటర్టైన్మెంట్, శ్రీలక్ష్మీ నరసింహస్వామి క్రియేషన్స్ బ్యానర్ల మీద సతీష్ రెడ్డి అల్లం, కె. శేఖర్ ఈ మూవీని నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమాకి సాయి కృష్ణ సాగర్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.
దివంగత సూపర్ స్టార్ కృష్ణ జూన్ 1 జయంతికి నివాళిగా, 2007 యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 'అతిథి' నేడు డాల్బీ అట్మోస్ సౌండ్ మరియు మరింత పకడ్బందీ ఎడిటింగ్తో 4K రీమాస్టర్లో థియేటర్లలోకి తిరిగి వచ్చింది. సురేందర్ రెడ్డి దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం, తెలంగాణ మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్లలో అగ్రస్థానంలో నిలిచి, తెలుగు రాష్ట్రాల వ్యాప్తంగా 29 షోలలో హౌస్ఫుల్ అయ్యి, మధ్యాహ్నం నాటికి 31,100 టిక్కెట్ల ద్వారా ₹40.86 లక్షలు వసూలు చేసింది.
అర్జున్ రెడ్డి, కబీర్ సింగ్, యానిమల్ డైరెక్టర్ సందీప్ రెడ్డి వంగా. భద్రకాళీ పిక్చర్స్ బ్యానర్ పై తన సోదరుడు సందీప్ రెడ్డి వంగా దర్శకత్వం వహించిన చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు ప్రొడ్యూసర్ ప్రణయ్ రెడ్డి వంగా. అలాంటి క్రేజీ సినిమానే "రోమాంచకం". సుమంత్ ప్రభాస్, అనంతిక సనిల్ కుమార్ జంటగా నటిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని సందీప్ రెడ్డి వంగా సమర్పిస్తుండగా, ప్రణయ్ రెడ్డి వంగా నిర్మిస్తున్నారు. నూతన దర్శకుడు వేణుగోపాల్ రెడ్డి రూపొందిస్తున్నారు.