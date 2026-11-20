వదినతో మరిది వివాహేతర సంబంధం, పెళ్లి వద్దన్నదని చంపేసాడు
ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో దారుణ హత్య జరిగింది. వదినతో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకున్న మరిది ఆమెను చంపేసాడు. పోలీసులు వెల్లడించిన పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని సీతాపూర్లో అనూప్ కుమార్ అనే యువకుడు తన వదిన పింకీని లొంగదీసుకున్నాడు. తన సోదరుడు పనిపై బైటకు వెళ్లినప్పుడు వదినతో ఏకాంతంగా గడుపుతూ వచ్చాడు. ఇదిలావుండగా మరిది అనూప్కి ఇటీవలే మరో యువతితో నిశ్చితార్థం జరిగింది. మరికొన్ని రోజుల్లో పెళ్లి అవుతుంది.
ఐతే తన మరిది వేరే యువతిని పెళ్లాడటం ఇష్టం లేని పింకీ అతడి పెళ్లికి అడ్డు చెప్పింది. తనతోనే వుండాలనీ, పెళ్లి చేసుకోవద్దని ఒత్తిడి తెచ్చింది. దీనితో తన వదినను ఎలాగైనా వదిలించుకోవాలని భావించాడు అనూప్. ఈ క్రమంలో ఆమెను గొంతు నులిమి చంపేసి ఏమీఎరుగనట్లు ఏడుపు మొదలుపెట్టాడు.
పోలీసులు లోతుగా దర్యాప్తు చేసి అనూప్ వాలకంపై అనుమానం వచ్చి అతడి వద్ద తమదైన శైలిలో విచారించారు. దీనితో హత్య చేసింది తనేనని అంగీకరించాడు. అతడిని అరెస్ట్ చేసి రిమాండుకి తరలించారు. కాగా మృతురాలు పింకీకి ముగ్గురు కుమార్తెలున్నారు. తన భార్యను హత్య చేసింది తన తమ్ముడనే తెలిసి పింకీ భర్త షాక్కు గురయ్యాడు.